Обзорный полет над цетром Будапешта, пролет над главными достопримечательностями Буды.
Продолжение полета вдоль Дуная до городка Сентендре и далее до Вышеграда.
Осмотр излучины Дуная, облет вышеградской крепости Феллегвар. Возвращение на аэродром.
Программа полета составлена так, что с воздуха можно полюбоваться видами самых красивых мостов, зданий, объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, видами Дуная.
Продолжительность полета: 45 минут.
Максимальное количество пассажиров: 3 человека.
Полет выполняется на самолете: Cessna 172 или Cessna 182.
Маршрут полета: аэродром — Будапешт (Будайская сторона) - Сентендре - Вышеград — аэродром.
Важно!
Заказ оплачивается полностью не позднее, чем за 48 часов до начала программы. Подтверждение заказа только после оплаты.
Способы оплаты:
полная оплата заказа Спутнику
вариант Б.
бронируете программу без оплаты Спутнику,
на Вашу на эл. почту мы пришлем ссылку для оплаты банковской карточкой нашей фирме - организатору программы.
Отмена заказа без штрафа за 48 ч. до начала полета