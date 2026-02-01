Вьетнамские приключения: Ханой и Дананг, круиз и пляжи, погружение в культуру и активности
Осмотреть «Золотой мост», научиться готовить местное блюдо и покататься на велосипеде и скутерах
Начало: Аэропорт Ханоя, время по согласованию
«Насладитесь круизом на лайнере по бухте Ланха Бэй: вас ждут прогулка на каяках, кулинарный мастер-класс и невероятные виды с палубы»
4 мая в 10:00
18 мая в 10:00
$1500 за человека
Удивительный Вьетнам от Ханоя до Дананга: круиз по бухте Халонг, жемчужная ферма и Мраморные горы
Увидеть Золотой мост, побывать на кулинарном мастер-классе и заглянуть в пещера Света и Тьмы
Начало: Аэропорт Ханоя, время прибытия вашего рейса
«На закате на борту пройдёт кулинарный мастер-класс, где можно будет узнать секреты вьетнамской кухни»
5 мар в 15:00
$1270 за человека
Приключение 2 в 1: Вьетнам и Камбоджа, круиз по бухте Халонг, экскурсии и погружение в культуру
Заняться каякингом и тай-чи, исследовать храмы Ангкора, поучиться готовить местные блюда
Начало: Аэропорт Ханоя, 8:00
«А ещё покатаемся на велосипедах, побываем в плавучей деревне, погрузимся в быт и культуру местных, поучимся готовить блюдо национальной кухни и посетим танцевальное шоу»
13 фев в 08:00
$1790 за человека
