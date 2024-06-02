Н Настя Будапешт вдоль и поперек Фантастическая экскурсия! Легко, познавательно, с юмором! Были в местах, о которых не знали местные. Елена отлично спланировала время: и передвижения, и обед. Обед - это отдельная благодарность. Самый вкусный гуляш, который мы когда-либо пробовали. Рекомендуем!

А Артем Интересный Будапешт: история и современность Ольга отличный экскурсовод. Очень интересно рассказывает. Попали под дождь, и Ольга прекрасно подстроилась, адаптировалось под ситуацию)) советую всем!

А Александр Сецессион - модерн по-будапештски, или По следам венгерского Гауди читать дальше рассказала нам и об архитектуре самих домов и об архитекторах и заказчиков домов. Ответила на все наши вопросы и посоветовала, что ещё можно посмотреть. Всё то, ради чего мы и заказывали экскурсию! Рекомендую экскурсию всем, кто интересуется красивой архитектурой Экскурсия нам очень понравилась. Ágnes показала нам красивые дома, которые мы бы не увидели сами просто гуляя по Будапешту. Ágnes

Д Добрыня Ну как не полюбить Будапешт Всё очень понравилось! Большое спасибо!

M Maxim Будапешт - любовь с первого взгляда На наш взгляд лучшее соотношение цена/качество. Обширная экскурсия охватывает все основные достопримечательности. Очень рекомендуем. Максим и Лена

Г Галина Будапешт - первая встреча Очень понравилась экскурсия, все факты истории были расказаны Анатолием легко и не скучно. Благодаря автомобилю увидели много достопримечательностей в Будапеште и при этом совсем не устали. Всем рекомендую!

S Svetlana Интересный Будапешт: история и современность Спасибо большое за экскурсию, нам очень понравилось! Ольга прекрасный гид, было очень интересно и понятно! Время пролетело незаметно. От души рекомендуем экскурсию!!!! ❤️

I Igor Будапешт - первая встреча читать дальше многосторонние реалии современной жизни и умеет все это совместить с рассказом о Будапеште и о Венгрии. Сама экскурсия спланирована очень умно, совмещая авто- и пешеходные передвижения. В отличие от экскурсовода старой закалки, который просто озвучивал некий стандартный набор фактов (посмотрите направо, посмотрите налево) здесь все время ощущается личность самого рассказчика, и это соединение истории и её современного осмысления и связи с ней делает экскурсию вдвойне интересной. Анатолий обладает всеми качествами, необходимыми для идеального гида. Артистичен, отлично знает свой материал, глубоко знает историю в целом, а также

А Алина Будапешт - первая встреча Спасибо большое! Получили настоящее удовольствие от знакомства с Будапештом в компании Анатолия. Всем рекомендуем