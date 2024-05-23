13 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия по Ханою и его окрестностям
Погрузитесь в атмосферу древнего Вьетнама: храмовый комплекс Бай Динь, прогулка на лодке и исторический город Хоалы ждут вас
Завтра в 08:30
13 авг в 08:30
от $494 за всё до 2 чел.
13 часов
Круиз
Однодневный морской круиз в Ханое с обедом и трансфером
Отправьтесь в однодневный круиз по бухте Халонг и насладитесь панорамными видами, скальными островами, карстовыми пещерами и плавучими деревнями
13 авг в 06:30
14 авг в 06:30
от $570 за всё до 2 чел.
13 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия по долинам Пулун и Май Чау с русскоговорящим гидом
Путешествие по Северному Вьетнаму с посещением долин Пулун и Май Чау. Вас ждут катание на бамбуковых плотах, горные водопады и карстовые пещеры
Начало: У вашего отеля
12 авг в 08:00
13 авг в 07:00
от $960 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина23 мая 2024Экскурсия без гида, но он и не нужен, трансфер организован хорошо, круиз понравился, отличный обед.
- ААнна16 октября 20231. Прекрасная поездка по северу Вьетнама. Отличный подбор локаций. Внимательное отношение к нашим пожеланиям. Сам Игорь, очень знающий и великолепно
- ИИнна30 июля 2023Здравствуйте! Чудесная экскурсия! Гид - Туан. Интересный и образованный человек. Великолепно знает историю и русский язык (в прошлом журналист). Великолепная природа! Рекомендую!
- ННадежда4 апреля 2023В конце января были на экскурсии "Северный Вьетнам". Экскурсию проводил Игорь. Изначально, у нас был чёткий план, того что мы
Ответы на вопросы от путешественников по Ханою в категории «На весь день»
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Сколько стоит экскурсия по Ханою в августе 2024
Сейчас в Ханое в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 494 до 960. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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