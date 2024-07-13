Что вас ожидает: Благодаря дегустации становится возможным не только попробовать новый для себя напиток, но и понять его и описать всё вкусовое сочетание. Дегустация проходит от лёгких вин к более концентрированным, от сухих — к сладким, от молодых — к более выдержанным. Насладитесь наследием венгерских вин, изучая широкий выбор — от знаменитого Токайского вина до крепкого Кадарка из Виллани под руководством опытного сомелье. Улучшите свои дегустационные впечатления нежными сырами и пикантными колбасными изделиями — каждый элемент подобран так, чтобы дополнять вина. Получите новые вкусовые ощущения и восторг от великолепного вечера в наслаждении! Для дегустации предлагаются следующие вина:

Tokaj Nobilis - Furmint 2021 (Tokaj) 13,5% • Heimann & Fiai Kadarka 2021 (Szekszárd) 12% • Ipacs Szabó - Nászút Helyett 2019 (Villány) 14% • Villa Tolnay - Névtelen Cuvée 2019 (Badacsony) 13,5% • Balla Géza - Kolna Kadarka 2020 (Erdély) 14% • Etyeki Kúria - Irsai 2022 (Etyek-Buda) 12% • Miklóscsabi - “Nem férünk a bőröndbe” Chardonnay 2021 (Mór) 13,5% • Folly Arboretum - Cedrus Cuvée (Olaszrizling + Szürkebarát - Badacsony) 2020 13% • Oremus - Édes Szamorodni 2017 (Tokaj) 12% Закуски: Различные колбасы, паштет из печени мангалицы, толстая колбаска Чабаи, копченый говяжий язык, вяленая ветчина из мяса серых коров, салями из мангалицы, сыр Gomolya, сыр Pannonia, мягкий козий сыр, твердый козий сыр, соленые огурчики, персики сушеные, грецкие орехи, фрукты, мед.