Мы начнем ее со знакомства со сладкой улицей, заглянем в старинный дом, где до сих пор делают одно их самых первых лакомств (пока секрет, покажу во время экскурсии).

Расскажу Вам об истории 📖 сладостей, от самых первых лакомств до шедевров современного кондитерского искусства.

Расскажу Вам о сладостях короля Матяша, что подавали на его свадьбе и немного об истории. В Венгрии есть именные пирожные, и я расскажу Вам о них. Посетим вместе кондитерскую, где уже пятое поколение кондитеров успешно продолжает дело своих предков.

Следующая остановка — кафе Molnar, где при нас же испекут ароматный «кюртош калач». Тоже с дегустацией! Расскажу Вам по секрету, как его делают!

Мы пройдем мимо медовых пряников, которые будут заманивать нас в магазин сувениров, ведь нас ждет следующая остановка в самой знаменитой кондитерской Будапешта Жербо (Gerbeaud), с большим выбором истинно классических венгерских пирожных. Но и туда мы только ненадолго заглянем, ведь впереди — еще другие открытия.

Дегустация токайского вина и гусиной печени для могих гостей бесплатно

Дойдем с Вами до Базилики, где можно будет полакомиться мороженым, сделанным в виде розочки, с невероятным выбором вкусов… И вот мы, уже практически завершая нашу экскурсию ⛳, остановимся на чашку ароматного кофе в кофейне Ретеш Хаз, где Вы можете посмотреть, как делают удивительное лакомство ретеш-штрудель, и сразу же попробовать его!

Ретеш — это знаменитый венгерский рулет или штрудель с разнообразной начинкой. Музей 🖼 шоколада и марципанов рядом с парламентом удивит вас своей коллекцией и там же вы можете купить сладкие сувениры 🎁