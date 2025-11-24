Что вас ожидает

Наши организаторы встретят вас на аэродроме, проведут небольшой инструктаж, объяснят правила безопасности и проводят в кабину вертолета. Не переживайте: у наших пилотов большой опыт, поэтому полет пройдет с комфортом.

Маршрут полета: аэродром — центральная часть Будапешта (с Будайской стороны) — остров Маргит — аэродром. Так вы увидите с высоты красивейшие достопримечательности Будапешта: мосты, соединяющие два города в городе; гору Геллерт, Цитадель, Королевский дворец, Будайскую крепость, Парламент и другие объекты.

Организационные детали

Продолжительность полета на вертолете: 20 мин

Во время полета экскурсия не проводится

Полет для группы до 3 пассажиров проходит на вертолете Robinson 44

Полет можно организовать и для большего количества человек: до 4 пассажиров на вертолете Bell 206 — 360 евро за группу; до 5 пассажиров на вертолете AS 355 — 950 евро за группу

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