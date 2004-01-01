Мы совершим тур по кондитерским и кафе Пешта. Многообразие изумительных лакомств. Традиции производста, легенды, народные приметы, и многое другое

Венгерская кухня широко известна своим кулинарным наследием, в том числе великолепными кондитерскими

Прогуливаясь по центру Будапешта, невозможно не замедлить шаг возле витрин с соблазнительными пирожными. Они невероятно красивы, и каждое из них - маленький кондитерский шедевр

Во время нашей вкусной экскурсии познакомимся с любимыми выпечками местных жителей, пирожными и тортиками. Узнаем их историю, и не всегда венгерскую

История приготовления знаменитых кондитерских изделиий как Ретеш или штрудель начинается с далёкого периода османского господства

Изобретатель рецепта пирожного Флодни виртуозно использовал старинный еврейский рецепт

Рецепт хорошо всем известного кюртошкалача родом из Трансильвании

На экскурсии гости узнают, где в рецепте впервые встретились вишня, коньяк и шоколад, и, конечно, откуда пришел культ марципана в Венгрию

Так же расскажем, где можно отведать самый вкусный торт Эстерхази и почему так популярен торт Добош

Так что готовьтесь, сладких угощений будет много, и запивать будем не только чаей, кофе, а и очень вкусными и необычными лимонадами

В завершении каждый участник экскурсии получит в подарок, "на дорожку" булочку с кремом и домашнее задание - список кафе для самостоятельного посещения. И ещё "приветик" на элетронную почту с рецептами 😄😄

Перед подтверждением заказа просим согласовать дату и время экскурсии с гидом