Сладкая булочка с кремом
Сладкая булочка с кремом
Сладкая булочка с кремом
Сладкая булочка с кремом
Сладкая булочка с кремом
Сладкая булочка с кремом
Сладкая булочка с кремом
Сладкая булочка с кремом
Сладкая булочка с кремом
Сладкая булочка с кремом
Сладкая булочка с кремом
Сладкая булочка с кремом
Сладкая булочка с кремом
Сладкая булочка с кремом
Сладкая булочка с кремом
Сладкая булочка с кремом
Сладкая булочка с кремом
Сладкая булочка с кремом
Сладкая булочка с кремом
Сладкая булочка с кремом
Сладкая булочка с кремом

Что вы увидите 🤩

  • Парламент в Будапеште
  • площадь Кошута
  • улица Ваци
  • площадь Вёрёшмарти
  • кафе Ретешхаз
  • кондитерская Жербо
  • кафе Мольнар
  • музей марципанов
Мы совершим тур по кондитерским и кафе Пешта. Многообразие изумительных лакомств. Традиции производста, легенды, народные приметы, и многое другое
Венгерская кухня широко известна своим кулинарным наследием, в том числе великолепными кондитерскими
Прогуливаясь по центру Будапешта, невозможно не замедлить шаг возле витрин с соблазнительными пирожными. Они невероятно красивы, и каждое из них - маленький кондитерский шедевр
Во время нашей вкусной экскурсии познакомимся с любимыми выпечками местных жителей, пирожными и тортиками. Узнаем их историю, и не всегда венгерскую
История приготовления знаменитых кондитерских изделиий как Ретеш или штрудель начинается с далёкого периода османского господства
Изобретатель рецепта пирожного Флодни виртуозно использовал старинный еврейский рецепт
Рецепт хорошо всем известного кюртошкалача родом из Трансильвании
На экскурсии гости узнают, где в рецепте впервые встретились вишня, коньяк и шоколад, и, конечно, откуда пришел культ марципана в Венгрию
Так же расскажем, где можно отведать самый вкусный торт Эстерхази и почему так популярен торт Добош
Так что готовьтесь, сладких угощений будет много, и запивать будем не только чаей, кофе, а и очень вкусными и необычными лимонадами
В завершении каждый участник экскурсии получит в подарок, "на дорожку" булочку с кремом и домашнее задание - список кафе для самостоятельного посещения. И ещё "приветик" на элетронную почту с рецептами 😄😄
Перед подтверждением заказа просим согласовать дату и время экскурсии с гидом

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Сладкая булочка с кремом
€130

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • личные расходы
  • напитки
Место начала и завершения
по договоренности с туристами
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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ежедневно

Thermal. hungary
Thermal. hungary
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