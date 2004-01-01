Самое красивое - это встречать закат в воздухе. Приглашаем полюбоваться Будапештом в вечерей подсветке с воздуха

Продложительность полета 20 мин

Максимальное количество пассажиров*: 3 - 4 - 5 чел

*в зависимости от типа вретолета

Программа полета составлена так, что с воздуха можно полюбоваться видами самых красивых мостов, зданий, объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, видами Дуная, которые делают город уникальным

Взлет не позднее 30 мин, после официального времени захода солнца

Маршрут: аэродром - над Будапештом до острова Маргит - аэродром

20-минутный прогулочный полет на вертолете над Будапештом (после заката)

Вертолет Robinson 44, 3 пасс: 570 евро

Вертолет Bell 206, 4 пасс: 660 евро

Вертолет AS 355, 5 пасс: 1070 евро

Важно

Заказ оплачивается полностью не позднее, чем за 48 часов до начала программы. Подтверждение заказа только после оплаты

Способы оплаты:

вариант А

полная оплата заказа Спутнику

вариант Б

бронируете программу без оплаты Спутнику

на Вашу на эл. почту мы пришлем ссылку для оплаты банковской карточкой нашей фирме - организатору программы

Отмена заказа без штрафа за 48 ч. до начала полета