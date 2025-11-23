Мои заказы

Ночные прогулки и экскурсии Фукуока

Найдено 3 экскурсии в категории «Ночные» в Фукуоке на русском языке, цены от $30, скидки до 5%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Фотосессия на Фукуоке: классическая или экспресс-съёмка
Пешая
2 часа
2 отзыва
Фотопрогулка
Фотосессия на Фукуоке: классическая или экспресс-съёмка
Ваши лучшие кадры на острове мечты
Завтра в 04:00
27 ноя в 04:00
$150 за человека
Лучшее на Фукуоке: всё включено и без заездов в магазины
На машине
10 часов
-
5%
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучшее на Фукуоке: всё включено и без заездов в магазины
Красота природы, духовное наследие и фотогеничные места под рассказы о Вьетнаме
Начало: У вашего отеля на Фукуоке
Завтра в 10:00
27 ноя в 10:00
$333$350 за всё до 3 чел.
Индивидуальный трансфер на острове Фукуок
На машине
1 час
Индивидуальная
до 3 чел.
Комфортная поездка с аэропорта
Комфортный трансфер по Фукуоку: встреча в аэропорту, англоговорящий водитель, русскоязычная поддержка. Вода и удобство на протяжении всего пути
Начало: У выхода из аэропорта
27 ноя в 00:00
28 ноя в 00:00
$30 за всё до 3 чел.

  • У
    Ульяна
    23 ноября 2025
    Фотосессия на Фукуоке: классическая или экспресс-съёмка
    Пишу отзыв, на бегу ожидая багаж….
    Фотосессия на Фукуоке — это лучшее решение, которое мы приняли!
    Через tripster заказываем фотосессии уже не
    в первый раз.
    Заказ отработали очень быстро. Сын волновался,"а фотограф русский?" Договорились Ребёнок полуподросток был в восторге, сначала скромничал, но потом вошёл в кураж.
    Александр помог нам определиться с локациями, посоветовал с учетом освещения и наших пожеланий.
    Не просто делал снимки, а руководил процессом, подсказывал естественные позы, шутил, чтобы мы расслабились. Мы не чувствовали себя скованно, скорее, как будто гуляли с другом, который вдруг начал нас фотографировать.
    Фотографии обработали за 2-3 дня, как заявлено. Фото супер. Сын сразу же повыставлял в статусы.
    Александр и Кристина, Вы умники! Успехов Вам и процветания!!!!

  • Е
    Екатерина
    28 октября 2025
    Фотосессия на Фукуоке: классическая или экспресс-съёмка
    Все супер, очень понравилось. Прошло всё четко, оперативно. С фотографом сразу нашли общий язык, поэтому получила именно то, что хотела.
    Буду рекомендовать друзьям обязательно! ♥️

