Мои заказы

В небесный город «Ба На Хиллс» - из Дананга (всё включено)

Французская элегантность, Золотой мост и панорамы Вьетнама на высоте 1487 метров
Представьте место, где европейский колорит встречается с вьетнамской духовностью, а современные чудеса инженерии сливаются с колониальным прошлым. «Ба На Хиллс» — это не просто туристическая достопримечательность, это путешествие через время.

Вы прокатитесь по канатной дороге, сделаете фото на знаменитом мосту с каменными руками, прогуляетесь по французской деревне, узнаете о прошлом этого места — и не только!
В небесный город «Ба На Хиллс» - из Дананга (всё включено)
В небесный город «Ба На Хиллс» - из Дананга (всё включено)
В небесный город «Ба На Хиллс» - из Дананга (всё включено)

Описание экскурсии

  • Вы прокатитесь на одной из самых длинных в мире канатных дорог с панорамными видами на джунгли и горы
  • Пройдёте по знаменитому Золотому мосту с гигантскими каменными руками и сделаете впечатляющие фото
  • Погуляете по французской деревне с колониальной архитектурой, напоминающей средневековый европейский городок
  • Посетите парк развлечений Fantasy Park с аттракционами для всей семьи
  • Увидите сады, храмы и смотровые площадки на высоте 1487 метров

А гид расскажет:

  • как в 1919 году французы создали здесь элитный горный курорт
  • откуда произошло название «Bà Nà»
  • как это место пережило взлёты, забвение и удивительное возрождение
  • как соединились готика, ренессанс и колониальный стиль во французской деревне
  • как создавался знаменитый Золотой мост
  • как была построена одна из самых впечатляющих канатных дорог мира, установившая рекорд Гиннесса
  • какие технические вызовы пришлось преодолеть при создании комплекса на высоте 1487 метров

Примерный тайминг

9:00 — выезд
10:00 — прибытие в «Ба На Хиллс»
17:00–18:00 — возвращение в отель

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном 7-местном автомобиле Mitsubishi или Toyota
  • В стоимость всё включено: трансфер от отеля и обратно, входные билеты, канатная дорога, обед, вода
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов в Дананге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 253 туристов
Вместе с надёжной командой проводим авторские экскурсии в Дананге и окрестностях — от тихих улочек Хойана до древней столицы Хюэ и панорамных видов Бана Хиллс. Мы выбрали этот регион неслучайно:
читать дальшеуменьшить

здесь сочетаются история, культура и природа, и хочется, чтобы каждый гость почувствовал это многообразие. Показываем не только известные достопримечательности, но и то, что остаётся за пределами популярных маршрутов. Все наши гиды хорошо знают Вьетнам и с удовольствием делятся историей и атмосферой этого удивительного края. Желаем вам приятного отдыха и будем рады видеть вас на наших экскурсиях!

Входит в следующие категории Дананга

Похожие экскурсии на «В небесный город «Ба На Хиллс» - из Дананга (всё включено)»

Из Дананга в императорский город Хюэ (всё включено)
На машине
10 часов
11 отзывов
Индивидуальная
Из Дананга в императорский город Хюэ (всё включено)
Раскрыть тайны одного из самых красивых старинных городов Центрального Вьетнама
Начало: У вашего отеля
3 июн в 07:30
4 июн в 07:30
от $460 за человека
Трансфер из Дананга - в парк «Ба На Хиллс»
На машине
7 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер из Дананга - в парк «Ба На Хиллс»
С комфортом добраться из отеля до крупнейшего во Вьетнаме парка развлечений
Начало: У вашего отеля
30 мая в 08:00
31 мая в 08:00
$60 за всё до 6 чел.
Из Дананга - на Бана Хиллс (всё включено)
На автобусе
Канатная дорога
8 часов
20 отзывов
Групповая
Из Дананга - на Бана Хиллс (всё включено)
Золотой мост, канатная дорога, французская деревня и пивоварня с дегустацией на групповой экскурсии
Начало: В Дананге, Sunny Ocean Hotel & Spa
Расписание: ежедневно в 08:00
29 мая в 08:00
30 мая в 08:00
$155 за человека
Из Дананга - на Бана Хиллс (всё включено)
На машине
Канатная дорога
8 часов
5 отзывов
Индивидуальная
Из Дананга - на Бана Хиллс (всё включено)
Золотой мост, канатная дорога, французская деревня и пивоварня с дегустацией
Завтра в 09:00
29 мая в 08:00
$193 за человека
У нас ещё много экскурсий в Дананге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Дананге
от $450 за человека