Куда поехать? В Ба На Хиллс

Побывайте в «Бо На Хиллс» и насладитесь канатной дорогой, Золотым мостом и Французской деревней. Захватывающие виды и культурные открытия ждут вас
Посетите «Бо На Хиллс» и получите уникальный опыт! Прокатитесь на канатной дороге, прогуляйтесь по знаменитому Золотому мосту и окунитесь в атмосферу Франции на вершине горы. Вас ждут живописные сады, буддистские
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храмы и множество развлечений.

В колониальное время это место было курортом для французских туристов, а сейчас это современный тематический парк.

Нижний парк, Золотой мост и Французская деревня - все это и многое другое вы увидите на этой экскурсии. Билеты в парк включены в стоимость, питание оплачивается отдельно

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🎢 Канатная дорога
  2. 🌉 Золотой мост
  3. 🏰 Французская деревня
  4. 🌺 Живописные сады
  5. 🕌 Буддистские храмы
  6. 🍷 Винный погреб
Куда поехать? В Ба На Хиллс
Куда поехать? В Ба На Хиллс
Куда поехать? В Ба На Хиллс
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30

Что можно увидеть

  • Нижний парк
  • Золотой мост
  • Французская деревня
  • Большой Будда
  • Сады
  • Винный погреб

Описание экскурсии

В колониальное время это место служило курортом для французских туристов. После освобождения Вьетнама от оккупации оно было превращено в современный тематический парк.

«Ба На Хиллс» состоит из нескольких частей:

  • Нижний парк перед входом на канатную дорогу
  • Золотой мост — остановка канатной дороги. Там же — Большой Будда, красивейшие сады и винный погреб
  • Французская деревня на вершине горы Бана на высоте 1487 метров. Тут все развлечения, гостинцы, кафе, рестораны, аттракционы и несколько пагод

Я довезу вас до нижней точки за 30–40 мин., а дальше проведу по всем интересным местам, рассказывая историю парка, погружая вас во вьетнамскую культуру и знакомя с современной жизнью страны.

Организационные детали

  • Билеты в парк входят в стоимость
  • Дополнительно оплачивается питание в кафе
  • Экскурсия проходит на авто Mitsubishi Xpander

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$215
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Дананга

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиЛетниеПрирода и пейзажиВыездныеНа выходныеНа весь деньАктивности

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