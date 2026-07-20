20 отзывов оставили туристы

Мои заказы

Балатон и венгерская провинция: вкус жизни и красота природы

Озеро Балатон, полуостров Тихань и хутор Радпуста
Природа не пожалела для Венгрии густых лесов, целебных источников и горных склонов, но настоящая гордость страны — озеро Балатон.

Это путешествие приведёт вас к его самым живописным уголкам: вы отведаете целебную минеральную воду в Балатонфюреде, посетите старинное аббатство и колоритные ремесленные лавочки в Тихане.

В колоритном венгерском хуторе продегустируете вино, пообщаетесь с дружелюбными животными и поужинаете в традиционной чарде.
4.8
63 отзыва
Балатон и венгерская провинция: вкус жизни и красота природы
Балатон и венгерская провинция: вкус жизни и красота природы
Балатон и венгерская провинция: вкус жизни и красота природы

Описание экскурсии

Очарование курортного Балатонфюреда

Первой остановкой нашего путешествия станет один из лучших венгерских курортов — Балатонфюред, куда съезжаются любители дивных пейзажей, пляжного отдыха и яхтинга. Вы прогуляетесь вдоль набережной и по живописному бульвару Тагора, любуясь гладью озера Балатон. А еще узнаете секрет местных углекислых источников и сможете выпить минеральной воды, целебная сила которой известна со времен древних римлян.

Полуостров Тихань — романтический и уединенный

На заповедном и наполненном легендами полуострове Тихань, который «подковой» разделяет Балатон на две части, вас встретят почти игрушечные домики, крытые соломой, с музеями, ремесленными лавками и ресторанчиками. Мы посетим старинное аббатство, где вы узнаете о быте монахов-бенедиктинцев. На полуострове можно купить тиханьскую керамику, кружево ручной работы или ароматные лавандовые сувениры.

Путешествие по Балатону

Вас ждёт переправа на пароме с северного берега на южный. Это уникальная возможность сделать незабываемые фотографии балатонских пейзажей с необычных ракурсов и насладиться лёгким бризом озера.

Радушие венгерского хутора Радпуста

Финальная часть маршрута перенесёт вас в атмосферу сельской Венгрии — на хутор Радпуста. Это место словно сошло со страниц старинных книг: белые домики, деревянные заборы и просторные луга с животными. На территории хутора вас ждут дружелюбные ламы, альпаки, козы, ослики и даже верблюд по имени Али ибн Радпуста.

В старинном винном погребе, которому более 180 лет, вы попробуете лучшие сорта вина и традиционную палинку. Завершим день настоящим венгерским ужином в чарде — национальном ресторане. Здесь вам подадут блюда, приготовленные в традиционных печах, и ароматное вино под звуки венгерской музыки.

Организационные детали

  • Обратите внимание: при отмене заказа с вашей стороны за 48 часов и менее до начала экскурсии оплата, внесенная вами на сайте, не возвращается. Никакие форс-мажоры не являются исключением
  • Дополнительно оплачивается (по желанию): посещение аббатства (взрослый — €5, ребёнок — €3), питание
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 08:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€200
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По адресу проживания в Будапеште
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — Организатор в Будапеште
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 7615 туристов
Наша команда гидов предлагает групповые и индивидуальные экскурсии по Будапешту и Венгрии, а также теплоходные прогулки, гастротуры с дегустацией вин и концертные программы. Будем рады стать теми, кто откроет вам Будапешт!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 63 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
49
4
9
3
4
2
1
1
Т
обязательно рекомендую к посещению!!! провели прекрасный день! очень колоритная и интересная экскурсия!
А если вам повезет поехать с экскурсоводом Эрикой, это будет высший пилотаж 👍
Вам был полезен этот отзыв?
Анна
Прекрасная экскурсия в теплой компании. Идеальная история для одиноких путешественников или пар (когда нет возможности оплатить Инд экскурсию, а с толком ехать неохота). Прекрасный маршрут, то что надо, чтобы составить
читать дальшеуменьшить

себе представление о Балатоне и Хевизе и захотеть вернуться. Тихонь тоже стоит того, чтобы туда поехать. Лавандовый рай. Эрика прекрасный рассказчик и очень ответственно относится к своей работе. Настраивается на группу и создает теплую атмосферу. Рассказывает очень много интересных фактов, удерживает от необдуманных покупок, дает дельные советы.
Ирина как организатор тоже проявила внимание, когда автобус застрял в пробке по причине поезда китайской делегации. Информировала поминутно, что с автобусом.
В остальном все было четко и приятно.
И цена очень адекватная, хороший микроавтобус Мерседес. Если бы я оставалась в Венгрии еще ненадолго, обязательно бы сходила еще на другие экскурсии.
Буду своим рекомендовать😉

Прекрасная экскурсия в теплой компании. Идеальная история для одиноких путешественников или пар (когда нет возможности оплатить
Прекрасная экскурсия в теплой компании. Идеальная история для одиноких путешественников или пар (когда нет возможности оплатить
Прекрасная экскурсия в теплой компании. Идеальная история для одиноких путешественников или пар (когда нет возможности оплатить
Прекрасная экскурсия в теплой компании. Идеальная история для одиноких путешественников или пар (когда нет возможности оплатить
Прекрасная экскурсия в теплой компании. Идеальная история для одиноких путешественников или пар (когда нет возможности оплатить
Прекрасная экскурсия в теплой компании. Идеальная история для одиноких путешественников или пар (когда нет возможности оплатить
Прекрасная экскурсия в теплой компании. Идеальная история для одиноких путешественников или пар (когда нет возможности оплатить
Прекрасная экскурсия в теплой компании. Идеальная история для одиноких путешественников или пар (когда нет возможности оплатить+2
Прекрасная экскурсия в теплой компании. Идеальная история для одиноких путешественников или пар (когда нет возможности оплатить
Прекрасная экскурсия в теплой компании. Идеальная история для одиноких путешественников или пар (когда нет возможности оплатить
Вам был полезен этот отзыв?
А
Сказочная экскурсия на весь день с интересной программой и потрясающими видами. Экскурсовод Игорь-профессионал своего дела, эрудированный, внимательный и благородный человек. Ждём с нетерпением снова экскурсии с ним.
Сказочная экскурсия на весь день с интересной программой и потрясающими видами. Экскурсовод Игорь-профессионал своего дела, эрудированный,
Сказочная экскурсия на весь день с интересной программой и потрясающими видами. Экскурсовод Игорь-профессионал своего дела, эрудированный,
Сказочная экскурсия на весь день с интересной программой и потрясающими видами. Экскурсовод Игорь-профессионал своего дела, эрудированный,
Вам был полезен этот отзыв?
Алла
Отличная экскурсия - потрясающие виды Балатона, купание в Хевизе, дегустация вин и очень вкусный ужин. Большое спасибо гиду Наталье за экскурсию. Всё хорошо организованно.
Отличная экскурсия - потрясающие виды Балатона, купание в Хевизе, дегустация вин и очень вкусный ужин. Большое
Отличная экскурсия - потрясающие виды Балатона, купание в Хевизе, дегустация вин и очень вкусный ужин. Большое
Вам был полезен этот отзыв?
А
От всей души рекомендуем эту экскурсию. Все организовано безупречно. Шли точно по графику, точно рассчитанном по каждому пункту маршрута, начиная с того, что забрали нашу семейную группу из 5 человек
читать дальшеуменьшить

прямо от дома в комфортабельный микроавтобус. Посетили больше мест, что есть в описании экскурсии. Отдельная благодарность великолепному гиду Эрике за ее энциклопедические знания Венгрии, увлекательные рассказы, внимание и помощь в мелочах. Было очень приятно встретить венгерскую женщину, выпускницу МГУ, виртуозно владеющую русским языком. Хотели бы поблагодарить также высокопрофессионального водителя. Отдельная благодарность Ирине за сопровождение в заказе, оформлении и поддержке на всех этапах.

Вам был полезен этот отзыв?
Р
Будапешт поразил нас с первого дня пребывания, а вишенкой на торте этого незабываемого путешествия оказалась экскурсия с Александром

Экскурсия длилась целый день, но пролетела как один миг! Мы побывали на озере
читать дальшеуменьшить

Балатон, погуляли по сказочным улочкам прилежащих деревень, приобрели классные сувениры на рынке! Далее наш путь лежал в купальню Festetics Furdohaz. Два часа вполне хватило для того, чтобы насладиться лечебными свойствами и умиротворением, царившем в этом месте под открытым воздухом. С мягкой кожей и чистыми мыслями мы отправились на ужин, который поразил всех участников экскурсии! Первое, второе, десерт, вино, соки. . И так вкусно!
Весь день сопровождался интересными рассказами экскурсовода, без воды и скучной, монотонной речи. Мы смеялись, задавали много вопросов, фотографировались и общались, как старые друзья!
Благодаря таким людям как Александр, в сердце поселилась мысль, что в Венгрии тебя всегда ждут, и тебе всегда рады ❤️ Рекомендуем настоятельно, и приедем обязательно еще!

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Будапешта

Похожие экскурсии на «Балатон и венгерская провинция: вкус жизни и красота природы»

Курорты Балатона и замок вечной любви в Секешфехерваре
На машине
9 часов
18 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Курорты Балатона и замок вечной любви в Секешфехерваре
Познакомиться с самыми яркими курортами «венгерского моря» и посетить город королей
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €460 за всё до 4 чел.
Балатонфюред, Тихань, Кестхей и Хевиз: сокровища Венгрии
На машине
12 часов
17 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Балатонфюред, Тихань, Кестхей и Хевиз: сокровища Венгрии
Путешествие по побережью Балатона включает посещение курортов, исторических мест и термального озера. Узнайте больше о Венгрии и её культурном наследии
14 авг в 08:00
15 авг в 08:00
от €530 за всё до 6 чел.
Заповедное побережье Балатона и озеро Хевиз
На машине
11 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Заповедное побережье Балатона и озеро Хевиз
Проведите день на побережье Балатона, наслаждаясь пейзажами, историей и термальными водами Хевиза. Идеально для любителей природы и истории
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €550 за всё до 7 чел.
Озеро Балатон и яркие краски венгерской провинции
На машине
На пароме
10 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Озеро Балатон и яркие краски венгерской провинции
Будапешт прекрасен, но настоящая Венгрия ждёт вас за его пределами. Откройте для себя Балатон, Тихань и Радпусту с их уникальной атмосферой и историей
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
от €550 за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Будапеште. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Будапеште
€200 за человека