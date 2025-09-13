Групповая
до 15 чел.
Лучший выборМраморные горы и Леди Будда
Начните день с посещения Мраморных гор и статуи Леди Будды, чтобы ощутить гармонию и покой в сердце Дананга
Начало: У вашего отеля
Завтра в 12:00
14 сен в 12:00
$69 за человека
Групповая
до 15 чел.
Из Дананга в Хойан - лучшее за 1 день (всё включено)
Главные места вьетнамской Венеции, катание на лодке и мастер-класс по созданию китайских фонариков
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
14 сен в 13:00
$120 за человека
Групповая
до 15 чел.
Из Дананга - в тихий и многоликий Хойан
Путешествие в Хойан подарит уникальные впечатления: от прогулок по старинным улочкам до создания китайских фонариков и дегустации вина
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
14 сен в 08:00
$80 за человека
