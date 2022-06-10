Фотопрогулка
до 2 чел.
Фотопрогулка для двоих в Дананге, которая останется в памяти
Провести вечер у моря и сохранить его в искренних фотографиях
«Мы будем общаться, гулять вдоль моря, бегать по берегу, смеяться и наслаждаться моментом»
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от $155 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
Христианство в Дананге: готика на берегу Южно-Китайского моря
Понять Центральный Вьетнам через историю веры, пришедшей с кораблями
«А оказавшись под церковными сводами, возможно, разделите чувства первооткрывателей, когда-то сошедших на эти берега»
Завтра в 10:00
14 авг в 13:30
от $95 за человека
Групповая
до 15 чел.
Из Дананга в Хойан: город фонарей и наследие ЮНЕСКО
Увидеть древний город с воды и суши
Начало: У вашего отеля
«Идём вдоль набережной и запускаем фонарики желаний на воду»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
16 авг в 14:00
$84 за человека
Последние отзывы на экскурсии
О
День с гидом - это всегда возможность открыть для себя город по новому. Наш день был насыщенным и интересным. Спасибо
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Ответы на вопросы от путешественников по Данангу в категории «Набережная»
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