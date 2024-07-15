Посетите «Бо На Хиллс» и получите уникальный опыт! Прокатитесь на канатной дороге, прогуляйтесь по знаменитому Золотому мосту и окунитесь в атмосферу Франции на вершине горы. Вас ждут живописные сады, буддистские

храмы и множество развлечений. В колониальное время это место было курортом для французских туристов, а сейчас это современный тематический парк. Нижний парк, Золотой мост и Французская деревня - все это и многое другое вы увидите на этой экскурсии. Билеты в парк включены в стоимость, питание оплачивается отдельно

Описание экскурсии

В колониальное время это место служило курортом для французских туристов. После освобождения Вьетнама от оккупации оно было превращено в современный тематический парк.

«Ба На Хиллс» состоит из нескольких частей:

Нижний парк перед входом на канатную дорогу

перед входом на канатную дорогу Золотой мост — остановка канатной дороги. Там же — Большой Будда, красивейшие сады и винный погреб

— остановка канатной дороги. Там же — Большой Будда, красивейшие сады и винный погреб Французская деревня на вершине горы Бана на высоте 1487 метров. Тут все развлечения, гостинцы, кафе, рестораны, аттракционы и несколько пагод

Я довезу вас до нижней точки за 30–40 мин., а дальше проведу по всем интересным местам, рассказывая историю парка, погружая вас во вьетнамскую культуру и знакомя с современной жизнью страны.

Организационные детали