Отправьтесь с нами в волшебное путешествие по архипелагу Антхой — месту, где солнце мягко тонет в море, а небо окрашивается в десятки оттенков розового и золотого.
Белоснежный катамаран будет тихо скользить по бирюзовым волнам, а вы — наслаждаться свежим бризом, музыкой и атмосферой полного расслабления.
Описание фото-прогулки
Купание и снорклинг в чистой воде у берегов архипелага Антхой.
Рыбалка под руководством нашей дружелюбной команды — вы попробуете себя в роли морских охотников.
Фантастический закат — лучший момент вечера: небо, море и солнце сливаются в волшебную палитру.
Ужин из свежих морепродуктов, прохладные напитки и неспешные разговоры под звуки моря.
Фотосессия в лучших природных декорациях.
Кому подойдёт программа
- Парам — для романтического вечера на море
- Семьям — чтобы провести время вместе, купаясь, рыбача и наслаждаясь природой
- Компаниям друзей — для весёлого отдыха, музыки, смеха и красивых фото
- Тем, кто устал от суеты — чтобы отключиться, вдохнуть морской воздух и почувствовать себя в раю
- Любителям красивых кадров — здесь каждый момент достоин обложки
- И всем, кто впервые на Фукуоке — ведь архипелаг Антхой с воды открывается по-новому
Организационные детали
- В стоимость включено: услуги русскоговорящего сопровождающего из нашей команды, снаряжение для снорклинга и рыбалки, ужин и напитки
- В течение 5 дней после прогулки я отправлю вам все удачные фото с цветокоррекцией и простой ретушью
- Все катамараны полностью оборудованы и застрахованы, а перед выходом проводится подробный инструктаж по безопасности
- По желанию можно заказать трансфер из отеля до порта и обратно, а также добавить индивидуальные опции: аэросъёмку, шампанское на закате, живую музыку — подробности в переписке
- Доплата за каждого дополнительного участника — $145
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У пирса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваша команда гидов в Фукуоке
Провели экскурсии для 83 туристов
Живу во Вьетнаме с 2014 года и с радостью поделюсь с вами опытом жизни в стране. В своё подводное переключение вы отправитесь со мной или с одним их моих товарищей,
