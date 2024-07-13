Приглашаем вас на дегустацию: изысканные вина в сочетании с традиционными венгерскими закусками.
Опытный сомелье поделится с вами знаниями об истории виноградарства Венгрии и многовековых традициях производства вина. Научит распознавать сочетания вкусов и текстур, понимать и любить вино. Оценивать цвет, аромат и, конечно же, вкус вина.
Опытный сомелье поделится с вами знаниями об истории виноградарства Венгрии и многовековых традициях производства вина. Научит распознавать сочетания вкусов и текстур, понимать и любить вино. Оценивать цвет, аромат и, конечно же, вкус вина.
Ближайшие даты:
Время начала: 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Благодаря дегустации становится возможным не только попробовать новый для себя напиток, но и понять его и описать всё вкусовое сочетание. Дегустация проходит от лёгких вин к более концентрированным, от сухих — к сладким, от молодых — к более выдержанным. Насладитесь наследием венгерских вин, изучая широкий выбор — от знаменитого Токайского вина до крепкого Кадарка из Виллани под руководством опытного сомелье. Улучшите свои дегустационные впечатления нежными сырами и пикантными колбасными изделиями — каждый элемент подобран так, чтобы дополнять вина. Получите новые вкусовые ощущения и восторг от великолепного вечера в наслаждении! Для дегустации предлагаются следующие вина:
Tokaj Nobilis - Furmint 2021 (Tokaj) 13,5% • Heimann & Fiai Kadarka 2021 (Szekszárd) 12% • Ipacs Szabó - Nászút Helyett 2019 (Villány) 14% • Villa Tolnay - Névtelen Cuvée 2019 (Badacsony) 13,5% • Balla Géza - Kolna Kadarka 2020 (Erdély) 14% • Etyeki Kúria - Irsai 2022 (Etyek-Buda) 12% • Miklóscsabi - “Nem férünk a bőröndbe” Chardonnay 2021 (Mór) 13,5% • Folly Arboretum - Cedrus Cuvée (Olaszrizling + Szürkebarát - Badacsony) 2020 13% • Oremus - Édes Szamorodni 2017 (Tokaj) 12% Закуски: Различные колбасы, паштет из печени мангалицы, толстая колбаска Чабаи, копченый говяжий язык, вяленая ветчина из мяса серых коров, салями из мангалицы, сыр Gomolya, сыр Pannonia, мягкий козий сыр, твердый козий сыр, соленые огурчики, персики сушеные, грецкие орехи, фрукты, мед.
По субботам в 18:00
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Ответы на вопросы
Что включено
- 9 венгерских вин (4 белых, 4 красных, 1 десертное)
- 9 вариантов закусок (5 с мясом, 4 с сыром, орехи, соленья, сухофрукты, мед)
- Услуги сомелье (на английском языке)
Что не входит в цену
- Трансфер
Место начала и завершения?
Будапешт
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Дегустацию проводит сомелье на английском языке. По запросу и за дополнительную плату есть возможность предоставить услуги гида-переводчика на русский язык - 80 евро (2 часа)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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