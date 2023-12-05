Будапешт заслуженно считается одним из наиболее красиво расположенных городов мира. Лучшее место, чтобы в этом убедиться — кабина вертолёта.
С опытным пилотом вы взлетите над Дунаем, чтобы насладиться видами на мосты, дворцы и улицы холмистой Буды и равнинного Пешта. Такое впечатление станет запоминающимся подарком себе, близким или друзьям!
С опытным пилотом вы взлетите над Дунаем, чтобы насладиться видами на мосты, дворцы и улицы холмистой Буды и равнинного Пешта. Такое впечатление станет запоминающимся подарком себе, близким или друзьям!
Описание экскурсии
Наши организаторы встретят вас на аэродроме, проведут небольшой инструктаж, объяснят правила безопасности и проводят в кабину вертолёта. Не переживайте: у наших пилотов большой опыт, поэтому полёт пройдет с комфортом.
Маршрут полёта: аэродром — центральная часть Будапешта (с Будайской стороны) — остров Маргит — аэродром. Так вы увидите с высоты красивейшие достопримечательности Будапешта: мосты, соединяющие два города в городе; гору Геллерт, Цитадель, Королевский дворец, Будайскую крепость, Парламент и другие объекты.
Организационные детали
- Продолжительность полёта на вертолёте: 20 мин
- Во время полёта экскурсия не проводится
- Полёт для группы до 3 пассажиров проходит на вертолёте Robinson 44
- Полёт можно организовать и для большего количества человек: до 4 пассажиров на вертолёте Bell 206; до 5 пассажиров на вертолёте AS 355
Вопросы бронирования
- Заказ оплачивается полностью не позднее, чем за 48 ч. до полёта. Предоплата — на сайте Tripster, оставшаяся сумма — банковской карточкой фирме-организатору воздушного круиза
- При отмене заказа с вашей стороны за 48 часов и менее до начала экскурсии оплата, внесённая вами на сайте, не возвращается. Никакие форс-мажоры не являются исключением. Если полёт был отменен из-за нелётной погоды, оплата полностью возвращается
- По запросу за дополнительную плату предоставляется трансфер из центра Будапешта на аэродром и обратно (автомобили любой категории: стандарт, бизнес, люкс)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — Организатор в Будапеште
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 7620 туристов
Наша команда гидов предлагает групповые и индивидуальные экскурсии по Будапешту и Венгрии, а также теплоходные прогулки, гастротуры с дегустацией вин и концертные программы. Будем рады стать теми, кто откроет вам Будапешт!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Очень классно полетали над городом. Все было именно так, как в описании. Добрались до площадки сами, пилот нас встретил, сели в вертолёт, 20 мин над городом пролетали и вернулись. Было
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В
Вертолёт очень маленький, но с отличным обзором. Маршрут над городом позволяет отснять прекрасную панораму.
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I
Это то,что каждый должен попробовать. Новый,помытый,удобный вертолёт - таких видов на Будапешт вы нигде не увидите,как отсюда.
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