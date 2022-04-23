Вечерний полет над Будапештом. Полюбуйтесь сказочной панорамой Будапешта в вечерних огнях.

Будапешт очень красивый город, и прекрасен в любое время суток. Но после заката он выглядит по-особенному волшебно.

Программа полета составлена так, что с воздуха можно полюбоваться видами самых красивых мостов, зданий, объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, видами Дуная, которые делают город уникальным.

Продложительность полета 20 мин.

Максимальное количество пассажиров - 3 чел.

Полет выполняется на самолете Cessna 172 или Cessna 182

Взлет не позднее 30 мин, после официального времени захода солнца

Маршрут: аэродром - над Будапештом до острова Маргит - аэродром

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