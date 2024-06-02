1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Будапешт - первая встреча: эксклюзивный тур с личным гидом
Откройте для себя великолепие Будапешта: исторические сокровища, архитектурные шедевры и живописные виды в индивидуальной обстановке
Сегодня в 09:00
Завтра в 14:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Будапешт - любовь с первого взгляда: история, культура и величие
Познакомьтесь с историей и культурой Будапешта за 4 часа! Величественные здания, площади и памятники ждут вас
Начало: Место проживания гостей в Будапеште
11 июня в 18:00
16 июня в 08:00
€195 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Будапешт - Первое свидание: От Пешта до Буды, История и Культура
Погрузитесь в атмосферу Будапешта, исследуя его знаковые места от Пешта до Буды на комфортабельном автомобиле Toyota Prius Hybrid
Начало: По договору
10 июня в 09:00
12 июня в 13:00
€190 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Интересный Будапешт: путешествие от истории к современности
Откройте весь спектр впечатлений от великолепного Будапешта с эксклюзивной индивидуальной экскурсией
Сегодня в 08:00
Завтра в 13:00
€135 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Сецессион - модерн по-будапештски, или По следам венгерского Гауди
Узнать о развитии стиля в городе на примерах работ лучших архитекторов и открыть малоизвестные места
10 июня в 10:00
11 июня в 12:00
€130 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Будапешт вдоль и поперек: историческое путешествие по знаковым местам
Индивидуальная экскурсия «Будапешт вдоль и поперек»: узнайте все тайны города и его знаковые места
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€210 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Будапешт - гордость мадьяров: путешествие по истории и культуре
Погрузитесь в уникальную атмосферу Будапешта, где каждый уголок расскажет свою историю. Вместе с коренным жителем вы увидите город глазами мадьяров
Начало: Около вашего отеля
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
€214 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Будапешт - по следам империи: индивидуальная экскурсия
Вечерний Будапешт покорит красотой и тайнами! Прогулка по главным улицам, Парламент, Базилика святого Иштвана и советы по отдыху
Начало: Около метро Deak Ferenc
Завтра в 12:30
10 июня в 17:30
от €110 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Будапешт для тех, кто спешит: 3-часовая авторская экскурсия
Погрузитесь в великолепие Будапешта: от площади Героев до Рыбацкого бастиона. Все самое важное за 3 часа
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
€158 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия «Ну как не полюбить Будапешт»: История в каждом шаге
Погрузитесь в великолепие Будапешта: от Панонии до наших дней, наслаждаясь уникальными историями и видами
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 13:00
€210 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Будапешту и сказочному Сентэндре: культура, история и гастрономия
Погрузитесь в мир венгерской культуры и истории с экскурсией по Будапешту и Сентэндре. От величественных зданий до уютных улочек
Начало: Около вашего отеля
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
€321 за человека
Индивидуальная
4 часа
Дворы Будапешта: погружение в тайную жизнь города
Познакомьтесь с уникальной архитектурой и историей Будапешта, заглянув в его тайные дворы и узкие улочки
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€267 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
По королевскому Будапешту на автомобиле: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Будапешта, узнайте легенды и мифы, посетите главные достопримечательности. Оцените венгерское кофеварение в уютном кафе на берегу Дуная
Начало: На Площади Героев
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
€179 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Теплая встреча с Будапештом
Обзорная авто-пешеходная экскурсия в компании профессионального гида
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вечерняя экскурсия по Будапешту: Свет и тени старинного города
Погрузитесь в волшебную атмосферу Будапешта, где каждый уголок хранит свою тайну и историю
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€135 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Золотой век Будапешта
Взглянуть на город его лучших "мирных" времен - знакомство с наследием "прекрасной эпохи"
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
€267 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Шагая по Пешту: индивидуальная экскурсия по левой стороне Будапешта
Погрузитесь в историю Пешта за 2,5 часа. Узнайте о купальнях, замке, мини-скульптурах и Опере. Прокатитесь на метро и загадайте желание незнакомцу
Начало: Станция метро «Площадь Лайоша Кошута»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€115 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
Величественный Будапешт
Главные достопримечательности, прошлое и настоящее города на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Начало: В холле вашего отеля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Главные достопримечательности Будапешта за 4 часа: индивидуальная экскурсия
Эта экскурсия для тех, кто впервые в Будапеште и хочет быстро познакомиться с городом. Путешествуйте на микроавтобусе и наслаждайтесь видами
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€230 за всё до 7 чел.
Мини-группа
2 часа
Музыкальный Будапешт: экскурсия по музыкальным местам города
Прогулка по Будапешту с рассказами о венгерской музыке и музыкантах. В наушниках будут звучать мелодии, иллюстрирующие сюжеты
Начало: В районе площади Октогон и проспекта Андраши
Расписание: в будние дни в 15:30, в субботу и воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
10 июня в 15:30
€27 за человека
скидка
13%
Мини-группа
2.5 часа
Из Буды в Пешт по Цепному мосту
Изучить город в деталях - на горе, над рекой и под землёй на пешеходной экскурсии в мини-группе
Начало: На Площади Святой Троицы в Будаваре
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 10:00
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
39€34 за человека
Групповая
1 час
Главные достопримечательности Будапешта за 1 час
Прогуляться по городу, увидеть Дракулу и узнать, что связывает купальню и бегемота
Начало: Недалеко от станции метро «Байза утца»
Расписание: в среду и субботу в 09:00
Сегодня в 09:00
12 июня в 09:00
€25 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННастя2 июня 2024Фантастическая экскурсия! Легко, познавательно, с юмором! Были в местах, о которых не знали местные. Елена отлично спланировала время: и передвижения, и обед. Обед - это отдельная благодарность. Самый вкусный гуляш, который мы когда-либо пробовали. Рекомендуем!
- ААртем1 июня 2024Ольга отличный экскурсовод. Очень интересно рассказывает. Попали под дождь, и Ольга прекрасно подстроилась, адаптировалось под ситуацию)) советую всем!
- ААлександр1 июня 2024Экскурсия нам очень понравилась. Ágnes показала нам красивые дома, которые мы бы не увидели сами просто гуляя по Будапешту. Ágnes
- ДДобрыня29 мая 2024Всё очень понравилось! Большое спасибо!
- MMaxim26 мая 2024На наш взгляд лучшее соотношение цена/качество. Обширная экскурсия охватывает все основные достопримечательности. Очень рекомендуем. Максим и Лена
- ГГалина26 мая 2024Очень понравилась экскурсия, все факты истории были расказаны Анатолием легко и не скучно. Благодаря автомобилю увидели много достопримечательностей в Будапеште и при этом совсем не устали. Всем рекомендую!
- SSvetlana22 мая 2024Спасибо большое за экскурсию, нам очень понравилось! Ольга прекрасный гид, было очень интересно и понятно! Время пролетело незаметно. От души рекомендуем экскурсию!!!! ❤️
- IIgor21 мая 2024Анатолий обладает всеми качествами, необходимыми для идеального гида. Артистичен, отлично знает свой материал, глубоко знает историю в целом, а также
- ААлина16 мая 2024Спасибо большое! Получили настоящее удовольствие от знакомства с Будапештом в компании Анатолия. Всем рекомендуем
- ЕЕлена15 мая 2024Были на эксурсии в Будапеште. Экскурсовод Наталья была просто великолепна:квалифицированная,эрудированная,внимательная и очень отзывчивая. Огромное ей спасибо. Мы полюбили Будапешт.
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Проспект Андраши»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Будапеште
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 22
Какие места ещё посмотреть в Будапеште
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в июне 2024
Сейчас в Будапеште в категории "Проспект Андраши" можно забронировать 22 экскурсии от 25 до 321 со скидкой до 13%. Туристы уже оставили гидам 1249 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Будапеште (Венгрия 🇭🇺) – у нас можно купить 22 экскурсии на 2024 год по теме «Проспект Андраши», 1249 ⭐ отзывов, цены от €25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Венгрии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август