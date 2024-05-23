Круиз
Однодневный морской круиз в Ханое с обедом и трансфером
Отправьтесь в однодневный круиз по бухте Халонг и насладитесь панорамными видами, скальными островами, карстовыми пещерами и плавучими деревнями
«Бухта Халонг — кладезь природных сокровищ»
7 сен в 06:30
8 сен в 06:30
от $570 за человека
-
15%
Круиз
Из Халонга: Круиз Luna по заливу Халонг - природа, пещеры и изысканный обед
Начало: X334+5CW Халонг, Куанг Нин, Вьетнам
«Путешествие по заливу Халонг Отправьтесь в незабываемый однодневный круиз по заливу Халонг на стильном лайнере Luna, где вас ждут величественные известняковые горы и кристально чистая вода»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$105.70
$124.35 за человека
Индивидуальная
Долины Пулун и Май Чау: двухдневное путешествие
Путешествие по Северному Вьетнаму с посещением долин Пулун и Май Чау. Вас ждут катание на бамбуковых плотах, горные водопады и карстовые пещеры
Начало: У вашего отеля
«12:00 Горный водопад Голао, в котором можно искупаться14:30 Выезд в Ханой»
7 сен в 07:00
8 сен в 07:00
от $960 за человека
- ГГалина23 мая 2024Экскурсия без гида, но он и не нужен, трансфер организован хорошо, круиз понравился, отличный обед.
