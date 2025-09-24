Групповая
до 15 чел.
Лучший выборМраморные горы и Леди Будда
Начните день с посещения Мраморных гор и статуи Леди Будды, чтобы ощутить гармонию и покой в сердце Дананга
Начало: У вашего отеля
Завтра в 13:00
25 сен в 07:00
$69 за человека
Групповая
Из Дананга - на Бана Хиллс (всё включено)
Золотой мост, канатная дорога, французская деревня и пивоварня с дегустацией
Начало: В Дананге, Sunny Ocean Hotel & Spa
Расписание: ежедневно в 08:00
25 сен в 08:00
26 сен в 08:00
$90 за человека
Групповая
до 15 чел.
Из Дананга - в тихий и многоликий Хойан
Путешествие в Хойан подарит уникальные впечатления: от прогулок по старинным улочкам до создания китайских фонариков и дегустации вина
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
25 сен в 08:00
$80 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Данангу в категории «Экскурсии 2025»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дананге
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Данангу в сентябре 2025
Сейчас в Дананге в категории "Экскурсии 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 69 до 90. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Экскурсии на русском языке в Дананге (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Экскурсии 2025», 27 ⭐ отзывов, цены от $69. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь