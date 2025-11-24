Наши организаторы встретят вас на аэродроме, проведут небольшой инструктаж, объяснят правила безопасности и проводят в кабину вертолета. Не переживайте: у наших пилотов большой опыт, поэтому полет пройдет с комфортом.
Маршрут полета: аэродром — центральная часть Будапешта (с Будайской стороны) — остров Маргит — аэродром. Так вы увидите с высоты красивейшие достопримечательности Будапешта: мосты, соединяющие два города в городе; гору Геллерт, Цитадель, Королевский дворец, Будайскую крепость, Парламент и другие объекты.