Среди живописной природы уже много веков существует небольшой уютный городок Сентендре. Особая «средиземноморская» атмосфера города и большое количество художественных мастерских привлекают сюда большое количество любителей прикладного искусства. Исторически центр города сложился вокруг крепостного холма Var-domb. Узкие изогнутые улочки, разбегающиеся в разные стороны, все равно встречаются на центральной площади Fo ter. Праздничное настроение придают площади невысокие окрашенные в яркие цвета дома XVIII-ХIX вв. в стиле позднего барокко. История города тесно связана с балканскими народами, в частности с сербами, болгарами и греками.

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