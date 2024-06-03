Почувствовать себя местным – экскурсии в Будапеште

Найдено 17 экскурсий в категории «Почувствовать себя местным» в Будапеште на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сецессион - модерн по-будапештски, или По следам венгерского Гауди
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
90 отзывов
Сецессион - модерн по-будапештски, или По следам венгерского Гауди
Узнать о развитии стиля в городе на примерах работ лучших архитекторов и открыть малоизвестные места
10 июня в 10:00
11 июня в 12:00
130 за всё до 6 чел.
Колесо обозрения - Будапешт за 2 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
38 отзывов
Колесо обозрения - Будапешт за 2 часа: путеводитель и советы
Откройте Будапешт с новой стороны: исторические сокровища и живописные улочки в компании опытного гида
Начало: От колеса обозрения
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
14 июня в 10:00
30 за человека
Будапешт - гордость мадьяров
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
189 отзывов
Будапешт - гордость мадьяров: путешествие по истории и культуре
Погрузитесь в уникальную атмосферу Будапешта, где каждый уголок расскажет свою историю. Вместе с коренным жителем вы увидите город глазами мадьяров
Начало: Около вашего отеля
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
214 за всё до 4 чел.
Город Йожефа: туристам вход воспрещен
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
86 отзывов
Город Йожефа: туристам вход воспрещен
Индивидуальная экскурсия по одному из самых старых районов Будапешта - городу Йожефа. Погружение в контрасты, историю и быт местных жителей
Начало: Перед входом в метро Rákoczi tér
10 июня в 18:00
11 июня в 18:00
118 за всё до 10 чел.
Еврейский квартал Будапешта: новая жизнь среди старых камней
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
16 отзывов
Еврейский квартал Будапешта: путешествие сквозь время
Погрузитесь в атмосферу Еврейского квартала Будапешта, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
267 за всё до 4 чел.
Дворы Будапешта: тайная жизнь города
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
29 отзывов
Дворы Будапешта: погружение в тайную жизнь города
Познакомьтесь с уникальной архитектурой и историей Будапешта, заглянув в его тайные дворы и узкие улочки
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
267 за всё до 4 чел.
Прогулка по Будапешту и легендарным руин-барам
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
183 отзыва
Прогулка по вечернему Будапешту: от собора Святого Стефана до руин-баров
Погрузитесь в атмосферу вечернего Будапешта, посетив его главные достопримечательности и уникальные руин-бары с неповторимым декором
Начало: По договоренности с гидом
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
60 за всё до 15 чел.
Альтернативный Будапешт
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
9 отзывов
Альтернативный Будапешт
Погрузитесь в мир альтернативной культуры Будапешта. Узнайте о неформальном искусстве и жизни 7-ого района. Посетите уникальные заведения и мероприятия
Начало: Перед входом в здание Базилики Святого Иштван
Завтра в 13:30
10 июня в 13:30
200 за всё до 15 чел.
Атмосфера творческого Будапешта
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Атмосфера творческого Будапешта: индивидуальная экскурсия
Экспресс-знакомство с Будапештом, его веселой и активной частью. Увидим Оперу, Парламент, Большую синагогу и знаменитую ромкочму «Симпла»
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
267 за всё до 6 чел.
Будапешт: тайны квартала магнатов
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Будапешт: тайны квартала магнатов - погружение в историю и архитектуру
Познакомьтесь с неведомым лицом Будапешта, где каждый уголок хранит свои загадки и истории, ждущие быть раскрытыми
Сегодня в 08:00
Завтра в 14:00
195 за всё до 10 чел.
Пешком по Буде и Пешту - не торопясь и впечатляясь
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
50 отзывов
Пешком по Буде и Пешту: экскурсия с локальным гидом
Знакомство с Будапештом в ритме города: исторические памятники, уютные кафе и панорамные виды
Завтра в 11:30
10 июня в 08:30
от 107 за всё до 4 чел.
Андеграунд и секретные руин-бары Будапешта
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Тайны андеграунда Будапешта: руин-бары и стрит-арт
Погрузитесь в атмосферу альтернативного Будапешта, открывая засекреченные бары и шедевры уличного искусства
Начало: Возле памятника принцессе Sisi
Сегодня в 20:00
12 июня в 20:00
от 107 за всё до 10 чел.
Гастрономические приключения в Будапеште
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
Гастрономические приключения в Будапеште: погружение в мир вкусов
Откройте для себя мир венгерских вкусов с эксклюзивной гастрономической экскурсией. Вас ждут лучшие деликатесы и напитки Будапешта
Начало: На Центральном рынке
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
195 за всё до 5 чел.
Венгерский шопинг в лучших традициях
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Венгерский шопинг: уникальные товары и встреча с дизайнерами
Погрузитесь в мир венгерской моды и культуры, открывая для себя уникальные товары и встречаясь с известными дизайнерами
Сегодня в 15:30
Завтра в 14:30
125 за всё до 5 чел.
По неизведанному Будапешту на велосипеде
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
По неизведанному Будапешту на велосипеде
Открыть секреты античного Аквинкума, прокатиться по улицам Обуды и оценить венгерскую кухню
Начало: В районе острова Маргит
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 125 за всё до 10 чел.
Прогулка по нетуристическому Пешту
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
6 отзывов
Прогулка по нетуристическому Пешту
Блеск и нищета самого живого района города на душевной экскурсии с профессиональным гидом
Сегодня в 16:00
Завтра в 13:00
120 за всё до 4 чел.
Дегустация на Большом рынке Будапешта в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
Дегустация на Большом рынке Будапешта: погружение в венгерские гастрономические традиции
Проведите день, погружаясь в атмосферу венгерской кухни на Центральном рынке Будапешта с экспертом
Начало: Возле Anna Cafe
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 11:00
11 июня в 11:00
13 июня в 11:00
45 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • M
    Margarita
    3 июня 2024
    Прогулка по Будапешту и легендарным руин-барам
    Вчера были с Евгением на прогулке по руин-барам. Остались очень довольны. Непринужденная обстановка вместе с новыми знаниями,прекрасное сочетание! Евгений очень приятный спутник и грамотный гид. Спасибо за прекрасно проведенное время! 2 Риты и 2 Маши:)
  • А
    Александр
    1 июня 2024
    Сецессион - модерн по-будапештски, или По следам венгерского Гауди
    Экскурсия нам очень понравилась. Ágnes показала нам красивые дома, которые мы бы не увидели сами просто гуляя по Будапешту. Ágnes
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    рассказала нам и об архитектуре самих домов и об архитекторах и заказчиков домов. Ответила на все наши вопросы и посоветовала, что ещё можно посмотреть. Всё то, ради чего мы и заказывали экскурсию! Рекомендую экскурсию всем, кто интересуется красивой архитектурой

  • И
    Ирина
    21 мая 2024
    Прогулка по Будапешту и легендарным руин-барам
    Ну, в целом нам было весело, хотя это не заслуга гида. С одной стороны было неплохо, но с другой ожидание было бо́льшим. Из плюсов доступная цена. Минусов особо не было. Пожелание всё-таки поактивнее, информативнее работать гиду.
  • I
    Inna
    20 мая 2024
    Пешком по Буде и Пешту - не торопясь и впечатляясь
    Впервые побывали в Будапеште и очень рады, что в первый же день, не торопясь и впечатляясь, прогулялись по городу с
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    Сусанной. Экскурсия очень информативная, Сусанна рассказала нам о самых разных аспектах истории и современности прекрасного Будапешта. Увидели множество достопримечательностей, побывали в разных районах, получили море практических лайфхаков. В общем, экскурсией очень довольны и рекомендуем прогулку с Сусанной всем, кто собирается посетить Будапешт.

  • M
    Miroshkina
    13 мая 2024
    Гастрономические приключения в Будапеште
    Очень интересная и увлекательная экскурсия! И мне и детям было интересно и познавательно! Спасибо, Валерия!
  • О
    Ольга
    23 апреля 2024
    Сецессион - модерн по-будапештски, или По следам венгерского Гауди
    Для тех,кто хочет по- настоящему понять отличие венгерского модерна от модерна других национальных школ
  • М
    Марина
    15 апреля 2024
    По неизведанному Будапешту на велосипеде
    Приятное времяпрепровождение - в хорошую погоду прокатиться на прекрасному Будапешту в интересной компании гида Константина, взглянуть на город с другой стороны. Очень понравилось местечко GRAFISOFT. Велосипеды отличные! рекомендую!
  • Н
    Наталья
    1 апреля 2024
    Дворы Будапешта: тайная жизнь города
    Превели прекрасный день с Анной, информация по существу, экскурсия не перегружена и воспринимается на одном дыхании, Анна прекрасный рассказчик и
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    увлеченный любимым делом человек, отсюда и прекрасные впечатления, кроме самой темы экскурсии очень много интересных фактов и общих сведений, отдельное спасибо за рекомендации мест для питания. Очень рекомендуем.

  • С
    Сергей
    31 марта 2024
    Будапешт - гордость мадьяров
    Классная экскурсия и замечательный гид! Очень всё понравилось!
  • П
    Павел
    30 марта 2024
    Будапешт - гордость мадьяров
    Экскурсия очень понравилась. Иштван забрал нас у гостиницы и в течение четырех часов показывал нам Будапешт. Во время прогулок по
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    достопримечательностям рассказал нам всю историю венгерского народа от прихода древних венгров на эти земли, до настоящего времени. Замечательная экскурсия-замечательный экскурсовод! Для тех кто впервые знакомится с Будапештом настоятельно рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Почувствовать себя местным»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Будапеште
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 17
  1. Сецессион - модерн по-будапештски, или По следам венгерского Гауди
  2. Колесо обозрения - Будапешт за 2 часа
  3. Будапешт - гордость мадьяров
  4. Город Йожефа: туристам вход воспрещен
  5. Еврейский квартал Будапешта: новая жизнь среди старых камней
Какие места ещё посмотреть в Будапеште
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Рыбацкий бастион
  3. Дунай
  4. Самое главное
  5. Церковь Святого Матьяша
  6. Гора Геллерт
  7. Площадь Героев
  8. Базилика святого Иштвана
  9. Замок Буда
  10. Королевский дворец
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в июне 2024
Сейчас в Будапеште в категории "Почувствовать себя местным" можно забронировать 17 экскурсий и билетов от 30 до 267. Туристы уже оставили гидам 741 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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