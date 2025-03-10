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Какие ассоциации у вас возникают при упоминании венгерской кухни? Скорее всего: гуляш и паприкаш.



Но этим она не ограничивается! Вы узнаете, как готовят традиционную венгерскую уху и где её лучше всего пробовать. Что такое «куртошкалаш» и «ретэш». Какие старинные десерты до сих пор делают местные кондитеры и многое другое.