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Из Дананга в неизведанный Донгзянг: к стеклянному мосту и горной деревне

За один день - пещеры, водопады и поселение народа Ко Ту
Всего в паре часов от Дананга начинается совсем другой Вьетнам.

Эти места обычно остаются за пределами стандартных туристических поездок, а самостоятельно добраться сюда сложно.

На экскурсии вы искупаетесь в природных ваннах среди скал и леса, спуститесь в пещеры и пройдёте высоко над долиной Донгзянг. А ещё посетите деревню, где до сих пор чтут древние легенды и верят в духов предков.
Из Дананга в неизведанный Донгзянг: к стеклянному мосту и горной деревне
Из Дананга в неизведанный Донгзянг: к стеклянному мосту и горной деревне
Из Дананга в неизведанный Донгзянг: к стеклянному мосту и горной деревне

Описание экскурсии

7:15 — выезд из Дананга в сторону гор

За окнами — рисовые поля, деревни и зелёные холмы. Впереди — Донгзянг, край облаков, джунглей и горных дорог. Время в пути — около 2,5 часов.

Небесные врата Там Мон и мост Дай Де

Со смотровой площадки и моста вы полюбуетесь панорамой долины. Поймёте, как появились Небесные врата и почему горы Донгзянга связаны с легендами и духами. Затем пересядете на электромобили и отправитесь дальше.

Храм Ба Лам Кунг Тхань Мау

Подниметесь к храму, который построен на месте явления Святой Матери. По пути увидите высеченную в скале статую, а ещё выше — знаменитую фигуру Кинг-Конга.

Пещера Тьен Кунг

Спуститесь в огромную пещеру со сталактитами, сталагмитами и каменными колоннами, которые формировались тысячи лет.

12:00 — обед

Попробуете блюда горных районов Центрального Вьетнама.

Мост Кьеу и водопад Тьен

Остановитесь на смотровой площадке с видом на долину, затем спуститесь к водопаду. В сезон цветения (в марте) склоны вокруг него окрашиваются алыми цветами апосо. Здесь можно искупаться или покататься на сапе.

Водопад Драконье яйцо

Увидите необычные валуны, благодаря которым водопад получил своё название, и природные каменные ванны с прозрачной горной водой.

Парк Бонбон и стеклянный мост Нгокронг

Пройдёте по тенистому лесу, а затем по стеклянному мосту над ущельем. Под ногами — река Нган, вокруг — джунгли и горные склоны.

Деревня народа Ко Ту

Познакомитесь с бытом местных. Увидите, как здесь живут, ткут, готовят рис лам в бамбуке и рисовые пирожки сунг трау.

18:30 — возвращение в Дананг

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер от отеля и обратно, входные билеты к водопадам, в пещеры и на смотровые площадки, проезд на электрокарах, обед — шведский стол в горном ресторане
  • С вами будет русскоязычный гид из нашей команды

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ленар
Ленар — Организатор в Дананге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
В туризме я более 10 лет. Долгое время организовывал путешествия в индийском штате Гоа, где по-настоящему полюбил Азию, её культуру, природу и образ жизни. Но жизнь любит перемены, и теперь мой
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дом — солнечный Дананг. Этот город покорил меня своим сочетанием моря, гор, современной городской жизни и богатой истории региона. Наши гиды живут здесь давно. Знают, где варят лучший фо в шесть утра, куда не доезжают автобусные туры и какой вид открывается, если свернуть не туда. И даже в знакомых местах находят то, что остаётся незамеченным. Именно это и показываем. Добро пожаловать в Дананг — в этот фантастический город!

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