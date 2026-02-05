Групповая
Из Дананга - на Бана Хиллс (всё включено)
Золотой мост, канатная дорога, французская деревня и пивоварня с дегустацией на групповой экскурсии
Начало: В Дананге, Sunny Ocean Hotel & Spa
«Мост Любви и мост Дракона — начнём с панорамы Дананга и визитных карточек города»
Расписание: ежедневно в 08:00
23 фев в 08:00
24 фев в 08:00
$155 за человека
Индивидуальная
Из Дананга - на Бана Хиллс (всё включено)
Золотой мост, канатная дорога, французская деревня и пивоварня с дегустацией
«Мост Любви и мост Дракона — начнём с панорамы Дананга и визитных карточек города»
23 фев в 08:00
24 фев в 08:00
$193 за человека
Индивидуальная
Дананг 360°
Мост Дракона, перевал Хайван, Леди Будда, Мраморные горы - и не только
«На этой обзорной экскурсии вы увидите ключевые символы Дананга — современные мосты, буддийские святыни, горные перевалы и панорамы города»
23 фев в 08:00
24 фев в 08:00
$200 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММехрангез5 февраля 2026Провели прекрасный и интересный день. Гид Ильяс отлично владеет информацией и знает точки с красивыми видами для красивых фото. Благодарим за компанию и хорошо проведенный день.
- ООльга2 февраля 2026Спасибо большое нашему гиду Ильясу за прекрасный день, прекрасную экскурсию и море впечатлений. Даже ухудшившаяся во второй половине дня погода,
- ННадежда25 января 2026Вчера приехали с экскурсии в Бана Хиллс впечатление осталось самое лучшее. Экскурсия прошла просто на ура!! Особенно хотелось поблагодарить наших
- ТТатьяна14 января 2026Вернулась с экскурсии очень довольная. Само место, надо сказать, больше для переключения внимания от каких-то серьезных вещей в мир волшебства,
- ММария6 января 2026Если вы хотите за 1 день день познакомится с Дананг и увидеть весь БанаХилз, вам нужна эта экскурсия и гид
- ААйгуль19 декабря 2025Ильяс, мы благодарны Вам!! Здоровья и благоденствия Вам!! Была чудесная экскурсия!! Все было по времени удачно!! Посмотрели прекрасные места….. Будем рекомендовать своим друзьям!!
- ААлексей20 октября 2025Мы попали в тайфун и поэтому данная экскурсия не особо удалась. Золотой мост был закрыт и наверху практически ничего не
- ААндрей13 сентября 2025Экскурсия превзошла мои ожидания, гид вообще огонь, очень рекомендую
- ВВиктория10 сентября 2025Очень все понравилось интересно и с позитивом, очень насыщенная программа экскурсии
- РРоман9 сентября 2025Все прошло хорошо, экскурсию немного подпортила погода (сильный дождь).
Сколько стоит экскурсия по Данангу в феврале 2026
Сейчас в Дананге в категории "Панорамы" можно забронировать 3 экскурсии от 155 до 200.
