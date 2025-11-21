читать дальше

которые любят море так же, как и я. Когда-то давным-давно, когда я ещё учился в школе, по телевизору по Первому каналу была передача «Подводный мир Жака Ива Кусто». Программа транслировалась как раз в то время, когда я приходил со школы. В моём детстве, если ты что-то пропустил по телевизору, ты пропустил это навсегда. Поэтому я всегда старался вернуться домой к началу передачи. Меня с самого детства интересовали море и его подводные обитатели. Я знал, что хочу увидеть этот фантастический мир не по телевизору, а своими глазами. По образованию я режиссёр театра и праздников. Работал ведущим мероприятий, а также в театре у себя в городе. Но я всё бросил и отправился за мечтой.