Прогулочный полет на самолете Будапешт - Сентендре - Вышеград

Прогулочный полет на самолете Будапешт - Сентендре - Вышеград
Прогулочный полет на самолете Будапешт - Сентендре - Вышеград
Прогулочный полет на самолете Будапешт - Сентендре - Вышеград
Прогулочный полет на самолете Будапешт - Сентендре - Вышеград
Прогулочный полет на самолете Будапешт - Сентендре - Вышеград
Прогулочный полет на самолете Будапешт - Сентендре - Вышеград
Прогулочный полет на самолете Будапешт - Сентендре - Вышеград
Прогулочный полет на самолете Будапешт - Сентендре - Вышеград
Прогулочный полет на самолете Будапешт - Сентендре - Вышеград
Прогулочный полет на самолете Будапешт - Сентендре - Вышеград
Прогулочный полет на самолете Будапешт - Сентендре - Вышеград
Прогулочный полет на самолете Будапешт - Сентендре - Вышеград
Прогулочный полет на самолете Будапешт - Сентендре - Вышеград
Прогулочный полет на самолете Будапешт - Сентендре - Вышеград
Прогулочный полет на самолете Будапешт - Сентендре - Вышеград

Что вы увидите 🤩

  • Набережная Дуная в Будапеште
  • Излучина Дуная
  • Здание венгерского парламента
  • Королевский дворец в Будапеште
  • Крепостная гора или Квартал Крепости
  • Гора Геллерт
  • Купальни Геллерт в Будапеште
  • Цитадель в Будапеште
  • Мост Свободы в Будапеште
  • Мост Маргит в Будапеште
  • Мост Арпада в Будапеште
  • Мост Эржебет в Будапеште
  • Церковь Матьяша
  • Цепной мост Сеченьи в Будапеште
  • Рыбацкий бастион в Будапеште
  • Благовещенская церковь Сентендре
  • Кафедральный собор Сентендре
  • Преображенская церковь Сентендре
  • Развалины Аквинкума в Будапеште
  • Излучина Дуная
  • Крепость Феллегвар в Вышеграде
Обзорный полет над цетром Будапешта, пролет над главными достопримечательностями Буды.
Продолжение полета вдоль Дуная до городка Сентендре и далее до Вышеграда.
Осмотр излучины Дуная, облет вышеградской крепости Феллегвар. Возвращение на аэродром.
Программа полета составлена так, что с воздуха можно полюбоваться видами самых красивых мостов, зданий, объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, видами Дуная.
Продолжительность полета: 45 минут.
Максимальное количество пассажиров: 3 человека.
Полет выполняется на самолете: Cessna 172 или Cessna 182.
Маршрут полета: аэродром — Будапешт (Будайская сторона) - Сентендре - Вышеград — аэродром.
Важно!
Заказ оплачивается полностью не позднее, чем за 48 часов до начала программы. Подтверждение заказа только после оплаты.

Способы оплаты:

  • вариант А.
полная оплата заказа Спутнику
вариант Б.
бронируете программу без оплаты Спутнику,
на Вашу на эл. почту мы пришлем ссылку для оплаты банковской карточкой нашей фирме - организатору программы.
Отмена заказа без штрафа за 48 ч. до начала полета

Цены на экскурсию

Для группы 1-3 человек
Прогулочный полет на самолете Будапешт - Сентендре - Вышеград
€330

Ответы на вопросы

Что входит
  • 45-минутный полет от аэродрома в Будапеште до Вышеграда и обратно
Что не входит
  • трансфер на аэродром и обратно
  • экскурсия
Где начинаем и завершаем
Начало: по договоренности с туристами
Завершение: аэродром
Важная информация
  • Во время полета экскурсия не проводится

  • Важно.

  • Заказ оплачивается полностью не позднее, чем за 48 часов до начала программы. Подтверждение заказа только после оплаты.
  • Способы оплаты:
  • вариант А.
  • полная оплата заказа Спутнику
  • вариант Б.
  • бронируете программу без оплаты Спутнику
  • на Вашу на эл. почту мы пришлем ссылку для оплаты банковской карточкой нашей фирме - организатору программы.
  • Отмена заказа без штрафа за 48 ч. до начала полета
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно, в летную погоду с 09:00 до 16:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

ежедневно, в летную погоду с 09:00 до 16:00

Thermal.hungary
Thermal.hungary
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопрос

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Будапешта

🎩Индивидуальные⚙️Необычные🗽Достопримечательности#Домбай🛫Полеты на самолетах

Еще несколько похожих предложений в Будапеште

Из Будапешта в Сентендре
Индивидуальная экскурсия
4.7
3
213
за 1-4 чел.
Из Будапешта в Сентендре
Романтика и «художественный беспорядок» старинного городка на обзорной экскурсии
Излучина Дуная: Сентэндре, Эстергом, Вышеград
4.5
188
60
за 1 чел.
Излучина Дуная: Сентэндре, Эстергом, Вышеград
Уже увидели все достопримечательности Будапешта и изучили его улицы
Пн., ср., сб
Cладкий Будапешт
Индивидуальная экскурсия
5
11
160
за 1-5 чел.
Cладкий Будапешт
Какими только эпитетами не награждают Будапешт! И я тоже хочу добавить в эту копилку наград еще одну...
по вашему желанию
Сладкий Будапешт
Индивидуальная экскурсия
4.9
24
195
за 1-10 чел.
Сладкий Будапешт
Мир традиционных венгерских лакомств в музеях, кондитерских и кофейнях Будапешта
Знакомство с Будапештом
Индивидуальная экскурсия
5
10
150
за 1-4 чел.
Знакомство с Будапештом
Для тех, кто в Будапеште впервые и хочет увидеть всё и сразу
Ежедневно в 10:00 (может меняться по требованию)
Подземный Будапешт
4.6
17
35
за 1 чел.
Подземный Будапешт
Погрузитесь в недра Будапешта и рассмотрите город с нового ракурса
СР: 10:00
Зоопарк Будапешта
Индивидуальная экскурсия
5
1
5ч 30м
180
за 1-4 чел.
Зоопарк Будапешта
Если вы приезжаете в Будапешт с детьми - отличная идея посетить Зоопарк
По договоренности с гидом
Будапешт: Жемчужина в центре Европы
5
6
2ч 30м
20
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Будапешт: Жемчужина в центре Европы
Мы прогуляемся по самым главным достопримечательностям Будапешта: увидим Будайский замок и Колесо...
По договоренности
Индивидуальная обзорная по Будапешту на автомобиле
Индивидуальная экскурсия
4.7
74
125
за 1-8 чел.
Индивидуальная обзорная по Будапешту на автомобиле
Эксклюзивный гид для вас или вашей весёлой компании познакомит с Будапештом всего за 4 часа
В любой день по договоренности
Храмы и соборы Будапешта
4.3
11
30
за 1 чел.
Храмы и соборы Будапешта
Погрузимся в историю религии в Будапеште
вторник в 10:00
Пешеходная экскурсия по Будапешту (Будайская часть)
2ч 30м
15
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Пешеходная экскурсия по Будапешту (Будайская часть)
Если вы оказались в Будапеште впервые, то знакомство с городом лучше всего начать с Будайского или,...
По вторникам в 10:00
"Вечерний Будапешт" - прогулка на кораблике "Легенда" по Дунаю
20
за 1 чел.
"Вечерний Будапешт" - прогулка на кораблике "Легенда" по Дунаю
Будапешт прекрасен и днем, но ночью он превращается во что-то сказочное и этим волшебством мы хотим...
вторник и воскресенье в 19:30

Thermal.hungary проводит ещё 12 экскурсий

«Визитные карточки» Будапешта - самый популярный пешеходный тур
Индивидуальный тур
4.8
29
95
за 1-10 чел.
Очень популярно сейчас
«Визитные карточки» Будапешта - самый популярный пешеходный тур
На экскурсии вы познакомитесь с историей и архитектурой венгерской столицы, взгляните на её глазами...
ежедневно
Теплоходная прогулка по Дунаю с ужином и живой музыкой
4.9
13
39
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Теплоходная прогулка по Дунаю с ужином и живой музыкой
На теплоходе вас будет ждать ужин в формате шведского стола, живая музыка, а также роскошная...
ежедневно
Пещерная купальня Мишкольцтапольца и Эгер
12ч
68
за 1 чел.
Пещерная купальня Мишкольцтапольца и Эгер
На нашей невероятной экскурсии вы совершите упание в пещерной купальне Мишкольцтапольца
по пятницам
Вац и Сентендре: два города - два берега
Индивидуальная экскурсия
240
за 1-7 чел.
Вац и Сентендре: два города - два берега
ежедневно
Гастрономическое трио: лангош, кюртошкалач, хурка
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
130
за 1-10 чел.
Гастрономическое трио: лангош, кюртошкалач, хурка
Вас ожидает необычный формат экскурсии - поесть и посмотреть
ежедневно с 09:00 до 17:00
Культура пития по-венгерски, с дегустацией
Индивидуальная экскурсия
120
за 1-10 чел.
Культура пития по-венгерски, с дегустацией
понедельник, вторник, пятница, суббота c 17:00 - 21:00
Еврейский Будапешт
Индивидуальная экскурсия
85
за 1-15 чел.
Еврейский Будапешт
В центре Будапешта на краю бывшего исторического центра Пешта находится территория с узенькими...
ежедневно, кроме субботы
Панорамы озера Балатон, полуостров Тихань, лечебные источники озера Хевиз
Индивидуальная экскурсия
12ч
360
за 1-7 чел.
Панорамы озера Балатон, полуостров Тихань, лечебные источники озера Хевиз
ежедневно
Эгер - город венгерского барокко и вино «Бычья кровь»
Индивидуальная экскурсия
280
за 1-7 чел.
Эгер - город венгерского барокко и вино «Бычья кровь»
ежедневно
Фольклорная деревня Холлокё и дворец в Гёдёллё
Индивидуальная экскурсия
330
за 1-7 чел.
Фольклорная деревня Холлокё и дворец в Гёдёллё
ежедневно
Кечкемет и мануфактура палинки
Индивидуальная экскурсия
250
за 1-7 чел.
Кечкемет и мануфактура палинки
Город Кечкемет расположен в 80 км на юго-восток от Будапешта
ежедневно
Красоты озера Балатон и колорит венгерской провинции
Индивидуальная экскурсия
5
1
330
за 1-7 чел.
Красоты озера Балатон и колорит венгерской провинции
Поездка к «венгерскому морю» - на озеро Балатон
ежедневно
У нас ещё много экскурсий 😎 в Будапеште. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Будапеште
🇭🇺