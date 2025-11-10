Влюбись в город за 2 часа: яркие впечатления и неожиданные открытия только для тебя
Открывайте для себя аутентичный Будапешт! Вы увидите главные достопримечательности города, прогуляетесь по богемному кварталу, познакомитесь с историей венгерской столицы, полюбуетесь панорамными видами со смотровых площадок и узнаете о культуре и традициях венгерского народа.
Чтобы вы исследовали все главные места Будапешта, у нас два маршрута экскурсии — Красный и Синий. Они охватывают 90% основных достопримечательностей города! Вы сами выбираете, по какому маршруту гулять:
Красный маршрут
Этот маршрут — прогулка по стороне Будапешта, где жизнь кипит. Пешт — не просто половина столицы, это целый характер: чуть дерзкий, богемный, с налётом старины и пульсом настоящего. Вам откроется колоритный дух города на прогулке по «венгерскому Бродвею» — проспекту Андраши. Мы вспомним старинные легенды у замка Вайдахуняд и рассмотрим старинное здание оперного театра и базилику Святого Стефана. Отыщем памятник Анонимусу и немало замечательных мест, которые известны только местным жителям. Вы узнаете, где попробовать блюда богатой и чрезвычайно интересной венгерской кухни, как выбрать настоящие аутентичные сувениры и какие музеи обязательно стоит посетить.
Синий маршрут
На этом маршруте мы поднимемся на сторону Буды — туда, где узкие улочки ведут к крепости, а каждый поворот — это открыточный вид на город. Мы осмотрим главные достопримечательности Буды: крепость, Королевский Дворец, Рыбацкий бастион, собор Матяша. Вы узнаете о счастливых и тяжелых временах истории города, а также о том, как живут здесь люди сегодня, и чем на сегодняшний день Буда отличается от Пешта. Перед нами откроется восхитительная панорама на город, и вы сможете сделать отличные фотографии на память!
Кому подходит экскурсия
• Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также уточнить интересующие вопросы у местного эксперта. • Программа будет интересна и тем, кто впервые в Будапеште, и частым гостям города.
Организационные детали
Экскурсия проходит по одному из двух маршрутов. Карту маршрутов можно посмотреть в разделе «Фото»
На обоих маршрутах группа необходимо будет воспользоваться общественным транспортом, цена билета — 450 форинтов, чуть больше 1 евро
Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей. Все объекты мы осматриваем только снаружи
Экскурсия проводится без наушников
В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Будапеште, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
