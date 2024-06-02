Проспект Андраши – экскурсии в Будапеште

Найдено 22 экскурсии в категории «Проспект Андраши» в Будапеште на русском языке, цены от €25, скидки до 13%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Будапешт - первая встреча
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
39 отзывов
Будапешт - первая встреча: эксклюзивный тур с личным гидом
Откройте для себя великолепие Будапешта: исторические сокровища, архитектурные шедевры и живописные виды в индивидуальной обстановке
Сегодня в 09:00
Завтра в 14:00
150 за всё до 4 чел.
Будапешт - любовь с первого взгляда
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
5 часов
128 отзывов
Будапешт - любовь с первого взгляда: история, культура и величие
Познакомьтесь с историей и культурой Будапешта за 4 часа! Величественные здания, площади и памятники ждут вас
Начало: Место проживания гостей в Будапеште
11 июня в 18:00
16 июня в 08:00
195 за всё до 7 чел.
Будапешт - первое свидание
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
57 отзывов
Будапешт - Первое свидание: От Пешта до Буды, История и Культура
Погрузитесь в атмосферу Будапешта, исследуя его знаковые места от Пешта до Буды на комфортабельном автомобиле Toyota Prius Hybrid
Начало: По договору
10 июня в 09:00
12 июня в 13:00
190 за всё до 4 чел.
Интересный Будапешт: история и современность
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
202 отзыва
Интересный Будапешт: путешествие от истории к современности
Откройте весь спектр впечатлений от великолепного Будапешта с эксклюзивной индивидуальной экскурсией
Сегодня в 08:00
Завтра в 13:00
135 за всё до 5 чел.
Сецессион - модерн по-будапештски, или По следам венгерского Гауди
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
90 отзывов
Сецессион - модерн по-будапештски, или По следам венгерского Гауди
Узнать о развитии стиля в городе на примерах работ лучших архитекторов и открыть малоизвестные места
10 июня в 10:00
11 июня в 12:00
130 за всё до 6 чел.
Будапешт вдоль и поперек
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
230 отзывов
Будапешт вдоль и поперек: историческое путешествие по знаковым местам
Индивидуальная экскурсия «Будапешт вдоль и поперек»: узнайте все тайны города и его знаковые места
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
210 за всё до 4 чел.
Будапешт - гордость мадьяров
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
189 отзывов
Будапешт - гордость мадьяров: путешествие по истории и культуре
Погрузитесь в уникальную атмосферу Будапешта, где каждый уголок расскажет свою историю. Вместе с коренным жителем вы увидите город глазами мадьяров
Начало: Около вашего отеля
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
214 за всё до 4 чел.
Будапешт - по следам империи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
35 отзывов
Будапешт - по следам империи: индивидуальная экскурсия
Вечерний Будапешт покорит красотой и тайнами! Прогулка по главным улицам, Парламент, Базилика святого Иштвана и советы по отдыху
Начало: Около метро Deak Ferenc
Завтра в 12:30
10 июня в 17:30
от 110 за всё до 6 чел.
Будапешт для тех, кто спешит
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
25 отзывов
Будапешт для тех, кто спешит: 3-часовая авторская экскурсия
Погрузитесь в великолепие Будапешта: от площади Героев до Рыбацкого бастиона. Все самое важное за 3 часа
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
158 за всё до 4 чел.
Ну как не полюбить Будапешт
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
43 отзыва
Экскурсия «Ну как не полюбить Будапешт»: История в каждом шаге
Погрузитесь в великолепие Будапешта: от Панонии до наших дней, наслаждаясь уникальными историями и видами
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 13:00
210 за всё до 4 чел.
По Будапешту и сказочному Сентэндре
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
25 отзывов
Путешествие по Будапешту и сказочному Сентэндре: культура, история и гастрономия
Погрузитесь в мир венгерской культуры и истории с экскурсией по Будапешту и Сентэндре. От величественных зданий до уютных улочек
Начало: Около вашего отеля
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
321 за человека
Дворы Будапешта: тайная жизнь города
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
29 отзывов
Дворы Будапешта: погружение в тайную жизнь города
Познакомьтесь с уникальной архитектурой и историей Будапешта, заглянув в его тайные дворы и узкие улочки
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
267 за всё до 4 чел.
По королевскому Будапешту на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
80 отзывов
По королевскому Будапешту на автомобиле: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Будапешта, узнайте легенды и мифы, посетите главные достопримечательности. Оцените венгерское кофеварение в уютном кафе на берегу Дуная
Начало: На Площади Героев
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
179 за всё до 4 чел.
Теплая встреча с Будапештом
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Теплая встреча с Будапештом
Обзорная авто-пешеходная экскурсия в компании профессионального гида
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
180 за всё до 4 чел.
Свет и тени вечернего Будапешта
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Вечерняя экскурсия по Будапешту: Свет и тени старинного города
Погрузитесь в волшебную атмосферу Будапешта, где каждый уголок хранит свою тайну и историю
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
135 за всё до 3 чел.
Золотой век Будапешта
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
26 отзывов
Золотой век Будапешта
Взглянуть на город его лучших "мирных" времен - знакомство с наследием "прекрасной эпохи"
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
267 за всё до 5 чел.
Шагая по Пешту
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Шагая по Пешту: индивидуальная экскурсия по левой стороне Будапешта
Погрузитесь в историю Пешта за 2,5 часа. Узнайте о купальнях, замке, мини-скульптурах и Опере. Прокатитесь на метро и загадайте желание незнакомцу
Начало: Станция метро «Площадь Лайоша Кошута»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
115 за всё до 8 чел.
Величественный Будапешт
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
Величественный Будапешт
Главные достопримечательности, прошлое и настоящее города на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Начало: В холле вашего отеля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
220 за всё до 4 чел.
Главное в Будапеште за 4 часа
🚗 На машине
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
26 отзывов
Главные достопримечательности Будапешта за 4 часа: индивидуальная экскурсия
Эта экскурсия для тех, кто впервые в Будапеште и хочет быстро познакомиться с городом. Путешествуйте на микроавтобусе и наслаждайтесь видами
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
230 за всё до 7 чел.
Музыкальный Будапешт
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
4 отзыва
Музыкальный Будапешт: экскурсия по музыкальным местам города
Прогулка по Будапешту с рассказами о венгерской музыке и музыкантах. В наушниках будут звучать мелодии, иллюстрирующие сюжеты
Начало: В районе площади Октогон и проспекта Андраши
Расписание: в будние дни в 15:30, в субботу и воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
10 июня в 15:30
27 за человека
Из Буды в Пешт по Цепному мосту
🚶 Пешая
скидка
13%
Мини-группа
2.5 часа
1 отзыв
Из Буды в Пешт по Цепному мосту
Изучить город в деталях - на горе, над рекой и под землёй на пешеходной экскурсии в мини-группе
Начало: На Площади Святой Троицы в Будаваре
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 10:00
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
3934 за человека
Главные достопримечательности Будапешта за 1 час
🚶 Пешая
Групповая
1 час
Главные достопримечательности Будапешта за 1 час
Прогуляться по городу, увидеть Дракулу и узнать, что связывает купальню и бегемота
Начало: Недалеко от станции метро «Байза утца»
Расписание: в среду и субботу в 09:00
Сегодня в 09:00
12 июня в 09:00
25 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Настя
    2 июня 2024
    Будапешт вдоль и поперек
    Фантастическая экскурсия! Легко, познавательно, с юмором! Были в местах, о которых не знали местные. Елена отлично спланировала время: и передвижения, и обед. Обед - это отдельная благодарность. Самый вкусный гуляш, который мы когда-либо пробовали. Рекомендуем!
    Фантастическая экскурсия! Легко, познавательно, с юмором! Были в местах, о которых не знали местные. Елена отличноФантастическая экскурсия! Легко, познавательно, с юмором! Были в местах, о которых не знали местные. Елена отличноФантастическая экскурсия! Легко, познавательно, с юмором! Были в местах, о которых не знали местные. Елена отличноФантастическая экскурсия! Легко, познавательно, с юмором! Были в местах, о которых не знали местные. Елена отлично
  • А
    Артем
    1 июня 2024
    Интересный Будапешт: история и современность
    Ольга отличный экскурсовод. Очень интересно рассказывает. Попали под дождь, и Ольга прекрасно подстроилась, адаптировалось под ситуацию)) советую всем!
  • А
    Александр
    1 июня 2024
    Сецессион - модерн по-будапештски, или По следам венгерского Гауди
    Экскурсия нам очень понравилась. Ágnes показала нам красивые дома, которые мы бы не увидели сами просто гуляя по Будапешту. Ágnes
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    рассказала нам и об архитектуре самих домов и об архитекторах и заказчиков домов. Ответила на все наши вопросы и посоветовала, что ещё можно посмотреть. Всё то, ради чего мы и заказывали экскурсию! Рекомендую экскурсию всем, кто интересуется красивой архитектурой

  • Д
    Добрыня
    29 мая 2024
    Ну как не полюбить Будапешт
    Всё очень понравилось! Большое спасибо!
  • M
    Maxim
    26 мая 2024
    Будапешт - любовь с первого взгляда
    На наш взгляд лучшее соотношение цена/качество. Обширная экскурсия охватывает все основные достопримечательности. Очень рекомендуем. Максим и Лена
  • Г
    Галина
    26 мая 2024
    Будапешт - первая встреча
    Очень понравилась экскурсия, все факты истории были расказаны Анатолием легко и не скучно. Благодаря автомобилю увидели много достопримечательностей в Будапеште и при этом совсем не устали. Всем рекомендую!
  • S
    Svetlana
    22 мая 2024
    Интересный Будапешт: история и современность
    Спасибо большое за экскурсию, нам очень понравилось! Ольга прекрасный гид, было очень интересно и понятно! Время пролетело незаметно. От души рекомендуем экскурсию!!!! ❤️
  • I
    Igor
    21 мая 2024
    Будапешт - первая встреча
    Анатолий обладает всеми качествами, необходимыми для идеального гида. Артистичен, отлично знает свой материал, глубоко знает историю в целом, а также
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    многосторонние реалии современной жизни и умеет все это совместить с рассказом о Будапеште и о Венгрии. Сама экскурсия спланирована очень умно, совмещая авто- и пешеходные передвижения. В отличие от экскурсовода старой закалки, который просто озвучивал некий стандартный набор фактов (посмотрите направо, посмотрите налево) здесь все время ощущается личность самого рассказчика, и это соединение истории и её современного осмысления и связи с ней делает экскурсию вдвойне интересной.

  • А
    Алина
    16 мая 2024
    Будапешт - первая встреча
    Спасибо большое! Получили настоящее удовольствие от знакомства с Будапештом в компании Анатолия. Всем рекомендуем
  • Е
    Елена
    15 мая 2024
    Будапешт - первое свидание
    Были на эксурсии в Будапеште. Экскурсовод Наталья была просто великолепна:квалифицированная,эрудированная,внимательная и очень отзывчивая. Огромное ей спасибо. Мы полюбили Будапешт.

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Проспект Андраши»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 22
  1. Будапешт - первая встреча
  2. Будапешт - любовь с первого взгляда
  3. Будапешт - первое свидание
  4. Интересный Будапешт: история и современность
  5. Сецессион - модерн по-будапештски, или По следам венгерского Гауди
Какие места ещё посмотреть в Будапеште
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Парламент
  2. Рыбацкий бастион
  3. Дунай
  4. Самое главное
  5. Церковь Святого Матьяша
  6. Гора Геллерт
  7. Площадь Героев
  8. Базилика святого Иштвана
  9. Замок Буда
  10. Королевский дворец
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в июне 2024
Сейчас в Будапеште в категории "Проспект Андраши" можно забронировать 22 экскурсии от 25 до 321 со скидкой до 13%. Туристы уже оставили гидам 1249 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Будапеште (Венгрия 🇭🇺) – у нас можно купить 22 экскурсии на 2024 год по теме «Проспект Андраши», 1249 ⭐ отзывов, цены от €25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Венгрии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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