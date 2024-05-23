Экскурсии на 1 день в Ханое

Найдено 3 экскурсии в категории «На весь день» в Ханое на русском языке, цены от $494. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Северный Вьетнам из Ханоя за 1 день
На машине
5 отзывов
13 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия по Ханою и его окрестностям
Погрузитесь в атмосферу древнего Вьетнама: храмовый комплекс Бай Динь, прогулка на лодке и исторический город Хоалы ждут вас
Завтра в 08:30
13 авг в 08:30
от $494 за всё до 2 чел.
Круиз по фантастической бухте Халонг
1 отзыв
13 часов
Круиз
Однодневный морской круиз в Ханое с обедом и трансфером
Отправьтесь в однодневный круиз по бухте Халонг и насладитесь панорамными видами, скальными островами, карстовыми пещерами и плавучими деревнями
13 авг в 06:30
14 авг в 06:30
от $570 за всё до 2 чел.
Долины Пулун и Май Чау: двухдневное путешествие из Ханоя
На машине
13 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия по долинам Пулун и Май Чау с русскоговорящим гидом
Путешествие по Северному Вьетнаму с посещением долин Пулун и Май Чау. Вас ждут катание на бамбуковых плотах, горные водопады и карстовые пещеры
Начало: У вашего отеля
12 авг в 08:00
13 авг в 07:00
от $960 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    23 мая 2024
    Круиз по фантастической бухте Халонг
    Экскурсия без гида, но он и не нужен, трансфер организован хорошо, круиз понравился, отличный обед.
    Экскурсия без гида, но он и не нужен, трансфер организован хорошо, круиз понравился, отличный обед
  • А
    Анна
    16 октября 2023
    Северный Вьетнам из Ханоя за 1 день
    1. Прекрасная поездка по северу Вьетнама. Отличный подбор локаций. Внимательное отношение к нашим пожеланиям. Сам Игорь, очень знающий и великолепно
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    владеющий темой, ненавязчиво, но очень качественно рассказал об истории Вьетнама и о местах, которыми мы посетили. Выбор ресторана был также отличный. В дополнение ко всему мы ещё и получили отличное видео, сделанное Игрекм с дрона. Это вообще получилось как неожиданный, но очень приятный бонус.

    1. Прекрасная поездка по северу Вьетнама. Отличный подбор локаций. Внимательное отношение к нашим пожеланиям. Сам Игорь1. Прекрасная поездка по северу Вьетнама. Отличный подбор локаций. Внимательное отношение к нашим пожеланиям. Сам Игорь1. Прекрасная поездка по северу Вьетнама. Отличный подбор локаций. Внимательное отношение к нашим пожеланиям. Сам Игорь1. Прекрасная поездка по северу Вьетнама. Отличный подбор локаций. Внимательное отношение к нашим пожеланиям. Сам Игорь1. Прекрасная поездка по северу Вьетнама. Отличный подбор локаций. Внимательное отношение к нашим пожеланиям. Сам Игорь1. Прекрасная поездка по северу Вьетнама. Отличный подбор локаций. Внимательное отношение к нашим пожеланиям. Сам Игорь
  • И
    Инна
    30 июля 2023
    Северный Вьетнам из Ханоя за 1 день
    Здравствуйте! Чудесная экскурсия! Гид - Туан. Интересный и образованный человек. Великолепно знает историю и русский язык (в прошлом журналист). Великолепная природа! Рекомендую!
  • Н
    Надежда
    4 апреля 2023
    Северный Вьетнам из Ханоя за 1 день
    В конце января были на экскурсии "Северный Вьетнам". Экскурсию проводил Игорь. Изначально, у нас был чёткий план, того что мы
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    хотим и как, так как уже брали ни раз индивидуальные экскурсии. Сказать, что экскурсия понравилась - это ничего не сказать. Она была потрясающая от начала и до конца. Именно то, что мы хотели. Рано утром за нами приехала машина, для двух взрослых и ребёнка самое то. На протяжение всей экскурсии Игорь рассказывал не только историю места где мы были, но и историю самого Вьетнама, проводя параллели с другими странами и историческими событиями, так же рассказывал о культуре, обычиях, традициях страны, народа, а также несколько весёлых сказок. Знает он это не по наслышке (женат на прекрасной местной девушке). Сама экскурсия проходит в очень интересных местах, живописная природа, тёплый климат. А когда мы плыли по реке, в маленькой лодочке, между скалами, заплывая в пещеры, казалось вот ещё чуть чуть и появятся динозавры, или из за поворота увидим того самого Кинг Конга из фильма. Не было момента чтобы мы скучали или происходили какие то заминки. Все наши пожелания были услышаны и исполнены. Наша дочь была в восторге, а на следующий день просила поехать к Дяде Игорю еще😜. Ну и конечно сам по себе Игорь открытый, добрый и отзывчивый человек. Это удовольствие стоит своих денег, а может и больше, не пожалеете если возьмёте, рекомендую всем. И да, вернувшись домой, первый наш фильм был Кинг Конг остров черепа. И мы с мужем на перебой кричали, что мы там были и все видели 😊 От всей души благодарим Игоря и его команду!!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Ханою в категории «На весь день»

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  1. Северный Вьетнам из Ханоя за 1 день
  2. Круиз по фантастической бухте Халонг
  3. Долины Пулун и Май Чау: двухдневное путешествие из Ханоя
Сколько стоит экскурсия по Ханою в августе 2024
Сейчас в Ханое в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 494 до 960. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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