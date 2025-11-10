Всего в 20 км от Будапешта находится Сентендре - уютный городок, известный своими сладостями и виноделием. Прогулка по его живописным улочкам откроет перед вами марципановую столицу Венгрии.Посетите Музей марципана, где

вас ждут удивительные экспонаты, и Национальный музей виноделия, где можно узнать секреты создания благородных вин. Также загляните в музей новогодних игрушек и насладитесь атмосферой праздника в любое время года. Прекрасные виды на Дунай и балканское очарование города не оставят вас равнодушными

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Прогуляемся по живописным улочкам и заглянем в Музей марципана. Вы увидите, как рождаются сладости, и встретитесь с марципановыми героями — от Микки Мауса до венгерских королей.

Отправимся в Национальный музей виноделия. Место атмосферное — здесь можно не только насладиться бокалом благородного вина (по желанию), но и увидеть, как создаётся знаменитый нектар.

Заглянем и в один из самых необычных музеев города — новогодних игрушек. И даже летом почувствуем дух зимнего праздника!

А ещё Сентендре припас для нас красивые храмы, уютные мастерские и потрясающие виды на Дунай.

Организационные детали

Едем на автомобиле Toyota Prius

Время в пути — 30 минут в одну сторону

В Сентендре гуляем 3,5–4 часа

Дополнительные расходы: