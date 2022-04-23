Полет на самолете над Будапештом ПОСЛЕ ЗАКАТА

Будапешт очень красивый город, и прекрасен в любое время суток

Индивидуальная
Будапешт очень красивый город, и прекрасен в любое время суток.

Но после заката он выглядит по-особенному волшебно.

Программа полета составлена так, что с воздуха можно полюбоваться видами самых красивых мостов, зданий, объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, видами Дуная, которые делают город уникальным.

Продолжительность полета 20 минут.
Полет на самолете над Будапештом ПОСЛЕ ЗАКАТА
Полет на самолете над Будапештом ПОСЛЕ ЗАКАТА
Полет на самолете над Будапештом ПОСЛЕ ЗАКАТА
Полет на самолете над Будапештом ПОСЛЕ ЗАКАТА
Полет на самолете над Будапештом ПОСЛЕ ЗАКАТА
Полет на самолете над Будапештом ПОСЛЕ ЗАКАТА
Полет на самолете над Будапештом ПОСЛЕ ЗАКАТА
Полет на самолете над Будапештом ПОСЛЕ ЗАКАТА
Полет на самолете над Будапештом ПОСЛЕ ЗАКАТА
Полет на самолете над Будапештом ПОСЛЕ ЗАКАТА
Полет на самолете над Будапештом ПОСЛЕ ЗАКАТА
Полет на самолете над Будапештом ПОСЛЕ ЗАКАТА
Полет на самолете над Будапештом ПОСЛЕ ЗАКАТА

Что вас ожидает 🤩

  • Набережная Дуная
  • Площадь Сечени
  • Дворец Грешема
  • Гора Геллерт
  • Цепной мост Сечени через Дунай
  • Здание венгерского парламента
  • Королевский дворец
  • Крепостная гора
  • Остров Маргит
  • Церковь Матяша
  • Рыбацкий Бастион
  • Мост Свободы
  • Мост Эржебет
  • Цитадель
Вечерний полет над Будапештом. Полюбуйтесь сказочной панорамой Будапешта в вечерних огнях.
Будапешт очень красивый город, и прекрасен в любое время суток. Но после заката он выглядит по-особенному волшебно.
Программа полета составлена так, что с воздуха можно полюбоваться видами самых красивых мостов, зданий, объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, видами Дуная, которые делают город уникальным.
Продложительность полета 20 мин.
Максимальное количество пассажиров - 3 чел.
Полет выполняется на самолете Cessna 172 или Cessna 182
Взлет не позднее 30 мин, после официального времени захода солнца
Маршрут: аэродром - над Будапештом до острова Маргит - аэродром

Важно!

  • Заказ оплачивается полностью не позднее, чем за 48 часов до начала программы. Подтверждение заказа только после оплаты.
  • Способы оплаты: А.) полная оплата заказа Спутнику (российские банковские карты). Б.) бронируете программу без оплаты Спутнику, на Вашу на эл. почту мы пришлем ссылку для оплаты банковской карточкой нашей фирме — организатору программы (европейские и др. банковские карты).
  • Отмена заказа без штрафа за 48 ч. до начала полета.

Ответы на вопросы

Что входит
  • 20-минутный обзорный полет на четырехместном самолете (Cessna-172 или Cessna-182)
Что не входит
  • Трансфер на аэродром и обратно. Экскурсия во время полета не проводится
Место начала и завершения?
по договоренности с туристами
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно, в летную погоду, взлет не позднее 30 мин, после заката
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Взлет не позднее 30 мин, после официального времени захода солнца
  • Важно!
  • Заказ оплачивается полностью не позднее, чем за 48 часов до начала программы. Подтверждение заказа только после оплаты.
  • Способы оплаты: А.) полная оплата заказа Спутнику (российские банковские карты). Б.) бронируете программу без оплаты Спутнику, на Вашу на эл. почту мы пришлем ссылку для оплаты банковской карточкой нашей фирме — организатору программы (европейские и др. банковские карты).
  • Отмена заказа без штрафа за 48 ч. до начала полета
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно, в летную погоду, взлет не позднее 30 мин, после заката

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