Архипелаг Антхой – экскурсии в Фукуоке

Найдено 4 экскурсии в категории «Архипелаг Антхой» в Фукуоке на русском языке, цены от $65. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Гид на день по острову Фукуок
На машине
8 часов
5 отзывов
Водная прогулка
Гид на день по острову Фукуок
Прислушаться к себе и узнать остров без спешки
Завтра в 08:00
5 дек в 08:00
$350 за всё до 4 чел.
Снорклинг на Фукуоке
8 часов
1 отзыв
Водная прогулка
Снорклинг на Фукуоке
Погрузиться в прозрачные воды и понаблюдать за кораллами и тропическими рыбами
Начало: На ресепшн вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
5 дек в 08:00
$65 за человека
Круиз по архипелагу Ан Той с ужином (всё включено)
5 часов
Круиз
Увлекательное морское путешествие
Погрузитесь в атмосферу морского приключения на Фукуоке: снорклинг, рыбалка и ужин на борту с вьетнамскими деликатесами. Увлекательное путешествие ждёт вас
6 дек в 13:30
7 дек в 13:30
$870 за всё до 9 чел.
Персональный дайвинг на Фукуоке
8 часов
Водная прогулка
Персональный дайвинг на Фукуоке
Исследовать кораллы и понаблюдать за морскими обитателями
Начало: На ресепшн вашего отеля
Завтра в 08:00
6 дек в 08:00
$130 за человека

