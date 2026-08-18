Мои заказы

Из Дананга в Хойан: город фонарей и наследие ЮНЕСКО

Увидеть древний город с воды и суши
Время в Хойане будто остановилось четыре века назад.

Мы проплывём через кокосовый лес на круглой лодке-корзине, пройдём по улочкам Старого города к Японскому мосту 16 века и разберёмся, почему местные до сих пор запускают на воду бумажные фонари с одним и тем же желанием. А на закате увидим, как Хойан вспыхивает сотнями огней.
Из Дананга в Хойан: город фонарей и наследие ЮНЕСКО
Из Дананга в Хойан: город фонарей и наследие ЮНЕСКО
Из Дананга в Хойан: город фонарей и наследие ЮНЕСКО

Описание экскурсии

14:00 — встреча в отеле

Кокосовый лес Кам Тхань. Катаемся на традиционных лодках-корзинах.

Старый город Хойана. Гуляем среди старинных купеческих домов, храмов и атмосферных улочек — объекта ЮНЕСКО.

Японский крытый мост. Выходим к главному символу старого Хойана.

18:30 — ужин (оплачивается отдельно)

Фонарики на реке Тху Бон. Идём вдоль набережной и запускаем фонарики желаний на воду. Можно сделать это с лодочки за символическую плату.

Рынок Ан Хой. Гуляем по вечерним улочкам.

22:00 — возвращение в отель

Организационные детали

  • В стоимость входят: трансфер из туристических районов Дананга на кроссовере Mitsubishi Xpander, катание на кокосовых лодках, входные билеты и питьевая вода
  • Дополнительно оплачиваются: билет в музей Старого города — 120 000 донгов (~5$), обед, фонарики для запуска на воде (по желанию) и трансфер из отдалённых районов (в зависимости от километража с оплатой на месте)
  • На лодках выдаются спасжилеты, перед началом проводится инструктаж по технике безопасности
  • С вами будет гид из нашей команды

во вторник, четверг и воскресенье в 14:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Дети до 10 лет$42
Стандартный$84
Индивидуальный тур 1-4 человека$336
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и воскресенье в 14:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ленар
Ленар — Организатор в Дананге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Обычно отвечает за
В туризме я более 10 лет. Долгое время организовывал путешествия в индийском штате Гоа, где по-настоящему полюбил Азию, её культуру, природу и образ жизни. Но жизнь любит перемены, и теперь мой
читать дальшеуменьшить

дом — солнечный Дананг. Этот город покорил меня своим сочетанием моря, гор, современной городской жизни и богатой истории региона. Наши гиды живут здесь давно. Знают, где варят лучший фо в шесть утра, куда не доезжают автобусные туры и какой вид открывается, если свернуть не туда. И даже в знакомых местах находят то, что остаётся незамеченным. Именно это и показываем. Добро пожаловать в Дананг — в этот фантастический город!

Входит в следующие категории Дананга

Похожие экскурсии на «Из Дананга в Хойан: город фонарей и наследие ЮНЕСКО»

Из Дананга - в тихий и многоликий Хойан
На машине
8 часов
17 отзывов
Мини-группа
до 5 чел.
Из Дананга - в тихий и многоликий Хойан
Путешествие в Хойан подарит уникальные впечатления: от прогулок по старинным улочкам до создания китайских фонариков и дегустации вина
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
20 авг в 08:00
$152 за человека
Мишон: тишина древней цивилизации (из Дананга)
На машине
6 часов
5 отзывов
Мини-группа
до 5 чел.
Мишон: тишина древней цивилизации (из Дананга)
Узнать, как вера, власть и архитектура сформировали один из главных духовных центров Вьетнама
Начало: От вашего отеля
Завтра в 06:00
20 авг в 06:00
$132 за человека
Дананг и Хойан за 1 день
На машине
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
Дананг и Хойан за 1 день
От арт-объектов и буддийских святынь до «вьетнамской Венеции»: день впечатлений
20 авг в 08:00
21 авг в 08:00
от $300 за человека
Дананг и Хойан: от современного города к древнему порту
На машине
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 2 чел.
Дананг и Хойан: от современного города к древнему порту
Два лица центрального Вьетнама за 1 день (всё включено)
Завтра в 08:00
20 авг в 08:00
от $360 за всё до 2 чел.
У нас ещё много экскурсий в Дананге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Дананге
$84 за человека