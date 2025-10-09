Индивидуальная
до 5 чел.
Рождественский Будапешт: исторические памятники и ярмарки
Познакомьтесь с историей Будапешта, наслаждаясь зимними видами и рождественскими ярмарками. Пирожные и горячее вино сделают экскурсию незабываемой
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€267 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Сбежать от жары в Будапеште
Когда лето в разгаре, Будайские горы предлагают прохладу и приключения. Канатная дорога, пещеры и ретро-поезд - всё это в одном туре
Начало: У Западного вокзала
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €90 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Гастрономическая прогулка по Будапешту
Погрузитесь в мир венгерских вкусов, отведайте традиционные блюда и узнайте секреты местной кухни на увлекательной прогулке
Начало: У Центрального рынка
11 окт в 11:30
13 окт в 09:30
€180 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Историческая прогулка по Будайской крепости
Погрузитесь в атмосферу старого города Буды, наслаждаясь видами и историей без утомительных подъёмов. Прекрасный выбор для всех возрастов
Начало: Рядом с остановкой автобуса №16, у Будайской крепо...
Расписание: ежедневно в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€36 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Будапешт: триумфы и трагедии
Погрузитесь в контрасты Будапешта: величие Парламента, драматизм истории и красота Дуная ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: У Парламента
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€130 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Кино и музыка в Будапеште + дегустация вина
Связь Будапешта с мировым кинематографом удивляет. Пройдитесь по местам съёмок известных фильмов и завершите день дегустацией лучших венгерских вин
Начало: На площади у венгерского парламента
Завтра в 18:00
17 окт в 18:00
€50 за человека
Аудиогид
Знакомство с Будапештом: аудиогид по замку Буда
Познакомьтесь с историей Будапешта через аудиогид по замку Буда. Увлекательные рассказы о королях и знаменитостях ждут вас на каждом шагу
Начало: У Венских ворот крепости
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
€7 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Городские экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Будапеште
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
Какие места ещё посмотреть в Будапеште
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в октябре 2025
Сейчас в Будапеште в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 7 до 267. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Экскурсии на русском языке в Будапеште (Венгрия 🇭🇺) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2025 год по теме «Городские экскурсии», 10 ⭐ отзывов, цены от €7. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Венгрии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь