Вместе с профессиональным фотографом вы отправитесь в путешествие по ярким локациям Фукуока! Найдёте уголок Италии с уютными кафе, сделаете атмосферные снимки у крупнейшей пагоды острова и у храма с маяком, построенного для защиты рыбаков. После подниметесь на смотровую площадку, чтобы насладиться видами на море. А завершите поездку на пляже, где проводите закат.
Описание фото-прогулки
Фоном для ваших фотографий станут:
- Закатный город — современный район на юге Фукуока, стилизованный под итальянский средиземноморский городок.
- Пагода Хо Куок — крупнейший буддийский храм на острове, построенный в 2012 году.
- Смотровая площадка Пик на холме в центре острова. Отсюда вы полюбуетесь захватывающими видами на море и город Дуонг Донг.
- Живописный пляж Сансет Санато с белым песком и лучшим видом на закат.
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер с центра и юга острова, вода.
- Дополнительные расходы: трансфер с севера острова ($50), обед (около $8–15 на чел.), входные билеты ($9).
- По запросу можно изменить локации — расходы, связанные с изменением маршрута, оплачиваются вами.
- Экскурсию проведёт один из фотографов нашей команды.
Детали съёмки
- Камера — Sony Alpha 7 Mark III, объективы — Sony 35mm f1.8, Tamron 28-75mm f2.8.
- Вы получите 50 готовых снимков в течении 2–3 дней: 25 фото с журнальной ретушью, 25 фото с базовой профессиональной обработкой.
- Фотографии мы отправим ссылкой на Яндекс Диск.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости с организатором
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — Организатор в Фукуоке
Провёл экскурсии для 724 туристов
Мы — агентство экскурсий в городе Нячанг. Проводим любые туры по всей стране. Имеем огромный опыт в организации и проведении экскурсий. В нашей команде работают сотрудники, которые не первый год
Входит в следующие категории Фукуока
Похожие экскурсии из Фукуока
Индивидуальная
Самое интересное на Фукуоке
Познакомиться с островом, зайти в буддийский храм, побывать на жемчужной ферме и насладиться закатом
Начало: По договорённости с организатором
Сегодня в 17:30
Завтра в 11:00
$85 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Вьетнамский Фукуок за один день
Джип-тур по самым живописным и интересным местам острова с рассказами о настоящем Вьетнаме
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:30
9 дек в 08:30
$350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Восхождение на гору по джунглям Фукуока
Приключение для настоящих исследователей: треккинг через джунгли к вершине горы с потрясающими видами и уникальной природой
Начало: Возле отеля EDEN
Завтра в 07:00
9 дек в 07:00
от $110 за всё до 6 чел.