Вас ожидает необычный формат экскурсии 🧭 - поесть и посмотреть!!!

Венгрии большой выбор уличной еды, которая в некоторых странах на ярмарках появляется только в канун Рождества. В Будапеште эти вкусности можно попробовать круглый год.

Мы будем гулять 👣 и знакомиться с венгерской кухней, а это не только гуляш!

Лангош - дрожжевая лепешка с сыром.

Кюртошкалач - это уже сладкая выпечка 🥨 - один из многочисленных видов жареных колбас.

Кроме гастрономии, точнее в процессе переходов, заглянем в первое будапештское метро 🚇, рассмотрим фонтаны на площади Надор: керамический Жолнаи и фарфоровый Херенд, по желанию, зайдем в базилику Св. Иштвана, площадь Свободы, ну и, конечно, же полюбуемся Парламентом!

А закончим наш вояж на одном из городских рынков, где познакомимся с колбасками, пройдем экспресс тур по венгерским специам и хунгарикомам.