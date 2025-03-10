Какие ассоциации у вас возникают при упоминании венгерской кухни? Скорее всего: гуляш и паприкаш.
Но этим она не ограничивается! Вы узнаете, как готовят традиционную венгерскую уху и где её лучше всего пробовать. Что такое «куртошкалаш» и «ретэш». Какие старинные десерты до сих пор делают местные кондитеры и многое другое.
Но этим она не ограничивается! Вы узнаете, как готовят традиционную венгерскую уху и где её лучше всего пробовать. Что такое «куртошкалаш» и «ретэш». Какие старинные десерты до сих пор делают местные кондитеры и многое другое.
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30
Описание экскурсии
Вы посетите Центральный рынок с венгерскими продуктами и заглянете в торговый пассаж «Парижский двор», где варят отменный кофе. Погуляете по пешеходной улице Ваци, где продают сладкие трубочки «куртошкалаш» и мороженое-розочку. А также увидите место, где готовят лучшую уху в городе. В завершение посетите «рай сладкоежек», где в интерьерах 19 века можно попробовать традиционные пирожные. По пути я расскажу:
- историю возникновения шоколада
- как в Венгрии появился марципан
- какое пиво любят венгры
- как местные хозяйки привлекают удачу в дом
- что такое «ретэш» и как его готовят
И многое другое!
Организационные детали
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
- Между удалёнными объектами мы будем перемещаться на общественном транспорте. Пожалуйста, позаботьтесь о проездном заранее
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Центрального рынка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лана — ваш гид в Будапеште
Провела экскурсии для 801 туриста
Когда-то оказавшись в этом необыкновенном городе, я полюбила его. В жизни много изучала архитектуру, социологию и историю. Художник по природе, не могу не наслаждаться любой встречей с городом. Будапешт великолепен,Задать вопрос
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