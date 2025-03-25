Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия по Ханою и его окрестностям
Погрузитесь в атмосферу древнего Вьетнама: храмовый комплекс Бай Динь, прогулка на лодке и исторический город Хоалы ждут вас
«Проплывем между живописных скал провинции Ниньбинь и через древние пещеры, насладимся умопомрачительными видами и увидим Вьетнам с новой стороны»
7 сен в 08:30
8 сен в 08:30
от $494 за всё до 7 чел.
-
15%
Круиз
Из Халонга: Круиз Luna по заливу Халонг - природа, пещеры и изысканный обед
Начало: X334+5CW Халонг, Куанг Нин, Вьетнам
«Исследуйте знаменитые пещеры, отдыхайте на пляже острова Ти Топ и попробуйте изысканный обед «шведский стол» от шеф-поваров»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$105.70
$124.35 за человека
Индивидуальная
Долины Пулун и Май Чау: двухдневное путешествие
Путешествие по Северному Вьетнаму с посещением долин Пулун и Май Чау. Вас ждут катание на бамбуковых плотах, горные водопады и карстовые пещеры
Начало: У вашего отеля
«15:00 Карстовая пещера в заповеднике Пу Луонг»
7 сен в 07:00
8 сен в 07:00
от $960 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлена25 марта 2025Экскурсию проводил Зунг, прекрасно говорит на русском, бесконечно влюблен во Вьетнам и его историю. Рассказал очень много интересного про культуру и историю Вьетнама.
Невероятные пейзажи впечатлили
Программа очень насыщенная, но усталости нет
- ООльга1 января 2025Отличная экскурсия. Огромное спасибо Игорю. Многое узнали об истории Вьетнама. Посмотрели великолепные места.
- ООльга12 августа 2024Все супер, Игорь очень интересный рассказчик и собеседник, а еще и отличный фотограф экскурсантов на потрясающих фонах! Всем рекомендую
- ААнна16 октября 20231. Прекрасная поездка по северу Вьетнама. Отличный подбор локаций. Внимательное отношение к нашим пожеланиям. Сам Игорь, очень знающий и великолепно
- ИИнна30 июля 2023Здравствуйте!
Чудесная экскурсия! Гид - Туан. Интересный и образованный человек. Великолепно знает историю и русский язык (в прошлом журналист).
Великолепная природа!
Рекомендую!
- ННадежда4 апреля 2023В конце января были на экскурсии "Северный Вьетнам". Экскурсию проводил Игорь. Изначально, у нас был чёткий план, того что мы
- ААлександр1 января 2023Экскурсия замечательная! Гид был очень дружелюбный, интересно рассказывал про посещаемые места и отвечал на все вопросы. Места по маршруту по-разному раскрывают особенности северного Вьетнама, его природу, культуру и историю.
Всё очень понравилось, безусловно рекомендую.
- ЕЕлена30 декабря 2022Очень редко обращаюсь к услугам гидов так как очень часто все проходит по стандарнтой программе с выученным текстом. Так как
