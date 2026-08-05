Из Дананга в неизведанный Донгзянг: к стеклянному мосту и горной деревне
За один день - пещеры, водопады и поселение народа Ко Ту
Всего в паре часов от Дананга начинается совсем другой Вьетнам.
Эти места обычно остаются за пределами стандартных туристических поездок, а самостоятельно добраться сюда сложно.
На экскурсии вы искупаетесь в природных ваннах среди скал и леса, спуститесь в пещеры и пройдёте высоко над долиной Донгзянг. А ещё посетите деревню, где до сих пор чтут древние легенды и верят в духов предков.
Описание экскурсии
7:15 — выезд из Дананга в сторону гор
За окнами — рисовые поля, деревни и зелёные холмы. Впереди — Донгзянг, край облаков, джунглей и горных дорог. Время в пути — около 2,5 часов.
Небесные врата Там Мон и мост Дай Де
Со смотровой площадки и моста вы полюбуетесь панорамой долины. Поймёте, как появились Небесные врата и почему горы Донгзянга связаны с легендами и духами. Затем пересядете на электромобили и отправитесь дальше.
Храм Ба Лам Кунг Тхань Мау
Подниметесь к храму, который построен на месте явления Святой Матери. По пути увидите высеченную в скале статую, а ещё выше — знаменитую фигуру Кинг-Конга.
Пещера Тьен Кунг
Спуститесь в огромную пещеру со сталактитами, сталагмитами и каменными колоннами, которые формировались тысячи лет.
12:00 — обед
Попробуете блюда горных районов Центрального Вьетнама.
Мост Кьеу и водопад Тьен
Остановитесь на смотровой площадке с видом на долину, затем спуститесь к водопаду. В сезон цветения (в марте) склоны вокруг него окрашиваются алыми цветами апосо. Здесь можно искупаться или покататься на сапе.
Водопад Драконье яйцо
Увидите необычные валуны, благодаря которым водопад получил своё название, и природные каменные ванны с прозрачной горной водой.
Парк Бонбон и стеклянный мост Нгокронг
Пройдёте по тенистому лесу, а затем по стеклянному мосту над ущельем. Под ногами — река Нган, вокруг — джунгли и горные склоны.
Деревня народа Ко Ту
Познакомитесь с бытом местных. Увидите, как здесь живут, ткут, готовят рис лам в бамбуке и рисовые пирожки сунг трау.
18:30 — возвращение в Дананг
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер от отеля и обратно, входные билеты к водопадам, в пещеры и на смотровые площадки, проезд на электрокарах, обед — шведский стол в горном ресторане
С вами будет русскоязычный гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ленар — Организатор в Дананге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
В туризме я более 10 лет. Долгое время организовывал путешествия в индийском штате Гоа, где по-настоящему полюбил Азию, её культуру, природу и образ жизни.
Но жизнь любит перемены, и теперь мой читать дальшеуменьшить
дом — солнечный Дананг. Этот город покорил меня своим сочетанием моря, гор, современной городской жизни и богатой истории региона.
Наши гиды живут здесь давно. Знают, где варят лучший фо в шесть утра, куда не доезжают автобусные туры и какой вид открывается, если свернуть не туда. И даже в знакомых местах находят то, что остаётся незамеченным. Именно это и показываем.
Добро пожаловать в Дананг — в этот фантастический город!
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