Самое красивое - это встречать закат в воздухе. Приглашаем полюбоваться Будапештом в вечерей подсветке с воздуха
Продложительность полета 20 мин
Максимальное количество пассажиров*: 3 - 4 - 5 чел
*в зависимости от типа вретолета
Программа полета составлена так, что с воздуха можно полюбоваться видами самых красивых мостов, зданий, объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, видами Дуная, которые делают город уникальным
Взлет не позднее 30 мин, после официального времени захода солнца
Маршрут: аэродром - над Будапештом до острова Маргит - аэродром
20-минутный прогулочный полет на вертолете над Будапештом (после заката)
Вертолет Robinson 44, 3 пасс: 570 евро
Вертолет Bell 206, 4 пасс: 660 евро
Вертолет AS 355, 5 пасс: 1070 евро
Важно
Заказ оплачивается полностью не позднее, чем за 48 часов до начала программы. Подтверждение заказа только после оплаты
Способы оплаты:
вариант А
полная оплата заказа Спутнику
вариант Б
бронируете программу без оплаты Спутнику
на Вашу на эл. почту мы пришлем ссылку для оплаты банковской карточкой нашей фирме - организатору программы
Отмена заказа без штрафа за 48 ч. до начала полета