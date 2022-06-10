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заказать экскурсию. Сначала мы позавтракали безумно вкусной лапшой, в это заведение съезжаются все местные). Потом выпили соленный кофе. вообще я кофе не пью, а тут с удовольствием и кстати, рецепт приготовления хранится в тайне, что делает его ещё вкуснее)))). Пообедали по вьетнамским традициям - много, вкусно и дёшево. И закончился вечер десертом из дуриана - это было ням. Все места, которые показывал Дима, он узнавал от местных, а в том изобилии предлагаемых Данангом не сразу можно разобраться (как это вышло у нас: зашли в «туристическое место» и просто поели такую бяку).

Но мы не только ели, но ещё и увидели всю красота города. Дима хорошо владеет информацией и доносит ее до слушателей.

И когда ты заказываешь ещё одну экскурсию у гида, то это не просто так. Как это сделали мы и второй день подряд Дима был с нами))))