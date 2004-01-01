Полет на вертолете над Будапештом ПОСЛЕ ЗАКАТА

Полет на вертолете над Будапештом ПОСЛЕ ЗАКАТА
Полет на вертолете над Будапештом ПОСЛЕ ЗАКАТА
Полет на вертолете над Будапештом ПОСЛЕ ЗАКАТА
Полет на вертолете над Будапештом ПОСЛЕ ЗАКАТА
Полет на вертолете над Будапештом ПОСЛЕ ЗАКАТА
Полет на вертолете над Будапештом ПОСЛЕ ЗАКАТА
Полет на вертолете над Будапештом ПОСЛЕ ЗАКАТА
Полет на вертолете над Будапештом ПОСЛЕ ЗАКАТА
Полет на вертолете над Будапештом ПОСЛЕ ЗАКАТА
Полет на вертолете над Будапештом ПОСЛЕ ЗАКАТА
Полет на вертолете над Будапештом ПОСЛЕ ЗАКАТА
Полет на вертолете над Будапештом ПОСЛЕ ЗАКАТА

Что вы увидите 🤩

  • Набережная Дуная
  • Площадь Сечени
  • Дворец Грешема
  • Гора Геллерт
  • Цепной мост Сечени через Дунай
  • Здание венгерского парламента
  • Королевский дворец
  • Крепостная гора
  • Остров Маргит
  • Церковь Матяша
  • Рыбацкий Бастион
  • Мост Свободы
  • Мост Эржебет
  • Цитадель
Самое красивое - это встречать закат в воздухе. Приглашаем полюбоваться Будапештом в вечерей подсветке с воздуха
Продложительность полета 20 мин
Максимальное количество пассажиров*: 3 - 4 - 5 чел

*в зависимости от типа вретолета

Программа полета составлена так, что с воздуха можно полюбоваться видами самых красивых мостов, зданий, объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, видами Дуная, которые делают город уникальным
Взлет не позднее 30 мин, после официального времени захода солнца
Маршрут: аэродром - над Будапештом до острова Маргит - аэродром
20-минутный прогулочный полет на вертолете над Будапештом (после заката)
Вертолет Robinson 44, 3 пасс: 570 евро
Вертолет Bell 206, 4 пасс: 660 евро
Вертолет AS 355, 5 пасс: 1070 евро

Важно

Заказ оплачивается полностью не позднее, чем за 48 часов до начала программы. Подтверждение заказа только после оплаты

Способы оплаты:

    вариант А
    полная оплата заказа Спутнику
    вариант Б
    бронируете программу без оплаты Спутнику
    на Вашу на эл. почту мы пришлем ссылку для оплаты банковской карточкой нашей фирме - организатору программы
    Отмена заказа без штрафа за 48 ч. до начала полета

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-3 человекДля группы 1-4 человекДля группы 1-5 человек
    Полет над Будапештом после заката. Вертолет Robinson 44, 3 пасс
    €570
    Полет над Будапештом после заката. Вертолет Bell 206, 4 пасс
    €660
    Полет над Будапештом после заката. Вертолет AS 355, 5 пасс
    €1 070

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • 20-минутный обзорный полет над вечерним Будапештом
    Что не входит
    • Трансфер на аэродром и обратно. Экскурсия во время полета не проводится
    Место начала и завершения
    по договоренности с туристами
    Важная информация
    • Взлет не позднее 30 мин, после официального времени захода солнца

    • Важно. < / h2>

    • Заказ оплачивается полностью не позднее, чем за 48 часов до начала программы. Подтверждение заказа только после оплаты. < / b>
    • Способы оплаты:
    • вариант А
    • полная оплата заказа Спутнику
    • вариант Б
    • бронируете программу без оплаты Спутнику
    • на Вашу на эл. почту мы пришлем ссылку для оплаты банковской карточкой нашей фирме - организатору программы
    • Отмена заказа без штрафа за 48 ч. до начала полета
    Когда и сколько длится?
    Когда: ежедневно, в летную погоду, взлет не позднее 30 мин, после заката
    Экскурсия длится около 1 часа
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

    ежедневно, в летную погоду, взлет не позднее 30 мин, после заката

    Thermal. hungary
    Thermal. hungary
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