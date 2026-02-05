читать дальше

гидов Ильяса и вьетнамца Нам, особый им респект и уважение!!! Даже погода которая с утра не заладилась не могла помешать им отлично провести экскурсию. Для каждого были приготовлены плащи, на всем пути экскурсии чувствовалось их забота и внимание к нам. Все очень хорошо было организовано, не смотря на очереди мы везде были первые так как у наших гидов все было отлично спланировано. Все экскурсию Нам вел съёмку и фотографировал, за что мы все благодарны ему и получили массу позитива и фоточки. Я объездила почти всю Азия и побольше бы таких гидов! Еще раз охото им выразить свою благодарность!!