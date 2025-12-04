Найдено 4 экскурсии в категории « Архипелаг Антхой » в Фукуоке на русском языке, цены от $65. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 8 часов 5 отзывов Водная прогулка Гид на день по острову Фукуок Прислушаться к себе и узнать остров без спешки $350 за всё до 4 чел. 8 часов 1 отзыв Водная прогулка Снорклинг на Фукуоке Погрузиться в прозрачные воды и понаблюдать за кораллами и тропическими рыбами Начало: На ресепшн вашего отеля Расписание: ежедневно в 08:00 $65 за человека 5 часов Круиз Увлекательное морское путешествие Погрузитесь в атмосферу морского приключения на Фукуоке: снорклинг, рыбалка и ужин на борту с вьетнамскими деликатесами. Увлекательное путешествие ждёт вас $870 за всё до 9 чел. 8 часов Водная прогулка Персональный дайвинг на Фукуоке Исследовать кораллы и понаблюдать за морскими обитателями Начало: На ресепшн вашего отеля $130 за человека Другие экскурсии Фукуока

Ответы на вопросы от путешественников по Фукуоку в категории «Архипелаг Антхой»

Экскурсии на русском языке в Фукуоке (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Архипелаг Антхой», 6 ⭐ отзывов, цены от $65. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль