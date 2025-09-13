Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии на русском языке » в Дананге на русском языке, цены от $69. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 5 часов 9 отзывов Групповая до 15 чел. Лучший выбор Мраморные горы и Леди Будда Начните день с посещения Мраморных гор и статуи Леди Будды, чтобы ощутить гармонию и покой в сердце Дананга Начало: У вашего отеля $69 за человека На машине 7 часов 25 отзывов Групповая до 15 чел. Из Дананга в Хойан - лучшее за 1 день (всё включено) Главные места вьетнамской Венеции, катание на лодке и мастер-класс по созданию китайских фонариков Начало: У вашего отеля Расписание: ежедневно в 13:00 $120 за человека На машине 8 часов 6 отзывов Групповая до 15 чел. Из Дананга - в тихий и многоликий Хойан Путешествие в Хойан подарит уникальные впечатления: от прогулок по старинным улочкам до создания китайских фонариков и дегустации вина Начало: У вашего отеля Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00 $80 за человека Другие экскурсии Дананга

