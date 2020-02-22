20 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Очарование курортного Балатонфюреда

Первой остановкой нашего путешествия станет один из лучших венгерских курортов — Балатонфюред, куда съезжаются любители дивных пейзажей, пляжного отдыха и яхтинга. Вы прогуляетесь вдоль набережной и по живописному бульвару Тагора, любуясь гладью озера Балатон. А еще узнаете секрет местных углекислых источников и сможете выпить минеральной воды, целебная сила которой известна со времен древних римлян.

Полуостров Тихань — романтический и уединенный

На заповедном и наполненном легендами полуострове Тихань, который «подковой» разделяет Балатон на две части, вас встретят почти игрушечные домики, крытые соломой, с музеями, ремесленными лавками и ресторанчиками. Здесь мы посетим старинное аббатство, где вы рассмотрите крипты с захоронениями венгерских монархов, резные алтари и древние скульптуры, а также узнаете о быте монахов-бенедиктинцев. А после у вас будет время, чтобы прогуляться по городу, сфотографировать домики из вулканического камня с камышовыми крышами и купить тиханьскую керамику и знаменитое кружево.

Дворец Фештетичей и купание в термальном озере

На пути к знаменитому озеру Хевиз мы заглянем в Кестхей, старейший город на побережье Балатона. Нашей главной целью здесь станет дворец Фештетичей: вы осмотрите роскошный дворцово-парковый ансамбль снаружи и услышите историю знатного венгерского рода Фештетичей. Затем отправимся в небольшой и утопающий в зелени Хевиз, известный как город-купальня. Приготовьтесь окунуться в воды крупнейшего в Европе термального озера с уникальным химическим составом воды, которая притягивала путешественников еще с 17 века. А после купания вас ждет вкусный обед в местной чарде.