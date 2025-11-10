Открывайте для себя аутентичный Будапешт! Вы увидите главные достопримечательности города, прогуляетесь по богемному кварталу, познакомитесь с историей венгерской столицы, полюбуетесь панорамными видами со смотровых площадок и узнаете о культуре и традициях венгерского народа.

от €150 за 1–6 человек или €25 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Чтобы вы исследовали все главные места Будапешта, у нас два маршрута экскурсии — Красный и Синий. Они охватывают 90% основных достопримечательностей города! Вы сами выбираете, по какому маршруту гулять:

Красный маршрут

Этот маршрут — прогулка по стороне Будапешта, где жизнь кипит. Пешт — не просто половина столицы, это целый характер: чуть дерзкий, богемный, с налётом старины и пульсом настоящего. Вам откроется колоритный дух города на прогулке по «венгерскому Бродвею» — проспекту Андраши. Мы вспомним старинные легенды у замка Вайдахуняд и рассмотрим старинное здание оперного театра и базилику Святого Стефана. Отыщем памятник Анонимусу и немало замечательных мест, которые известны только местным жителям. Вы узнаете, где попробовать блюда богатой и чрезвычайно интересной венгерской кухни, как выбрать настоящие аутентичные сувениры и какие музеи обязательно стоит посетить.

Синий маршрут

На этом маршруте мы поднимемся на сторону Буды — туда, где узкие улочки ведут к крепости, а каждый поворот — это открыточный вид на город. Мы осмотрим главные достопримечательности Буды: крепость, Королевский Дворец, Рыбацкий бастион, собор Матяша. Вы узнаете о счастливых и тяжелых временах истории города, а также о том, как живут здесь люди сегодня, и чем на сегодняшний день Буда отличается от Пешта. Перед нами откроется восхитительная панорама на город, и вы сможете сделать отличные фотографии на память!

Кому подходит экскурсия

• Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также уточнить интересующие вопросы у местного эксперта.

• Программа будет интересна и тем, кто впервые в Будапеште, и частым гостям города.

