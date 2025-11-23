Фотопрогулка
Фотосессия на Фукуоке: классическая или экспресс-съёмка
Ваши лучшие кадры на острове мечты
Завтра в 04:00
27 ноя в 04:00
$150 за человека
-
5%
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучшее на Фукуоке: всё включено и без заездов в магазины
Красота природы, духовное наследие и фотогеничные места под рассказы о Вьетнаме
Начало: У вашего отеля на Фукуоке
Завтра в 10:00
27 ноя в 10:00
$333
$350 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Комфортная поездка с аэропорта
Комфортный трансфер по Фукуоку: встреча в аэропорту, англоговорящий водитель, русскоязычная поддержка. Вода и удобство на протяжении всего пути
Начало: У выхода из аэропорта
27 ноя в 00:00
28 ноя в 00:00
$30 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- УУльяна23 ноября 2025Пишу отзыв, на бегу ожидая багаж….
Фотосессия на Фукуоке — это лучшее решение, которое мы приняли!
Через tripster заказываем фотосессии уже не
- ЕЕкатерина28 октября 2025Все супер, очень понравилось. Прошло всё четко, оперативно. С фотографом сразу нашли общий язык, поэтому получила именно то, что хотела.
Буду рекомендовать друзьям обязательно! ♥️
Ответы на вопросы от путешественников по Фукуоку в категории «Ночные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Фукуоке
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Фукуоку в ноябре 2025
Сейчас в Фукуоке в категории "Ночные" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 333 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.69 из 5
Экскурсии на русском языке в Фукуоке (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Ночные», 2 ⭐ отзыва, цены от $30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь