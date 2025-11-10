Всего в 20 км от Будапешта находится Сентендре - уютный городок, известный своими сладостями и виноделием. Прогулка по его живописным улочкам откроет перед вами марципановую столицу Венгрии.
Посетите Музей марципана, где
Посетите Музей марципана, где
5 причин купить эту экскурсию
- 🍬 Уникальный Музей марципана
- 🍷 Атмосферный музей виноделия
- 🎄 Музей новогодних игрушек
- 🏞️ Живописные виды на Дунай
- 🏛️ Исторические храмы и мастерские
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Музей марципана
- Национальный музей виноделия
- Музей новогодних игрушек
Описание экскурсии
Прогуляемся по живописным улочкам и заглянем в Музей марципана. Вы увидите, как рождаются сладости, и встретитесь с марципановыми героями — от Микки Мауса до венгерских королей.
Отправимся в Национальный музей виноделия. Место атмосферное — здесь можно не только насладиться бокалом благородного вина (по желанию), но и увидеть, как создаётся знаменитый нектар.
Заглянем и в один из самых необычных музеев города — новогодних игрушек. И даже летом почувствуем дух зимнего праздника!
А ещё Сентендре припас для нас красивые храмы, уютные мастерские и потрясающие виды на Дунай.
Организационные детали
- Едем на автомобиле Toyota Prius
- Время в пути — 30 минут в одну сторону
- В Сентендре гуляем 3,5–4 часа
Дополнительные расходы:
- Билет в Музей марципана — €3,5 за чел.
- Дегустация вина — €20 за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваш гид в Будапеште
Провела экскурсии для 705 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Наталья, я лицензированный гид. По образованию — учитель начальных классов. Я венгерка по национальности, живу в Будапеште около 25 лет и люблю его всем сердцем. С радостью познакомлю вас с главными достопримечательностями и тайными уголками этого чудесного города. До скорой встречи!Задать вопрос
Входит в следующие категории Будапешта
Похожие экскурсии из Будапешта
Индивидуальная
до 5 чел.
Увлекательный Будапешт для детей и родителей
Прекрасная экскурсия! В полном восторге не только дети, но и взрослые
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Будапешта - в Эстергом, Вишеград и Сентендре
Откройте для себя излучину Дуная: Эстергом, Вишеград и Сентендре ждут вас с богатой историей и живописными видами
Завтра в 09:00
12 ноя в 09:00
€335 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательное путешествие по Будапешту и окрестностям
Погрузитесь в мир венгерской культуры и истории с экскурсией по Будапешту и Сентэндре. От величественных зданий до уютных улочек
Начало: Около вашего отеля
Завтра в 09:00
12 ноя в 09:00
€321 за всё до 4 чел.