M Margarita Прогулка по Будапешту и легендарным руин-барам Вчера были с Евгением на прогулке по руин-барам. Остались очень довольны. Непринужденная обстановка вместе с новыми знаниями,прекрасное сочетание! Евгений очень приятный спутник и грамотный гид. Спасибо за прекрасно проведенное время! 2 Риты и 2 Маши:)

I Iryna Ключ к сердцу Будапешта Виктория умничка, было здорово и познавательно! Спасибо!

Н Настя Будапешт вдоль и поперек Фантастическая экскурсия! Легко, познавательно, с юмором! Были в местах, о которых не знали местные. Елена отлично спланировала время: и передвижения, и обед. Обед - это отдельная благодарность. Самый вкусный гуляш, который мы когда-либо пробовали. Рекомендуем!

А Артем Интересный Будапешт: история и современность Ольга отличный экскурсовод. Очень интересно рассказывает. Попали под дождь, и Ольга прекрасно подстроилась, адаптировалось под ситуацию)) советую всем!

И Илья Ежедневная прогулка по Будапешту Один из лучших гидов

А Артур Буда - путешествие во времени Мы провели пару незабываемых часов. Мы узнали многое об истории становления Венгрии на ряду с множеством интересных фактов и пикантных подробностей. Также узнали где можно провести время после экскурсии. Инна рассказывает интересно и воодушевленно, охотно отвечает на все вопросы. Нам очень понравилось.

Д Добрыня Ну как не полюбить Будапешт Всё очень понравилось! Большое спасибо!

В Валерия Буда - путешествие во времени Супер экскурсия!! Мы - два студента, которые не интересуются историей, но даже для нас экскурсия была интересной и увлекательной. Очень рекомендуем, завтра пойдем на экскурсию по Пешту тоже с Инной

A Arkady Будапешт во всей красе за 6 часов Отличная экскурсия, большое спасибо!