Представьте место, где европейский колорит встречается с вьетнамской духовностью, а современные чудеса инженерии сливаются с колониальным прошлым. «Ба На Хиллс» — это не просто туристическая достопримечательность, это путешествие через время.
Вы прокатитесь по канатной дороге, сделаете фото на знаменитом мосту с каменными руками, прогуляетесь по французской деревне, узнаете о прошлом этого места — и не только!
Описание экскурсии
- Вы прокатитесь на одной из самых длинных в мире канатных дорог с панорамными видами на джунгли и горы
- Пройдёте по знаменитому Золотому мосту с гигантскими каменными руками и сделаете впечатляющие фото
- Погуляете по французской деревне с колониальной архитектурой, напоминающей средневековый европейский городок
- Посетите парк развлечений Fantasy Park с аттракционами для всей семьи
- Увидите сады, храмы и смотровые площадки на высоте 1487 метров
А гид расскажет:
- как в 1919 году французы создали здесь элитный горный курорт
- откуда произошло название «Bà Nà»
- как это место пережило взлёты, забвение и удивительное возрождение
- как соединились готика, ренессанс и колониальный стиль во французской деревне
- как создавался знаменитый Золотой мост
- как была построена одна из самых впечатляющих канатных дорог мира, установившая рекорд Гиннесса
- какие технические вызовы пришлось преодолеть при создании комплекса на высоте 1487 метров
Примерный тайминг
9:00 — выезд
10:00 — прибытие в «Ба На Хиллс»
17:00–18:00 — возвращение в отель
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном 7-местном автомобиле Mitsubishi или Toyota
- В стоимость всё включено: трансфер от отеля и обратно, входные билеты, канатная дорога, обед, вода
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Дананге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 253 туристов
Вместе с надёжной командой проводим авторские экскурсии в Дананге и окрестностях — от тихих улочек Хойана до древней столицы Хюэ и панорамных видов Бана Хиллс. Мы выбрали этот регион неслучайно:
