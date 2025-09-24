Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии 2025 » в Дананге на русском языке, цены от $69. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 5 часов 10 отзывов Групповая до 15 чел. Лучший выбор Мраморные горы и Леди Будда Начните день с посещения Мраморных гор и статуи Леди Будды, чтобы ощутить гармонию и покой в сердце Дананга Начало: У вашего отеля $69 за человека На автобусе 8 часов 10 отзывов Групповая Из Дананга - на Бана Хиллс (всё включено) Золотой мост, канатная дорога, французская деревня и пивоварня с дегустацией Начало: В Дананге, Sunny Ocean Hotel & Spa Расписание: ежедневно в 08:00 $90 за человека На машине 8 часов 7 отзывов Групповая до 15 чел. Из Дананга - в тихий и многоликий Хойан Путешествие в Хойан подарит уникальные впечатления: от прогулок по старинным улочкам до создания китайских фонариков и дегустации вина Начало: У вашего отеля Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00 $80 за человека Другие экскурсии Дананга

