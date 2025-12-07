Мои заказы

Фотопутешествие по Фукуоку

Побывать в живописных уголках острова и сделать колоритные кадры
Вместе с профессиональным фотографом вы отправитесь в путешествие по ярким локациям Фукуока! Найдёте уголок Италии с уютными кафе, сделаете атмосферные снимки у крупнейшей пагоды острова и у храма с маяком, построенного для защиты рыбаков. После подниметесь на смотровую площадку, чтобы насладиться видами на море. А завершите поездку на пляже, где проводите закат.
Фотопутешествие по Фукуоку© Константин
Фотопутешествие по Фукуоку© Константин
Фотопутешествие по Фукуоку© Константин

Описание фото-прогулки

Фоном для ваших фотографий станут:

  • Закатный город — современный район на юге Фукуока, стилизованный под итальянский средиземноморский городок.
  • Пагода Хо Куок — крупнейший буддийский храм на острове, построенный в 2012 году.
  • Смотровая площадка Пик на холме в центре острова. Отсюда вы полюбуетесь захватывающими видами на море и город Дуонг Донг.
  • Живописный пляж Сансет Санато с белым песком и лучшим видом на закат.

Организационные детали

  • В стоимость входит: трансфер с центра и юга острова, вода.
  • Дополнительные расходы: трансфер с севера острова ($50), обед (около $8–15 на чел.), входные билеты ($9).
  • По запросу можно изменить локации — расходы, связанные с изменением маршрута, оплачиваются вами.
  • Экскурсию проведёт один из фотографов нашей команды.

Детали съёмки

  • Камера — Sony Alpha 7 Mark III, объективы — Sony 35mm f1.8, Tamron 28-75mm f2.8.
  • Вы получите 50 готовых снимков в течении 2–3 дней: 25 фото с журнальной ретушью, 25 фото с базовой профессиональной обработкой.
  • Фотографии мы отправим ссылкой на Яндекс Диск.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости с организатором
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин
Константин — Организатор в Фукуоке
Провёл экскурсии для 724 туристов
Мы — агентство экскурсий в городе Нячанг. Проводим любые туры по всей стране. Имеем огромный опыт в организации и проведении экскурсий. В нашей команде работают сотрудники, которые не первый год
читать дальше

живут во Вьетнаме и знают о нём много интересного. У нас есть международная туристическая лицензия, все поездки туристов проводятся в соответствии с законодательством и застрахованы. Мы заботимся о вас и вашем отдыхе, чтобы у вас остались только лучшие впечатления о Вьетнаме <3

