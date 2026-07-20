20 отзывов оставили туристы

Это путешествие приведёт вас к его самым живописным уголкам: вы отведаете целебную минеральную воду в Балатонфюреде, посетите старинное аббатство и колоритные ремесленные лавочки в Тихане.
В колоритном венгерском хуторе продегустируете вино, пообщаетесь с дружелюбными животными и поужинаете в традиционной чарде.
Описание экскурсии
Очарование курортного Балатонфюреда
Первой остановкой нашего путешествия станет один из лучших венгерских курортов — Балатонфюред, куда съезжаются любители дивных пейзажей, пляжного отдыха и яхтинга. Вы прогуляетесь вдоль набережной и по живописному бульвару Тагора, любуясь гладью озера Балатон. А еще узнаете секрет местных углекислых источников и сможете выпить минеральной воды, целебная сила которой известна со времен древних римлян.
Полуостров Тихань — романтический и уединенный
На заповедном и наполненном легендами полуострове Тихань, который «подковой» разделяет Балатон на две части, вас встретят почти игрушечные домики, крытые соломой, с музеями, ремесленными лавками и ресторанчиками. Мы посетим старинное аббатство, где вы узнаете о быте монахов-бенедиктинцев. На полуострове можно купить тиханьскую керамику, кружево ручной работы или ароматные лавандовые сувениры.
Путешествие по Балатону
Вас ждёт переправа на пароме с северного берега на южный. Это уникальная возможность сделать незабываемые фотографии балатонских пейзажей с необычных ракурсов и насладиться лёгким бризом озера.
Радушие венгерского хутора Радпуста
Финальная часть маршрута перенесёт вас в атмосферу сельской Венгрии — на хутор Радпуста. Это место словно сошло со страниц старинных книг: белые домики, деревянные заборы и просторные луга с животными. На территории хутора вас ждут дружелюбные ламы, альпаки, козы, ослики и даже верблюд по имени Али ибн Радпуста.
В старинном винном погребе, которому более 180 лет, вы попробуете лучшие сорта вина и традиционную палинку. Завершим день настоящим венгерским ужином в чарде — национальном ресторане. Здесь вам подадут блюда, приготовленные в традиционных печах, и ароматное вино под звуки венгерской музыки.
Организационные детали
- Обратите внимание: при отмене заказа с вашей стороны за 48 часов и менее до начала экскурсии оплата, внесенная вами на сайте, не возвращается. Никакие форс-мажоры не являются исключением
- Дополнительно оплачивается (по желанию): посещение аббатства (взрослый — €5, ребёнок — €3), питание
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€200
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
А если вам повезет поехать с экскурсоводом Эрикой, это будет высший пилотаж 👍
Экскурсия длилась целый день, но пролетела как один миг! Мы побывали на озере