Сентендре - город мастеров

Сентендре - город мастеров
Сентендре - город мастеров
Сентендре - город мастеров
Сентендре - город мастеров
Сентендре - город мастеров
Сентендре - город мастеров
Сентендре - город мастеров
Сентендре - город мастеров
Сентендре - город мастеров
Сентендре - город мастеров
Сентендре - город мастеров
Сентендре - город мастеров
Сентендре - город мастеров
Сентендре - город мастеров
Сентендре - город мастеров
Сентендре - город мастеров
Сентендре - город мастеров

Что вы увидите 🤩

  • Набережная Дуная в Сентендре
  • Церковь Благовещения в Сентендре (осмотр снаружи)
  • Центральная площадь и Чумной столб в Сентендре
  • Успенская церковь в Сентендре
  • Музей марципана в Сентендре
  • Галереи местных художников и мастеров народного творчества
  • Магазин рождественских игрушек в Сентендре
Среди живописной природы уже много веков существует небольшой уютный городок Сентендре. Особая «средиземноморская» атмосфера города и большое количество художественных мастерских привлекают сюда большое количество любителей прикладного искусства. Исторически центр города сложился вокруг крепостного холма Var-domb. Узкие изогнутые улочки, разбегающиеся в разные стороны, все равно встречаются на центральной площади Fo ter. Праздничное настроение придают площади невысокие окрашенные в яркие цвета дома XVIII-ХIX вв. в стиле позднего барокко. История города тесно связана с балканскими народами, в частности с сербами, болгарами и греками.
Важно!
Для завершения бронирования программы просим оплатить депозит.
Оплата депозита обязательна не позднее, чем за 48 часов до начала экскурсии.
вариант А.
депозит Спутнику
остаток наличными гиду
вариант Б.
подтверждаете заказ без депозита Спутнику
депозит фирме-организатору экскурсии
остаток наличными гиду

Цены на экскурсию

Для группы 1-3 человекДля группы 4-7 человек
Сентендре - город мастеров
€160
€300

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида
  • транспорт
  • парковки
Что не входит
  • обед
  • дегустация вин
  • входные билеты в музеи
Место начала и завершения
по договоренности с туристами
Важная информация

  • Важно.

  • Для завершения бронирования программы просим оплатить депозит.
  • Оплата депозита обязательна не позднее, чем за 48 часов до начала экскурсии.
  • вариант А.
  • депозит Спутнику
  • остаток наличными гиду
  • вариант Б.
  • подтверждаете заказ без депозита Спутнику
  • депозит фирме-организатору экскурсии
  • остаток наличными гиду
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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ежедневно

Thermal.hungary
Thermal.hungary
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