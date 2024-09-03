Индивидуальная
до 3 чел.
Полет на вертолете над Будапештом
Индивидуальный полет на вертолете над Будапештом: незабываемое путешествие с видом на главные достопримечательности города
«Наши организаторы встретят вас на аэродроме, проведут небольшой инструктаж, объяснят правила безопасности и проводят в кабину вертолёта»
8 апр в 09:00
9 апр в 09:00
€420 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорный полет на вертолете над Будапештом
Начало: по договоренности с туристами
«Полет на вертолете возможен в любой день в хорошую ясную погоду»
Расписание: ежедневно, в летную погоду с 09:00 до 16:00
9 апр в 09:00
10 апр в 09:00
от €400 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Полет на вертолете над Будапештом ПОСЛЕ ЗАКАТА
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: вторник и четверг, взлет не позднее 30 мин, после заката
8 апр в 18:00
9 апр в 18:00
€600 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- IIlia3 сентября 2024Это то,что каждый должен попробовать. Новый,помытый,удобный вертолёт - таких видов на Будапешт вы нигде не увидите,как отсюда.
- ННаталья5 декабря 2023Очень классно полетали над городом. Все было именно так, как в описании. Добрались до площадки сами, пилот нас встретил, сели
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «На вертолёте»
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Сколько стоит экскурсия по Будапешту в апреле 2025
Сейчас в Будапеште в категории "На вертолёте" можно забронировать 3 экскурсии от 400 до 600. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Сколько стоит полетать на вертолете из Будапешта с экскурсией 🚁. Совершите полёт над городом по цене от €400. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Венгрии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь 2025