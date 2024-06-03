🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 90 отзывов Сецессион - модерн по-будапештски, или По следам венгерского Гауди Узнать о развитии стиля в городе на примерах работ лучших архитекторов и открыть малоизвестные места € 130 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 38 отзывов Колесо обозрения - Будапешт за 2 часа: путеводитель и советы Откройте Будапешт с новой стороны: исторические сокровища и живописные улочки в компании опытного гида Начало: От колеса обозрения Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 € 30 за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 4 часа 189 отзывов Будапешт - гордость мадьяров: путешествие по истории и культуре Погрузитесь в уникальную атмосферу Будапешта, где каждый уголок расскажет свою историю. Вместе с коренным жителем вы увидите город глазами мадьяров Начало: Около вашего отеля € 214 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 86 отзывов Город Йожефа: туристам вход воспрещен Индивидуальная экскурсия по одному из самых старых районов Будапешта - городу Йожефа. Погружение в контрасты, историю и быт местных жителей Начало: Перед входом в метро Rákoczi tér € 118 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 16 отзывов Еврейский квартал Будапешта: путешествие сквозь время Погрузитесь в атмосферу Еврейского квартала Будапешта, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю € 267 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 29 отзывов Дворы Будапешта: погружение в тайную жизнь города Познакомьтесь с уникальной архитектурой и историей Будапешта, заглянув в его тайные дворы и узкие улочки € 267 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 183 отзыва Прогулка по вечернему Будапешту: от собора Святого Стефана до руин-баров Погрузитесь в атмосферу вечернего Будапешта, посетив его главные достопримечательности и уникальные руин-бары с неповторимым декором Начало: По договоренности с гидом € 60 за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 9 отзывов Альтернативный Будапешт Погрузитесь в мир альтернативной культуры Будапешта. Узнайте о неформальном искусстве и жизни 7-ого района. Посетите уникальные заведения и мероприятия Начало: Перед входом в здание Базилики Святого Иштван € 200 за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 3 отзыва Атмосфера творческого Будапешта: индивидуальная экскурсия Экспресс-знакомство с Будапештом, его веселой и активной частью. Увидим Оперу, Парламент, Большую синагогу и знаменитую ромкочму «Симпла» € 267 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Будапешт: тайны квартала магнатов - погружение в историю и архитектуру Познакомьтесь с неведомым лицом Будапешта, где каждый уголок хранит свои загадки и истории, ждущие быть раскрытыми € 195 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 50 отзывов Пешком по Буде и Пешту: экскурсия с локальным гидом Знакомство с Будапештом в ритме города: исторические памятники, уютные кафе и панорамные виды от € 107 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 13 отзывов Тайны андеграунда Будапешта: руин-бары и стрит-арт Погрузитесь в атмосферу альтернативного Будапешта, открывая засекреченные бары и шедевры уличного искусства Начало: Возле памятника принцессе Sisi от € 107 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 17 отзывов Гастрономические приключения в Будапеште: погружение в мир вкусов Откройте для себя мир венгерских вкусов с эксклюзивной гастрономической экскурсией. Вас ждут лучшие деликатесы и напитки Будапешта Начало: На Центральном рынке € 195 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 5 отзывов Венгерский шопинг: уникальные товары и встреча с дизайнерами Погрузитесь в мир венгерской моды и культуры, открывая для себя уникальные товары и встречаясь с известными дизайнерами € 125 за всё до 5 чел.

🚲 На велосипеде Индивидуальная 4 часа 4 отзыва По неизведанному Будапешту на велосипеде Открыть секреты античного Аквинкума, прокатиться по улицам Обуды и оценить венгерскую кухню Начало: В районе острова Маргит от € 125 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 6 отзывов Прогулка по нетуристическому Пешту Блеск и нищета самого живого района города на душевной экскурсии с профессиональным гидом € 120 за всё до 4 чел.