Красивые виды и панорамы Дананга

Найдено 3 экскурсии в категории «Панорамы» в Дананге на русском языке, цены от $155. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Из Дананга - на Бана Хиллс (всё включено)
На автобусе
Канатная дорога
8 часов
16 отзывов
Групповая
Из Дананга - на Бана Хиллс (всё включено)
Золотой мост, канатная дорога, французская деревня и пивоварня с дегустацией на групповой экскурсии
Начало: В Дананге, Sunny Ocean Hotel & Spa
«Мост Любви и мост Дракона — начнём с панорамы Дананга и визитных карточек города»
Расписание: ежедневно в 08:00
23 фев в 08:00
24 фев в 08:00
$155 за человека
Из Дананга - на Бана Хиллс (всё включено)
На машине
Канатная дорога
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
Из Дананга - на Бана Хиллс (всё включено)
Золотой мост, канатная дорога, французская деревня и пивоварня с дегустацией
«Мост Любви и мост Дракона — начнём с панорамы Дананга и визитных карточек города»
23 фев в 08:00
24 фев в 08:00
$193 за человека
Дананг 360°
На машине
8 часов
Индивидуальная
Дананг 360°
Мост Дракона, перевал Хайван, Леди Будда, Мраморные горы - и не только
«На этой обзорной экскурсии вы увидите ключевые символы Дананга — современные мосты, буддийские святыни, горные перевалы и панорамы города»
23 фев в 08:00
24 фев в 08:00
$200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мехрангез
    5 февраля 2026
    Из Дананга - на Бана Хиллс (всё включено)
    Провели прекрасный и интересный день. Гид Ильяс отлично владеет информацией и знает точки с красивыми видами для красивых фото. Благодарим за компанию и хорошо проведенный день.
  • О
    Ольга
    2 февраля 2026
    Из Дананга - на Бана Хиллс (всё включено)
    Спасибо большое нашему гиду Ильясу за прекрасный день, прекрасную экскурсию и море впечатлений. Даже ухудшившаяся во второй половине дня погода,
    не помешала отлично провести время. Кроме того, что Ильяс прекрасный рассказчик, влюбленный во Вьетнам, он прекрасно был подготовлен к любым трудностям, которые могли случиться, сделал все, чтобы ощущали себя безопасно и комфортно

  • Н
    Надежда
    25 января 2026
    Из Дананга - на Бана Хиллс (всё включено)
    Вчера приехали с экскурсии в Бана Хиллс впечатление осталось самое лучшее. Экскурсия прошла просто на ура!! Особенно хотелось поблагодарить наших
    гидов Ильяса и вьетнамца Нам, особый им респект и уважение!!! Даже погода которая с утра не заладилась не могла помешать им отлично провести экскурсию. Для каждого были приготовлены плащи, на всем пути экскурсии чувствовалось их забота и внимание к нам. Все очень хорошо было организовано, не смотря на очереди мы везде были первые так как у наших гидов все было отлично спланировано. Все экскурсию Нам вел съёмку и фотографировал, за что мы все благодарны ему и получили массу позитива и фоточки. Я объездила почти всю Азия и побольше бы таких гидов! Еще раз охото им выразить свою благодарность!!

  • Т
    Татьяна
    14 января 2026
    Из Дананга - на Бана Хиллс (всё включено)
    Вернулась с экскурсии очень довольная. Само место, надо сказать, больше для переключения внимания от каких-то серьезных вещей в мир волшебства,
    возможно даже детства. Как психолог понимаю ценность таких переключений и впечатлений. Отдельно о гиде. Ильяс профессионал своего дела. С большим желанием и энтузиазмом, поскольку видно, что человек любит то чем занимается. Знает все часы короткие пути и проходы, что бы без очередей провести в топовые места. Сделали много фотографий. Благодарю от души! Очень довольна и общением и экскурсией.

  • М
    Мария
    6 января 2026
    Из Дананга - на Бана Хиллс (всё включено)
    Если вы хотите за 1 день день познакомится с Дананг и увидеть весь БанаХилз, вам нужна эта экскурсия и гид
    Ильяс👌
    Прогулка в облаках во всех смыслах удалась👍👍👍
    Спасибо за гостеприимство и заботу с первой минуты, желание показать максимум, рассказать много интересного.
    Нам понравилось, рекомендуем👌🫰

  • А
    Айгуль
    19 декабря 2025
    Из Дананга - на Бана Хиллс (всё включено)
    Ильяс, мы благодарны Вам!! Здоровья и благоденствия Вам!! Была чудесная экскурсия!! Все было по времени удачно!! Посмотрели прекрасные места….. Будем рекомендовать своим друзьям!!
  • А
    Алексей
    20 октября 2025
    Из Дананга - на Бана Хиллс (всё включено)
    Мы попали в тайфун и поэтому данная экскурсия не особо удалась. Золотой мост был закрыт и наверху практически ничего не
    работало: только то, что находится в помещениях. Надо внимательно смотреть прогноз погоды и если тайфун или сильный дождь - то ехать на данную экскурсию не стоит, так как в горах всё намного сильнее

  • А
    Андрей
    13 сентября 2025
    Из Дананга - на Бана Хиллс (всё включено)
    Экскурсия превзошла мои ожидания, гид вообще огонь, очень рекомендую
  • В
    Виктория
    10 сентября 2025
    Из Дананга - на Бана Хиллс (всё включено)
    Очень все понравилось интересно и с позитивом, очень насыщенная программа экскурсии
  • Р
    Роман
    9 сентября 2025
    Из Дананга - на Бана Хиллс (всё включено)
    Все прошло хорошо, экскурсию немного подпортила погода (сильный дождь).

Ответы на вопросы от путешественников по Данангу в категории «Панорамы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дананге
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Из Дананга - на Бана Хиллс (всё включено);
  2. Из Дананга - на Бана Хиллс (всё включено);
  3. Дананг 360°.
Какие места ещё посмотреть в Дананге
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Самое главное;
  2. Хойан;
  3. Мост Дракона;
  4. Мосты;
  5. Хюэ;
  6. Французская деревня.
Сколько стоит экскурсия по Данангу в феврале 2026
Сейчас в Дананге в категории "Панорамы" можно забронировать 3 экскурсии от 155 до 200. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Экскурсии на русском языке в Дананге (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Панорамы», 17 ⭐ отзывов, цены от $155. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель