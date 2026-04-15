По пути остановимся у ярких полей питахайи для фото. Вы узнаете, зачем вьетнамцы «обманывают» кактусы с помощью электрических лампочек по ночам и как правильно выбрать самый вкусный фрукт, ориентируясь на его чешую. В сезон обязательно попробуем плоды прямо с грядки.
Гора Таку — монастырь и лежащий Будда (≈ 2,5 часа)
Поднимемся на фуникулёре над джунглями, посетим древний буддийский монастырь и увидим 49-метровую статую лежащего Будды. Гид расскажет, как зародилось буддийское паломничество на гору и почему статуя считается одной из самых значимых в Юго-Восточной Азии.
Маяк Ке-Га и остров у океана (≈ 45 мин)
Переправимся на лодке к острову и осмотрим французский маяк 19 века. Вы словно перенесётесь в эпоху колониального Индокитая. Узнаете, зачем понадобился этот гранитный гигант на необитаемом острове и какие корабли он спасал от коварных рифов.
Башни Пошану (≈ 1 час)
Вы прикоснётесь к истории загадочного королевства Чампа и увидите архитектуру, сохранившуюся с 8 века. Мы обсудим, на каком секретном составе держатся кирпичи без цемента и почему чамы поклонялись богу Шиве.
Возвращение в Фантьет (≈ 30 мин)
На обратном пути поговорим о том, чем живут местные жители сегодня — традиции, суеверия, семейный уклад и многое другое.
Организационные детали
В стоимость включены трансфер на Toyota Fortuner, Isuzu MU-X или Ford Transit, поездка на кораблике, билеты на фуникулёр, в башни Пошану и на гору Таку
Дополнительно оплачивается обед — $10–15 за чел.
Мы заберём вас из отеля в курортной зоне Муйне. Если вы остановились в удалённых локациях (район Тьен Тхань и др.), мы заранее согласуем удобное место встречи или организуем трансфер с небольшой доплатой по договорённости
Время выезда гибкое. Рекомендуем стартовать в 8:00–9:00, чтобы избежать сильной жары
С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В курортной зоне Муйне
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваша команда гидов в Фантьете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Провели экскурсии для 2472 туристов
Мы команда гидов-интеллектуалов с профильным образованием и лицензией. Искренняя любовь к деталям и годы жизни в России позволяют нам говорить с вами на одном языке, глубоко понимая ваш культурный контекст.
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будет интересно! Мы не пересказываем сухие даты, а объясняем, как прошлое сформировало характер современного Вьетнама. Приоткрываем завесу повседневности: от семейного уклада до мест, скрытых от массового туриста. Национальную кухню показываем как часть души народа — учим не просто пробовать блюда, а понимать смыслы и традиции за каждым вкусом.
В своей работе делаем ставку на интеллектуальный комфорт и индивидуальный ритм. Тонко чувствуем интересы: когда стоит углубиться в философские размышления и факты, а когда — дать вам время насладиться моментом. Вы не просто посещаете объекты, а проживаете настоящий вьетнамский день в компании эрудированного и надёжного друга.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
–
3
–
2
–
1
–
Ольга
Отличная экскурсия!!! И всё благодаря прекрасному гиду Андрею. Доброжелательный, отзывчивый и очень ответственный человек! Если бы не его оптимизм и поддержка, я бы со своими больными ногами никогда не забралась бы к статуе лежащего Будды. Спасибо огромное за полученные эмоции и впечатления! Несмотря на то, что нам не удалось посетить маяк, Андрей предпринял всё, чтобы экскурсия была насыщенной и интересной!
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К
Константин
Экскурсию проводим вьетнамский гид Хай, с очень неплохим русским языком, знает историю, любит свою страну, на протяжении всей экскурсии много и увлечено рассказывал о Вьетнаме современном и историческом. Экскурсия из читать дальшеуменьшить
Муйне комфортная. Маршрут продумал грамотно - переезды от локации к локации не утомительные. Все что запланировано было осмотрено. По нашему желанию, экскурсия началась в 10, заканчивали уже в жару, но при этом избежали все возможные очереди и толпы туристов.
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Д
Дана
Отличная получилась поездка! У нас с мужем был гид девушка Нган, хорошо говорит по-русски и рассказала нам не только информацию по экскурсии, но и про жизнь вьетнамцев, было очень интересно! Удобная машина, красивые места, отлично по времени. Мы живём в Муйне, высадились по дороге, в Фантьете и ещё сами догуляли, всем советуем:)
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