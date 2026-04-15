За одну поездку вы увидите Вьетнам в трёх разных стихиях: подниметесь над джунглями к горе Таку, проедете мимо плантаций питахайи и окажетесь у маяка на острове. А ещё прикоснётесь к буддийским традициям, узнаете тайны древнего королевства Чампа и почувствуете настоящий дух юга страны.

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Описание экскурсии

Дорога и плантации драконьего фрукта (≈ 45 мин)

По пути остановимся у ярких полей питахайи для фото. Вы узнаете, зачем вьетнамцы «обманывают» кактусы с помощью электрических лампочек по ночам и как правильно выбрать самый вкусный фрукт, ориентируясь на его чешую. В сезон обязательно попробуем плоды прямо с грядки.

Гора Таку — монастырь и лежащий Будда (≈ 2,5 часа)

Поднимемся на фуникулёре над джунглями, посетим древний буддийский монастырь и увидим 49-метровую статую лежащего Будды. Гид расскажет, как зародилось буддийское паломничество на гору и почему статуя считается одной из самых значимых в Юго-Восточной Азии.

Маяк Ке-Га и остров у океана (≈ 45 мин)

Переправимся на лодке к острову и осмотрим французский маяк 19 века. Вы словно перенесётесь в эпоху колониального Индокитая. Узнаете, зачем понадобился этот гранитный гигант на необитаемом острове и какие корабли он спасал от коварных рифов.

Башни Пошану (≈ 1 час)

Вы прикоснётесь к истории загадочного королевства Чампа и увидите архитектуру, сохранившуюся с 8 века. Мы обсудим, на каком секретном составе держатся кирпичи без цемента и почему чамы поклонялись богу Шиве.

Возвращение в Фантьет (≈ 30 мин)

На обратном пути поговорим о том, чем живут местные жители сегодня — традиции, суеверия, семейный уклад и многое другое.

Организационные детали