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Гастрономическое трио: лангош, кюртошкалач, хурка

Thermal. hungary
Thermal. hungary – Гид из Будапешта
Гастрономическое трио: лангош, кюртошкалач, хурка
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • €95 за экскурсию

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Гастрономическое трио: лангош, кюртошкалач, хурка
Гастрономическое трио: лангош, кюртошкалач, хурка

Что вы увидите

  • станция первого Будапештского метро
  • площадь Йожефа Надора
  • Базилика Св. Иштвана
  • площадь Свободы
  • площадь Кошута
  • здание Парламента
  • городской рынок
Вас ожидает необычный формат экскурсии 🧭 - поесть и посмотреть!!!
Венгрии большой выбор уличной еды, которая в некоторых странах на ярмарках появляется только в канун Рождества. В Будапеште эти вкусности можно попробовать круглый год.
Мы будем гулять 👣 и знакомиться с венгерской кухней, а это не только гуляш!
Лангош - дрожжевая лепешка с сыром.
Кюртошкалач - это уже сладкая выпечка 🥨 - один из многочисленных видов жареных колбас.
Кроме гастрономии, точнее в процессе переходов, заглянем в первое будапештское метро 🚇, рассмотрим фонтаны на площади Надор: керамический Жолнаи и фарфоровый Херенд, по желанию, зайдем в базилику Св. Иштвана, площадь Свободы, ну и, конечно, же полюбуемся Парламентом!
А закончим наш вояж на одном из городских рынков, где познакомимся с колбасками, пройдем экспресс тур по венгерским специам и хунгарикомам.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
    Начало и место завершения
    🚩 по договоренности с туристами
    Гастрономическое трио: лангош, кюртошкалач, хурка
    Гастрономическое трио: лангош, кюртошкалач, хурка
    Гастрономическое трио: лангош, кюртошкалач, хурка
    Гастрономическое трио: лангош, кюртошкалач, хурка
    Гастрономическое трио: лангош, кюртошкалач, хурка
    Гастрономическое трио: лангош, кюртошкалач, хурка
    Гастрономическое трио: лангош, кюртошкалач, хурка
    Гастрономическое трио: лангош, кюртошкалач, хурка
    Гастрономическое трио: лангош, кюртошкалач, хурка
    Гастрономическое трио: лангош, кюртошкалач, хурка
    Гастрономическое трио: лангош, кюртошкалач, хурка

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Thermal. hungary
    Thermal. hungary
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