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Cладкий Будапешт

5
10 отзывов
Валерия Д.
Валерия Д. – Гид из Будапешта
Какими только эпитетами не награждают Будапешт! И я тоже хочу добавить в эту копилку наград еще одну — сладкий.

А почему — я расскажу вам во время нашей сладкой экскурсии 🧭 по Будапешту, подготовленную специально для гурманов.

Вас ждут самые вкусные десерты, необычные истории 📖, и конечно, яркие архитектурные достопримечательности 🏛️ города.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🍤Можно и покушать
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €160 за экскурсию

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Cладкий Будапешт
Cладкий Будапешт

Что вы увидите

  • различные кофейни и архитектурные достопримечательности
Мы начнем ее со знакомства со сладкой улицей, заглянем в старинный дом, где до сих пор делают одно их самых первых лакомств (пока секрет, покажу во время экскурсии).
Расскажу Вам об истории 📖 сладостей, от самых первых лакомств до шедевров современного кондитерского искусства.
Расскажу Вам о сладостях короля Матяша, что подавали на его свадьбе и немного об истории. В Венгрии есть именные пирожные, и я расскажу Вам о них. Посетим вместе кондитерскую, где уже пятое поколение кондитеров успешно продолжает дело своих предков.
Следующая остановка — кафе Molnar, где при нас же испекут ароматный «кюртош калач». Тоже с дегустацией! Расскажу Вам по секрету, как его делают!
Мы пройдем мимо медовых пряников, которые будут заманивать нас в магазин сувениров, ведь нас ждет следующая остановка в самой знаменитой кондитерской Будапешта Жербо (Gerbeaud), с большим выбором истинно классических венгерских пирожных. Но и туда мы только ненадолго заглянем, ведь впереди — еще другие открытия.
Дегустация токайского вина и гусиной печени для могих гостей бесплатно
Дойдем с Вами до Базилики, где можно будет полакомиться мороженым, сделанным в виде розочки, с невероятным выбором вкусов… И вот мы, уже практически завершая нашу экскурсию ⛳, остановимся на чашку ароматного кофе в кофейне Ретеш Хаз, где Вы можете посмотреть, как делают удивительное лакомство ретеш-штрудель, и сразу же попробовать его!
Ретеш — это знаменитый венгерский рулет или штрудель с разнообразной начинкой. Музей 🖼 шоколада и марципанов рядом с парламентом удивит вас своей коллекцией и там же вы можете купить сладкие сувениры 🎁
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • кофе и пирожные
Начало
🚩 У вашего отеля
Место завершения
🏁 центр города
Cладкий Будапешт
Cладкий Будапешт
Cладкий Будапешт
Cладкий Будапешт

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Валерия Д.
Валерия Д.
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10 отзывов оставили туристы

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