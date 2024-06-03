1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Сецессион - модерн по-будапештски, или По следам венгерского Гауди
Узнать о развитии стиля в городе на примерах работ лучших архитекторов и открыть малоизвестные места
10 июня в 10:00
11 июня в 12:00
€130 за всё до 6 чел.
Мини-группа
2 часа
Колесо обозрения - Будапешт за 2 часа: путеводитель и советы
Откройте Будапешт с новой стороны: исторические сокровища и живописные улочки в компании опытного гида
Начало: От колеса обозрения
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
14 июня в 10:00
€30 за человека
Индивидуальная
4 часа
Будапешт - гордость мадьяров: путешествие по истории и культуре
Погрузитесь в уникальную атмосферу Будапешта, где каждый уголок расскажет свою историю. Вместе с коренным жителем вы увидите город глазами мадьяров
Начало: Около вашего отеля
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
€214 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Город Йожефа: туристам вход воспрещен
Индивидуальная экскурсия по одному из самых старых районов Будапешта - городу Йожефа. Погружение в контрасты, историю и быт местных жителей
Начало: Перед входом в метро Rákoczi tér
10 июня в 18:00
11 июня в 18:00
€118 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Еврейский квартал Будапешта: путешествие сквозь время
Погрузитесь в атмосферу Еврейского квартала Будапешта, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
€267 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Дворы Будапешта: погружение в тайную жизнь города
Познакомьтесь с уникальной архитектурой и историей Будапешта, заглянув в его тайные дворы и узкие улочки
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€267 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по вечернему Будапешту: от собора Святого Стефана до руин-баров
Погрузитесь в атмосферу вечернего Будапешта, посетив его главные достопримечательности и уникальные руин-бары с неповторимым декором
Начало: По договоренности с гидом
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
€60 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Альтернативный Будапешт
Погрузитесь в мир альтернативной культуры Будапешта. Узнайте о неформальном искусстве и жизни 7-ого района. Посетите уникальные заведения и мероприятия
Начало: Перед входом в здание Базилики Святого Иштван
Завтра в 13:30
10 июня в 13:30
€200 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
4 часа
Атмосфера творческого Будапешта: индивидуальная экскурсия
Экспресс-знакомство с Будапештом, его веселой и активной частью. Увидим Оперу, Парламент, Большую синагогу и знаменитую ромкочму «Симпла»
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
€267 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Будапешт: тайны квартала магнатов - погружение в историю и архитектуру
Познакомьтесь с неведомым лицом Будапешта, где каждый уголок хранит свои загадки и истории, ждущие быть раскрытыми
Сегодня в 08:00
Завтра в 14:00
€195 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Пешком по Буде и Пешту: экскурсия с локальным гидом
Знакомство с Будапештом в ритме города: исторические памятники, уютные кафе и панорамные виды
Завтра в 11:30
10 июня в 08:30
от €107 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Тайны андеграунда Будапешта: руин-бары и стрит-арт
Погрузитесь в атмосферу альтернативного Будапешта, открывая засекреченные бары и шедевры уличного искусства
Начало: Возле памятника принцессе Sisi
Сегодня в 20:00
12 июня в 20:00
от €107 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Гастрономические приключения в Будапеште: погружение в мир вкусов
Откройте для себя мир венгерских вкусов с эксклюзивной гастрономической экскурсией. Вас ждут лучшие деликатесы и напитки Будапешта
Начало: На Центральном рынке
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
€195 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Венгерский шопинг: уникальные товары и встреча с дизайнерами
Погрузитесь в мир венгерской моды и культуры, открывая для себя уникальные товары и встречаясь с известными дизайнерами
Сегодня в 15:30
Завтра в 14:30
€125 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
По неизведанному Будапешту на велосипеде
Открыть секреты античного Аквинкума, прокатиться по улицам Обуды и оценить венгерскую кухню
Начало: В районе острова Маргит
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от €125 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Прогулка по нетуристическому Пешту
Блеск и нищета самого живого района города на душевной экскурсии с профессиональным гидом
Сегодня в 16:00
Завтра в 13:00
€120 за всё до 4 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Дегустация на Большом рынке Будапешта: погружение в венгерские гастрономические традиции
Проведите день, погружаясь в атмосферу венгерской кухни на Центральном рынке Будапешта с экспертом
Начало: Возле Anna Cafe
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 11:00
11 июня в 11:00
13 июня в 11:00
€45 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- MMargarita3 июня 2024Вчера были с Евгением на прогулке по руин-барам. Остались очень довольны. Непринужденная обстановка вместе с новыми знаниями,прекрасное сочетание! Евгений очень приятный спутник и грамотный гид. Спасибо за прекрасно проведенное время! 2 Риты и 2 Маши:)
- ААлександр1 июня 2024Экскурсия нам очень понравилась. Ágnes показала нам красивые дома, которые мы бы не увидели сами просто гуляя по Будапешту. Ágnes
- ИИрина21 мая 2024Ну, в целом нам было весело, хотя это не заслуга гида. С одной стороны было неплохо, но с другой ожидание было бо́льшим. Из плюсов доступная цена. Минусов особо не было. Пожелание всё-таки поактивнее, информативнее работать гиду.
- IInna20 мая 2024Впервые побывали в Будапеште и очень рады, что в первый же день, не торопясь и впечатляясь, прогулялись по городу с
- MMiroshkina13 мая 2024Очень интересная и увлекательная экскурсия! И мне и детям было интересно и познавательно! Спасибо, Валерия!
- ООльга23 апреля 2024Для тех,кто хочет по- настоящему понять отличие венгерского модерна от модерна других национальных школ
- ММарина15 апреля 2024Приятное времяпрепровождение - в хорошую погоду прокатиться на прекрасному Будапешту в интересной компании гида Константина, взглянуть на город с другой стороны. Очень понравилось местечко GRAFISOFT. Велосипеды отличные! рекомендую!
- ННаталья1 апреля 2024Превели прекрасный день с Анной, информация по существу, экскурсия не перегружена и воспринимается на одном дыхании, Анна прекрасный рассказчик и
- ССергей31 марта 2024Классная экскурсия и замечательный гид! Очень всё понравилось!
- ППавел30 марта 2024Экскурсия очень понравилась. Иштван забрал нас у гостиницы и в течение четырех часов показывал нам Будапешт. Во время прогулок по
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Почувствовать себя местным»
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