Найдено 7 экскурсий в категории «Городские экскурсии» в Будапеште на русском языке, цены от €7. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Рождественский Будапешт
Пешая
4 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Рождественский Будапешт: исторические памятники и ярмарки
Познакомьтесь с историей Будапешта, наслаждаясь зимними видами и рождественскими ярмарками. Пирожные и горячее вино сделают экскурсию незабываемой
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€267 за всё до 5 чел.
Сбежать от жары в Будапеште
Пешая
4.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Сбежать от жары в Будапеште
Когда лето в разгаре, Будайские горы предлагают прохладу и приключения. Канатная дорога, пещеры и ретро-поезд - всё это в одном туре
Начало: У Западного вокзала
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €90 за всё до 10 чел.
Гастрономическая прогулка по Будапешту
Пешая
3.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Гастрономическая прогулка по Будапешту
Погрузитесь в мир венгерских вкусов, отведайте традиционные блюда и узнайте секреты местной кухни на увлекательной прогулке
Начало: У Центрального рынка
11 окт в 11:30
13 окт в 09:30
€180 за всё до 6 чел.
Будайская крепость: неторопливая прогулка с остановками
Пешая
2 часа
1 отзыв
Мини-группа
до 12 чел.
Историческая прогулка по Будайской крепости
Погрузитесь в атмосферу старого города Буды, наслаждаясь видами и историей без утомительных подъёмов. Прекрасный выбор для всех возрастов
Начало: Рядом с остановкой автобуса №16, у Будайской крепо...
Расписание: ежедневно в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€36 за человека
Будапешт: триумфы и трагедии
Пешая
2.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Будапешт: триумфы и трагедии
Погрузитесь в контрасты Будапешта: величие Парламента, драматизм истории и красота Дуная ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: У Парламента
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€130 за всё до 6 чел.
Кино и музыка в Будапеште + дегустация вина
Пешая
2.5 часа
1 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
Кино и музыка в Будапеште + дегустация вина
Связь Будапешта с мировым кинематографом удивляет. Пройдитесь по местам съёмок известных фильмов и завершите день дегустацией лучших венгерских вин
Начало: На площади у венгерского парламента
Завтра в 18:00
17 окт в 18:00
€50 за человека
Знакомство с Будапештом: аудиогид по замку Буда
Пешая
2 часа
3 отзыва
Аудиогид
Знакомство с Будапештом: аудиогид по замку Буда
Познакомьтесь с историей Будапешта через аудиогид по замку Буда. Увлекательные рассказы о королях и знаменитостях ждут вас на каждом шагу
Начало: У Венских ворот крепости
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
€7 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Городские экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Будапеште
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Рождественский Будапешт
  2. Сбежать от жары в Будапеште
  3. Гастрономическая прогулка по Будапешту
  4. Будайская крепость: неторопливая прогулка с остановками
  5. Будапешт: триумфы и трагедии
Какие места ещё посмотреть в Будапеште
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Парламент
  2. Рыбацкий бастион
  3. Самое главное
  4. Дунай
  5. Замок Буда
  6. Церковь Святого Матьяша
  7. Базилика святого Иштвана
  8. Королевский дворец
  9. Площадь Героев
  10. Гора Геллерт
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в октябре 2025
Сейчас в Будапеште в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 7 до 267. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
