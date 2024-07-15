Посетите «Бо На Хиллс» и получите уникальный опыт! Прокатитесь на канатной дороге, прогуляйтесь по знаменитому Золотому мосту и окунитесь в атмосферу Франции на вершине горы. Вас ждут живописные сады, буддистские
6 причин купить эту экскурсию
- 🎢 Канатная дорога
- 🌉 Золотой мост
- 🏰 Французская деревня
- 🌺 Живописные сады
- 🕌 Буддистские храмы
- 🍷 Винный погреб
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30
Что можно увидеть
- Нижний парк
- Золотой мост
- Французская деревня
- Большой Будда
- Сады
- Винный погреб
Описание экскурсии
В колониальное время это место служило курортом для французских туристов. После освобождения Вьетнама от оккупации оно было превращено в современный тематический парк.
«Ба На Хиллс» состоит из нескольких частей:
- Нижний парк перед входом на канатную дорогу
- Золотой мост — остановка канатной дороги. Там же — Большой Будда, красивейшие сады и винный погреб
- Французская деревня на вершине горы Бана на высоте 1487 метров. Тут все развлечения, гостинцы, кафе, рестораны, аттракционы и несколько пагод
Я довезу вас до нижней точки за 30–40 мин., а дальше проведу по всем интересным местам, рассказывая историю парка, погружая вас во вьетнамскую культуру и знакомя с современной жизнью страны.
Организационные детали
- Билеты в парк входят в стоимость
- Дополнительно оплачивается питание в кафе
- Экскурсия проходит на авто Mitsubishi Xpander
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$215
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Миша — ваш гид в Дананге
Всем привет! Я Миша, и я азиат. Шучу, я просто влюблён в Азию и путешествия. Давайте знакомиться? Я очень открытый и дружелюбный немолодой человек, который хочет максимально расширить свой круг друзей.Задать вопрос
Входит в следующие категории Дананга
Похожие экскурсии из Дананга
10 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Фуд-тур по самобытному Данангу
Взглянуть изнутри на быт вьетнамцев и оценить местную кухню в аутентичных местах города
Завтра в 19:00
16 июля в 09:00
от $216 за всё до 2 чел.
8 часов
Групповая
до 15 чел.
Из Дананга в Хойан в мини-группе (всё включено)
Погуляйте по старинным улицам Хойана, посетите храмы и художественную галерею, прокатитесь на бамбуковых лодках и сделайте китайский фонарик своими руками
Начало: У вашего отеля
Расписание: в субботу и воскресенье в 10:00
20 июля в 10:00
21 июля в 10:00
$75 за человека
12 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Дананг и Хойан. Самое интересное за 1 день
Незабываемый день в центральном Вьетнаме - прогулка над облаками, лучшая еда в Азии и много другое
Начало: У вашего отеля в Дананге или на автобусной станции
Завтра в 19:00
16 июля в 06:00
от $430 за всё до 2 чел.