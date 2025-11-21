Мои заказы

Прогулка на катамаране по архипелагу Антхой с фотографом (всё включено)

Море, закат и лёгкость островной жизни - всё, что нужно для идеального вечера
Отправьтесь с нами в волшебное путешествие по архипелагу Антхой — месту, где солнце мягко тонет в море, а небо окрашивается в десятки оттенков розового и золотого.

Белоснежный катамаран будет тихо скользить по бирюзовым волнам, а вы — наслаждаться свежим бризом, музыкой и атмосферой полного расслабления.
Описание фото-прогулки

Купание и снорклинг в чистой воде у берегов архипелага Антхой.

Рыбалка под руководством нашей дружелюбной команды — вы попробуете себя в роли морских охотников.

Фантастический закат — лучший момент вечера: небо, море и солнце сливаются в волшебную палитру.

Ужин из свежих морепродуктов, прохладные напитки и неспешные разговоры под звуки моря.

Фотосессия в лучших природных декорациях.

Кому подойдёт программа

  • Парам — для романтического вечера на море
  • Семьям — чтобы провести время вместе, купаясь, рыбача и наслаждаясь природой
  • Компаниям друзей — для весёлого отдыха, музыки, смеха и красивых фото
  • Тем, кто устал от суеты — чтобы отключиться, вдохнуть морской воздух и почувствовать себя в раю
  • Любителям красивых кадров — здесь каждый момент достоин обложки
  • И всем, кто впервые на Фукуоке — ведь архипелаг Антхой с воды открывается по-новому

Организационные детали

  • В стоимость включено: услуги русскоговорящего сопровождающего из нашей команды, снаряжение для снорклинга и рыбалки, ужин и напитки
  • В течение 5 дней после прогулки я отправлю вам все удачные фото с цветокоррекцией и простой ретушью
  • Все катамараны полностью оборудованы и застрахованы, а перед выходом проводится подробный инструктаж по безопасности
  • По желанию можно заказать трансфер из отеля до порта и обратно, а также добавить индивидуальные опции: аэросъёмку, шампанское на закате, живую музыку — подробности в переписке
  • Доплата за каждого дополнительного участника — $145

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У пирса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — ваша команда гидов в Фукуоке
Провели экскурсии для 83 туристов
Живу во Вьетнаме с 2014 года и с радостью поделюсь с вами опытом жизни в стране. В своё подводное переключение вы отправитесь со мной или с одним их моих товарищей,
читать дальше

которые любят море так же, как и я. Когда-то давным-давно, когда я ещё учился в школе, по телевизору по Первому каналу была передача «Подводный мир Жака Ива Кусто». Программа транслировалась как раз в то время, когда я приходил со школы. В моём детстве, если ты что-то пропустил по телевизору, ты пропустил это навсегда. Поэтому я всегда старался вернуться домой к началу передачи. Меня с самого детства интересовали море и его подводные обитатели. Я знал, что хочу увидеть этот фантастический мир не по телевизору, а своими глазами. По образованию я режиссёр театра и праздников. Работал ведущим мероприятий, а также в театре у себя в городе. Но я всё бросил и отправился за мечтой.

