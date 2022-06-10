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Экскурсии по набережной Дананга

Найдено 3 экскурсии в категории «Набережная» в Дананге на русском языке, цены от $84. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Фотопрогулка для двоих в Дананге, которая останется в памяти
Пешая
1 час
Фотопрогулка
до 2 чел.
Фотопрогулка для двоих в Дананге, которая останется в памяти
Провести вечер у моря и сохранить его в искренних фотографиях
«Мы будем общаться, гулять вдоль моря, бегать по берегу, смеяться и наслаждаться моментом»
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от $155 за всё до 2 чел.
Христианство в Дананге: готика на берегу Южно-Китайского моря
Пешая
3.5 часа
Индивидуальная
Христианство в Дананге: готика на берегу Южно-Китайского моря
Понять Центральный Вьетнам через историю веры, пришедшей с кораблями
«А оказавшись под церковными сводами, возможно, разделите чувства первооткрывателей, когда-то сошедших на эти берега»
Завтра в 10:00
14 авг в 13:30
от $95 за человека
Из Дананга в Хойан: город фонарей и наследие ЮНЕСКО
На машине
8 часов
Групповая
до 15 чел.
Из Дананга в Хойан: город фонарей и наследие ЮНЕСКО
Увидеть древний город с воды и суши
Начало: У вашего отеля
«Идём вдоль набережной и запускаем фонарики желаний на воду»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
16 авг в 14:00
$84 за человека

Последние отзывы на экскурсии

О
День с гидом - это всегда возможность открыть для себя город по новому. Наш день был насыщенным и интересным. Спасибо
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Дмитрию за ценную информацию, персонализированный подход и прекрасный маршрут. Мы действительно посмотрели на Дананг с другой стороны. Расширили для себя представление о вьетнамцах, их культуре и религии. Спасибо! Экскурсию и гида очень рекомендую

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Юлия
Сказать, что было супер - это ничего не сказать. Для нас было правильным решением приехать в Дананг и первым делом
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заказать экскурсию. Сначала мы позавтракали безумно вкусной лапшой, в это заведение съезжаются все местные). Потом выпили соленный кофе. вообще я кофе не пью, а тут с удовольствием и кстати, рецепт приготовления хранится в тайне, что делает его ещё вкуснее)))). Пообедали по вьетнамским традициям - много, вкусно и дёшево. И закончился вечер десертом из дуриана - это было ням. Все места, которые показывал Дима, он узнавал от местных, а в том изобилии предлагаемых Данангом не сразу можно разобраться (как это вышло у нас: зашли в «туристическое место» и просто поели такую бяку).
Но мы не только ели, но ещё и увидели всю красота города. Дима хорошо владеет информацией и доносит ее до слушателей.
И когда ты заказываешь ещё одну экскурсию у гида, то это не просто так. Как это сделали мы и второй день подряд Дима был с нами))))

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Ответы на вопросы от путешественников по Данангу в категории «Набережная»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дананге
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Фотопрогулка для двоих в Дананге, которая останется в памяти;
  2. Христианство в Дананге: готика на берегу Южно-Китайского моря;
  3. Из Дананга в Хойан: город фонарей и наследие ЮНЕСКО.
Какие места ещё посмотреть в Дананге
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Хойан;
  2. Набережная;
  3. Хюэ.
Сколько стоит экскурсия по Данангу в августе 2026
Сейчас в Дананге в категории "Набережная" можно забронировать 3 экскурсии от 84 до 155.
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