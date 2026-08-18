Время в Хойане будто остановилось четыре века назад.
Мы проплывём через кокосовый лес на круглой лодке-корзине, пройдём по улочкам Старого города к Японскому мосту 16 века и разберёмся, почему местные до сих пор запускают на воду бумажные фонари с одним и тем же желанием. А на закате увидим, как Хойан вспыхивает сотнями огней.
Мы проплывём через кокосовый лес на круглой лодке-корзине, пройдём по улочкам Старого города к Японскому мосту 16 века и разберёмся, почему местные до сих пор запускают на воду бумажные фонари с одним и тем же желанием. А на закате увидим, как Хойан вспыхивает сотнями огней.
Описание экскурсии
14:00 — встреча в отеле
Кокосовый лес Кам Тхань. Катаемся на традиционных лодках-корзинах.
Старый город Хойана. Гуляем среди старинных купеческих домов, храмов и атмосферных улочек — объекта ЮНЕСКО.
Японский крытый мост. Выходим к главному символу старого Хойана.
18:30 — ужин (оплачивается отдельно)
Фонарики на реке Тху Бон. Идём вдоль набережной и запускаем фонарики желаний на воду. Можно сделать это с лодочки за символическую плату.
Рынок Ан Хой. Гуляем по вечерним улочкам.
22:00 — возвращение в отель
Организационные детали
- В стоимость входят: трансфер из туристических районов Дананга на кроссовере Mitsubishi Xpander, катание на кокосовых лодках, входные билеты и питьевая вода
- Дополнительно оплачиваются: билет в музей Старого города — 120 000 донгов (~5$), обед, фонарики для запуска на воде (по желанию) и трансфер из отдалённых районов (в зависимости от километража с оплатой на месте)
- На лодках выдаются спасжилеты, перед началом проводится инструктаж по технике безопасности
- С вами будет гид из нашей команды
во вторник, четверг и воскресенье в 14:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 10 лет
|$42
|Стандартный
|$84
|Индивидуальный тур 1-4 человека
|$336
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и воскресенье в 14:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ленар — Организатор в Дананге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Обычно отвечает за
В туризме я более 10 лет. Долгое время организовывал путешествия в индийском штате Гоа, где по-настоящему полюбил Азию, её культуру, природу и образ жизни. Но жизнь любит перемены, и теперь мой
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