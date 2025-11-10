Мои заказы

Путешествие в сказочный Сентендре (из Будапешта)

Погрузитесь в атмосферу Сентендре, города на берегу Дуная, где воздух наполнен ароматом сладостей и вдохновения. Вас ждут уникальные музеи и потрясающие виды
Всего в 20 км от Будапешта находится Сентендре - уютный городок, известный своими сладостями и виноделием. Прогулка по его живописным улочкам откроет перед вами марципановую столицу Венгрии.

Посетите Музей марципана, где
вас ждут удивительные экспонаты, и Национальный музей виноделия, где можно узнать секреты создания благородных вин. Также загляните в музей новогодних игрушек и насладитесь атмосферой праздника в любое время года. Прекрасные виды на Дунай и балканское очарование города не оставят вас равнодушными

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍬 Уникальный Музей марципана
  • 🍷 Атмосферный музей виноделия
  • 🎄 Музей новогодних игрушек
  • 🏞️ Живописные виды на Дунай
  • 🏛️ Исторические храмы и мастерские
Путешествие в сказочный Сентендре (из Будапешта)© Наталия
Ближайшие даты:
11
ноя13
ноя14
ноя15
ноя18
ноя19
ноя20
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Что можно увидеть

  • Музей марципана
  • Национальный музей виноделия
  • Музей новогодних игрушек

Описание экскурсии

Прогуляемся по живописным улочкам и заглянем в Музей марципана. Вы увидите, как рождаются сладости, и встретитесь с марципановыми героями — от Микки Мауса до венгерских королей.

Отправимся в Национальный музей виноделия. Место атмосферное — здесь можно не только насладиться бокалом благородного вина (по желанию), но и увидеть, как создаётся знаменитый нектар.

Заглянем и в один из самых необычных музеев города — новогодних игрушек. И даже летом почувствуем дух зимнего праздника!

А ещё Сентендре припас для нас красивые храмы, уютные мастерские и потрясающие виды на Дунай.

Организационные детали

  • Едем на автомобиле Toyota Prius
  • Время в пути — 30 минут в одну сторону
  • В Сентендре гуляем 3,5–4 часа

Дополнительные расходы:

  • Билет в Музей марципана — €3,5 за чел.
  • Дегустация вина — €20 за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия
Наталия — ваш гид в Будапеште
Провела экскурсии для 705 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Наталья, я лицензированный гид. По образованию — учитель начальных классов. Я венгерка по национальности, живу в Будапеште около 25 лет и люблю его всем сердцем. С радостью познакомлю вас с главными достопримечательностями и тайными уголками этого чудесного города. До скорой встречи!
