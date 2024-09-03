Экскурсии на вертолёте в Будапеште

Найдено 3 экскурсии в категории «На вертолёте» в Будапеште на русском языке, цены от €400. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Полёт на вертолёте над Будапештом
На вертолёте
30 минут
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Полет на вертолете над Будапештом
Индивидуальный полет на вертолете над Будапештом: незабываемое путешествие с видом на главные достопримечательности города
«Наши организаторы встретят вас на аэродроме, проведут небольшой инструктаж, объяснят правила безопасности и проводят в кабину вертолёта»
8 апр в 09:00
9 апр в 09:00
€420 за всё до 3 чел.
Обзорный полет на вертолете над Будапештом
На вертолёте
21 минута 35 секунд
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорный полет на вертолете над Будапештом
Начало: по договоренности с туристами
«Полет на вертолете возможен в любой день в хорошую ясную погоду»
Расписание: ежедневно, в летную погоду с 09:00 до 16:00
9 апр в 09:00
10 апр в 09:00
от €400 за всё до 3 чел.
Полет на вертолете над Будапештом ПОСЛЕ ЗАКАТА
На вертолёте
1 час
Индивидуальная
до 1 чел.
Полет на вертолете над Будапештом ПОСЛЕ ЗАКАТА
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: вторник и четверг, взлет не позднее 30 мин, после заката
8 апр в 18:00
9 апр в 18:00
€600 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • I
    Ilia
    3 сентября 2024
    Полёт на вертолёте над Будапештом
    Это то,что каждый должен попробовать. Новый,помытый,удобный вертолёт - таких видов на Будапешт вы нигде не увидите,как отсюда.
  • Н
    Наталья
    5 декабря 2023
    Полёт на вертолёте над Будапештом
    Очень классно полетали над городом. Все было именно так, как в описании. Добрались до площадки сами, пилот нас встретил, сели
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    в вертолёт, 20 мин над городом пролетали и вернулись. Было классно! Конечно, никакой экскурсии нет, в вертолёте шумно. Пилот иногда спрашивал, все ли хорошо у нас (говорит на английском). За пару дней до выбранной даты нам позвонили и написали в вотсап, что будет слишком сильный ветер и перенесли на сутки позже. Нам было ок. Не планируйте полет прямо перед отъездом, погода может вносить коррективы))) В день полета погода была норм, весь город было видно. Маршрут пролегает над основными достопримечательностями, так что мб лучшем сначала посмотреть город пешком, чтобы потом узнавать все здания) спасибо организаторам, всё было хорошо!

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «На вертолёте»

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  1. Полёт на вертолёте над Будапештом
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  3. Полет на вертолете над Будапештом ПОСЛЕ ЗАКАТА
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  2. Рыбацкий бастион
  3. Самое главное
  4. Дунай
  5. Замок Буда
  6. Базилика святого Иштвана
  7. Гора Геллерт
  8. Площадь Героев
  9. Королевский дворец
  10. Проспект Андраши
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в апреле 2025
Сейчас в Будапеште в категории "На вертолёте" можно забронировать 3 экскурсии от 400 до 600. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Сколько стоит полетать на вертолете из Будапешта с экскурсией 🚁. Совершите полёт над городом по цене от €400. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Венгрии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь 2025