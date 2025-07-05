Индивидуальная
до 2 чел.
Гора Таку, маяк Ке Га и Чамские башни
Откройте для себя культурное наследие Биньтхуана: от горы Таку с лежащим Буддой до маяка Ке Га и древних Чамских башен
Начало: В отеле в Муйне/Фантьете
28 окт в 07:00
29 окт в 07:00
$177 за всё до 2 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 4 чел.
Храмы Фантьета: от индуизма чамов до китайских домов собраний
Увидеть, как в одном месте переплелись осколки сразу нескольких древних культур
27 окт в 08:30
28 окт в 08:30
$298
$350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Фантьет - «другой Вьетнам»
Ощутите колорит Фантьета, прогуливаясь по узким улочкам и наслаждаясь видами на долину Бин Туан с балкона буддийского храма
Начало: У вашего отеля
27 окт в 08:00
28 окт в 08:00
$200 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия5 июля 20254 июля мы посетили экскурсию с Михаилом. Всё прошло на высшем уровне! Интересный рассказ о местах, о самом Вьетнаме. Михаил
- ННикита14 февраля 2025Большое спасибо Михаилу! Интересный человек, с хорошим чувством юмора, большими знаниями истории и культуры Вьетнама, и крутым общим кругозором. Очень интересная экскурсия.
- ИИрина28 сентября 2024Хорошо провели время, красивые виды, а ещё удалось прокатиться на круглой лодке!
- ГГелия12 августа 2024Вчера были на экскурсии с гидом Таней. Комфортный автомобиль, рассказ из первых уст (Таня вьетнамка, которая почти 15 лет прожила в России), организованный маршрут, захватывающие виды, канатная дорога оставили прекраснейшие впечатления и фото
Ответы на вопросы от путешественников по Фантьету в категории «Башни Тямов»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Фантьете
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Фантьету в октябре 2025
Сейчас в Фантьете в категории "Башни Тямов" можно забронировать 3 экскурсии от 177 до 298 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Фантьете (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Башни Тямов», 6 ⭐ отзывов, цены от $177. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь