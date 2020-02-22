20 отзывов оставили туристы

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Красоты озера Балатон: поездка в Балатонфюред, Тихань и Хевиз

Увидеть красивейшие уголки Венгрии, посетить Тиханьское аббатство и искупаться в термальном озере

  • 🙋‍♀️Это групповая экскурсия
  • 🚌На автобусе
  • Продолжительность 12 часов
  • 👥 Группа не более 40 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча напротив отеля Ритц Карлтон
  • Заказать экскурсию

60 за человека

У этой экскурсии20 отзывов
4.7
Ирина
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Ирина – экскурсионное агентство в Будапеште
Природа не пожалела для Венгрии густых лесов, термальных источников и горных склонов, но всё-таки главным украшением страны можно смело назвать озеро Балатон.

Это путешествие приведет вас к самым уютным и живописным окрестностям озера: вы отведаете целебную минеральную воду в курортном Балатонфюреде, посетите старинное аббатство и колоритные ремесленные лавочки в Тихане, увидите дворец рода Фештетичей в Кестхее и, конечно, искупаетесь в знаменитом на весь мир термальном озере Хевиз.

А сопровождать вас будут идиллические пейзажи Балатона и калейдоскоп венгерских ландшафтов.
Красоты озера Балатон: поездка в Балатонфюред, Тихань и Хевиз
Красоты озера Балатон: поездка в Балатонфюред, Тихань и Хевиз

Что вас ожидает

Очарование курортного Балатонфюреда
Первой остановкой нашего путешествия станет один из лучших венгерских курортов — Балатонфюред, куда съезжаются любители дивных пейзажей, пляжного отдыха и яхтинга. Вы прогуляетесь вдоль набережной и по живописному бульвару Тагора, любуясь гладью озера Балатон. А еще узнаете секрет местных углекислых источников и сможете выпить минеральной воды, целебная сила которой известна со времен древних римлян.

Полуостров Тихань — романтический и уединенный
На заповедном и наполненном легендами полуострове Тихань, который «подковой» разделяет Балатон на две части, вас встретят почти игрушечные домики, крытые соломой, с музеями, ремесленными лавками и ресторанчиками. Здесь мы посетим старинное аббатство, где вы рассмотрите крипты с захоронениями венгерских монархов, резные алтари и древние скульптуры, а также узнаете о быте монахов-бенедиктинцев. А после у вас будет время, чтобы прогуляться по городу, сфотографировать домики из вулканического камня с камышовыми крышами и купить тиханьскую керамику и знаменитое кружево.

Дворец Фештетичей и купание в термальном озере
На пути к знаменитому озеру Хевиз мы заглянем в Кестхей, старейший город на побережье Балатона. Нашей главной целью здесь станет дворец Фештетичей: вы осмотрите роскошный дворцово-парковый ансамбль снаружи и услышите историю знатного венгерского рода Фештетичей. Затем отправимся в небольшой и утопающий в зелени Хевиз, известный как город-купальня. Приготовьтесь окунуться в воды крупнейшего в Европе термального озера с уникальным химическим составом воды, которая притягивала путешественников еще с 17 века. А после купания вас ждет вкусный обед в местной чарде.

Организационные детали

  • Обратите внимание: при отмене заказа с вашей стороны за 48 часов и менее до начала экскурсии оплата, внесенная вами на сайте, не возвращается. Никакие форс-мажоры не являются исключением.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команд

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: обед с вином и входные билеты в аббатство
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты для купания в термальном озере в Хевизе (примерно 9€ с человека)
Красоты озера Балатон: поездка в Балатонфюред, Тихань и Хевиз
Красоты озера Балатон: поездка в Балатонфюред, Тихань и Хевиз
Красоты озера Балатон: поездка в Балатонфюред, Тихань и Хевиз
Красоты озера Балатон: поездка в Балатонфюред, Тихань и Хевиз
Красоты озера Балатон: поездка в Балатонфюред, Тихань и Хевиз
Красоты озера Балатон: поездка в Балатонфюред, Тихань и Хевиз
Красоты озера Балатон: поездка в Балатонфюред, Тихань и Хевиз
Красоты озера Балатон: поездка в Балатонфюред, Тихань и Хевиз
Красоты озера Балатон: поездка в Балатонфюред, Тихань и Хевиз

Экскурсия проводится в четверг в 08:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Место встречи для начала напротив отеля Ритц Карлтон.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Ирина
Ирина
Наша команда гидов предлагает групповые и индивидуальные экскурсии по Будапешту и Венгрии, а также теплоходные прогулки, гастро-туры с дегустацией вин и концертные программы. Будем рады стать теми, кто откроет вам Будапешт!
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20 отзывов оставили туристы

22 февраля 2020
Супер экскурсия и экскурсовод Вера. 100% отдача, было весело, легко и познавательно. Плюс отличная Погода. Очень рекомендую!
Елена
2 февраля 2020
очень понравилась экскурсовод Елена - прекрасный рассказчик! На протяжении всего маршрута держала нас в тонусе ! Много интересных мест посетили, магазинчиков ( хотя совсем не сезон вроде бы.... ) Очень понравилось меню в ресторане - некоторые из туристов решили поменять блюда, а Елена всё это помогла сорганизовать!
22 января 2020
Добрый день! Приятная экскурсия, единственное поздний обед. Красивое озеро Балотон с милой прогулкой. Очень симпатичный и уютный городок Тихань. Была в декабре, не много разочаровало озеро Хевиз, как то представлялось по другому, но как раз для ознакомления с ним времени достаточно.
Ольга
19 января 2020
Экскурсия организована очень хорошо. Марьяна - прекрасный рассказчик, знающий много о своей стране. Было приятно и комфортно.
15 октября 2019
Рекомендую эту экскурсию. Красивые и интересные места. Отличный гид (Марианна). Комфортный автобус. Обед в ресторане в Хевизе входит в стоимость экскурсии. По деньгам совсем не дорого. Вследующие разы за границей постараюсь заказывать экскурсии Трипстера.
7 сентября 2019
Лучше поехать самостоятельно на озеро Хевиз, если есть возможность, это потрясающее место. Такие экскурсии-только на крайний случай, толпа народу, везде были по 5 минут, на самом озере - полтора часа, Балатон- вообще ни о чем. Гид и обед нормальные.
6 сентября 2019
Все понравилось. Светлана - отличный гид, очень хорошо давала материал по теме экскурсии и даже больше, а также помогала по мере необходимости. Маршрут, несмотря на его насыщенность, совсем не утомителен. После экскурсии, обязательно вернемся на Балатон и Хевиз уже самостоятельно. Впечатление от экскурсии не испортило даже опоздание автобуса (не по вине водителя, а из-за перекрытия улиц в связи с международным визитом). Спасибо!
23 августа 2019
Экскурсоводу Светлана большое спасибо за экскурсию. Видно, что человек увлечен своим делом. Начитана, компетентна, отзывчива.
17 августа 2019
Экскурсия понравилась, гид Марианна очень интересно рассказывала. Озеро Балатон большое и красивое, захотелось туда ещё вернуться.
17 августа 2019
Прекрасный, остроумный гид Юрий покорил наши сердца! Экскурсия прошла весело и интересно! Немного жаль, что программа не предусматривает купание в озере Балатон. Купальни на Хевизе выше всяких похвал! Спасибо!
Ещё 10 отзывов

Ирина проводит ещё 13 экскурсий

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