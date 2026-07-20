20 отзывов оставили туристы

Природа не пожалела для Венгрии густых лесов, целебных источников и горных склонов, но настоящая гордость страны — озеро Балатон. Это путешествие приведёт вас к его самым живописным уголкам: вы отведаете целебную минеральную воду в Балатонфюреде, посетите старинное аббатство и колоритные ремесленные лавочки в Тихане. В колоритном венгерском хуторе продегустируете вино, пообщаетесь с дружелюбными животными и поужинаете в традиционной чарде.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии

Очарование курортного Балатонфюреда

Первой остановкой нашего путешествия станет один из лучших венгерских курортов — Балатонфюред, куда съезжаются любители дивных пейзажей, пляжного отдыха и яхтинга. Вы прогуляетесь вдоль набережной и по живописному бульвару Тагора, любуясь гладью озера Балатон. А еще узнаете секрет местных углекислых источников и сможете выпить минеральной воды, целебная сила которой известна со времен древних римлян.

Полуостров Тихань — романтический и уединенный

На заповедном и наполненном легендами полуострове Тихань, который «подковой» разделяет Балатон на две части, вас встретят почти игрушечные домики, крытые соломой, с музеями, ремесленными лавками и ресторанчиками. Мы посетим старинное аббатство, где вы узнаете о быте монахов-бенедиктинцев. На полуострове можно купить тиханьскую керамику, кружево ручной работы или ароматные лавандовые сувениры.

Путешествие по Балатону

Вас ждёт переправа на пароме с северного берега на южный. Это уникальная возможность сделать незабываемые фотографии балатонских пейзажей с необычных ракурсов и насладиться лёгким бризом озера.

Радушие венгерского хутора Радпуста

Финальная часть маршрута перенесёт вас в атмосферу сельской Венгрии — на хутор Радпуста. Это место словно сошло со страниц старинных книг: белые домики, деревянные заборы и просторные луга с животными. На территории хутора вас ждут дружелюбные ламы, альпаки, козы, ослики и даже верблюд по имени Али ибн Радпуста.

В старинном винном погребе, которому более 180 лет, вы попробуете лучшие сорта вина и традиционную палинку. Завершим день настоящим венгерским ужином в чарде — национальном ресторане. Здесь вам подадут блюда, приготовленные в традиционных печах, и ароматное вино под звуки венгерской музыки.

Организационные детали