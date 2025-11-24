Полет на вертолете над Будапештом

Полюбоваться городом и Дунаем, ощутить прилив адреналина и сделать лучшие фото

Будапешт заслуженно считается одним из наиболее красиво расположенных городов мира.

Лучшее место, чтобы в этом убедиться — кабина вертолета.

С опытным пилотом вы взлетите над Дунаем, чтобы насладиться видами на мосты, дворцы и улицы холмистой Буды и равнинного Пешта.

Такое впечатление станет запоминающимся подарком себе, близким или друзьям!
Полет на вертолете над Будапештом
Полет на вертолете над Будапештом
Полет на вертолете над Будапештом
Полет на вертолете над Будапештом
Полет на вертолете над Будапештом
Полет на вертолете над Будапештом
Полет на вертолете над Будапештом
Полет на вертолете над Будапештом
Полет на вертолете над Будапештом
Полет на вертолете над Будапештом
Полет на вертолете над Будапештом
Полет на вертолете над Будапештом
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Наши организаторы встретят вас на аэродроме, проведут небольшой инструктаж, объяснят правила безопасности и проводят в кабину вертолета. Не переживайте: у наших пилотов большой опыт, поэтому полет пройдет с комфортом.

Маршрут полета: аэродром — центральная часть Будапешта (с Будайской стороны) — остров Маргит — аэродром. Так вы увидите с высоты красивейшие достопримечательности Будапешта: мосты, соединяющие два города в городе; гору Геллерт, Цитадель, Королевский дворец, Будайскую крепость, Парламент и другие объекты.

Организационные детали

  • Продолжительность полета на вертолете: 20 мин
  • Во время полета экскурсия не проводится
  • Полет для группы до 3 пассажиров проходит на вертолете Robinson 44
  • Полет можно организовать и для большего количества человек: до 4 пассажиров на вертолете Bell 206 — 360 евро за группу; до 5 пассажиров на вертолете AS 355 — 950 евро за группу

Вопросы бронирования

  • Заказ оплачивается полностью не позднее, чем за 48 ч. до полета. Предоплата — на сайте Tripster, оставшаяся сумма — банковской карточкой фирме-организатору воздушного круиза.
  • При отмене заказа с вашей стороны за 48 часов и менее до начала экскурсии оплата, внесенная вами на сайте, не возвращается. Никакие форс-мажоры не являются исключением. Если полет был отменен из-за нелетной погоды, оплата полностью возвращается.
  • По запросу за дополнительную плату предоставляется трансфер из центра Будапешта на аэродром и обратно (автомобили любой категории: стандарт, бизнес, люкс)

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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