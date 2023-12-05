Будапешт заслуженно считается одним из наиболее красиво расположенных городов мира. Лучшее место, чтобы в этом убедиться — кабина вертолёта. С опытным пилотом вы взлетите над Дунаем, чтобы насладиться видами на мосты, дворцы и улицы холмистой Буды и равнинного Пешта. Такое впечатление станет запоминающимся подарком себе, близким или друзьям!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Наши организаторы встретят вас на аэродроме, проведут небольшой инструктаж, объяснят правила безопасности и проводят в кабину вертолёта. Не переживайте: у наших пилотов большой опыт, поэтому полёт пройдет с комфортом.

Маршрут полёта: аэродром — центральная часть Будапешта (с Будайской стороны) — остров Маргит — аэродром. Так вы увидите с высоты красивейшие достопримечательности Будапешта: мосты, соединяющие два города в городе; гору Геллерт, Цитадель, Королевский дворец, Будайскую крепость, Парламент и другие объекты.

Организационные детали

Продолжительность полёта на вертолёте: 20 мин

Во время полёта экскурсия не проводится

Полёт для группы до 3 пассажиров проходит на вертолёте Robinson 44

Полёт можно организовать и для большего количества человек: до 4 пассажиров на вертолёте Bell 206; до 5 пассажиров на вертолёте AS 355

Вопросы бронирования