Обзорный полет над цетром Будапешта, пролет над главными достопримечательностями Буды.

Продолжение полета вдоль Дуная до городка Сентендре и далее до Вышеграда.

Осмотр излучины Дуная, облет вышеградской крепости Феллегвар. Возвращение на аэродром.

Программа полета составлена так, что с воздуха можно полюбоваться видами самых красивых мостов, зданий, объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, видами Дуная.

Продолжительность полета: 45 минут.

Максимальное количество пассажиров: 3 человека.

Полет выполняется на самолете: Cessna 172 или Cessna 182.

Маршрут полета: аэродром — Будапешт (Будайская сторона) - Сентендре - Вышеград — аэродром.

Важно!

Заказ оплачивается полностью не позднее, чем за 48 часов до начала программы. Подтверждение заказа только после оплаты.

Способы оплаты:

вариант А.

полная оплата заказа Спутнику

вариант Б.

бронируете программу без оплаты Спутнику,

на Вашу на эл. почту мы пришлем ссылку для оплаты банковской карточкой нашей фирме - организатору программы.

Отмена заказа без штрафа за 48 ч. до начала полета