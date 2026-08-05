Всего в паре часов от Дананга начинается совсем другой Вьетнам. Эти места обычно остаются за пределами стандартных туристических поездок, а самостоятельно добраться сюда сложно. На экскурсии вы искупаетесь в природных ваннах среди скал и леса, спуститесь в пещеры и пройдёте высоко над долиной Донгзянг. А ещё посетите деревню, где до сих пор чтут древние легенды и верят в духов предков.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

7:15 — выезд из Дананга в сторону гор

За окнами — рисовые поля, деревни и зелёные холмы. Впереди — Донгзянг, край облаков, джунглей и горных дорог. Время в пути — около 2,5 часов.

Небесные врата Там Мон и мост Дай Де

Со смотровой площадки и моста вы полюбуетесь панорамой долины. Поймёте, как появились Небесные врата и почему горы Донгзянга связаны с легендами и духами. Затем пересядете на электромобили и отправитесь дальше.

Храм Ба Лам Кунг Тхань Мау

Подниметесь к храму, который построен на месте явления Святой Матери. По пути увидите высеченную в скале статую, а ещё выше — знаменитую фигуру Кинг-Конга.

Пещера Тьен Кунг

Спуститесь в огромную пещеру со сталактитами, сталагмитами и каменными колоннами, которые формировались тысячи лет.

12:00 — обед

Попробуете блюда горных районов Центрального Вьетнама.

Мост Кьеу и водопад Тьен

Остановитесь на смотровой площадке с видом на долину, затем спуститесь к водопаду. В сезон цветения (в марте) склоны вокруг него окрашиваются алыми цветами апосо. Здесь можно искупаться или покататься на сапе.

Водопад Драконье яйцо

Увидите необычные валуны, благодаря которым водопад получил своё название, и природные каменные ванны с прозрачной горной водой.

Парк Бонбон и стеклянный мост Нгокронг

Пройдёте по тенистому лесу, а затем по стеклянному мосту над ущельем. Под ногами — река Нган, вокруг — джунгли и горные склоны.

Деревня народа Ко Ту

Познакомитесь с бытом местных. Увидите, как здесь живут, ткут, готовят рис лам в бамбуке и рисовые пирожки сунг трау.

18:30 — возвращение в Дананг

Организационные детали