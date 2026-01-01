Тур начнётся в столице Вьетнама, Ханое. Первый день посвятим обзорной экскурсии по знаковым местам и знакомству с повседневной жизнью города. После завтрака мы отправимся на «Железнодорожную улицу», где несколько раз в день проходит поезд. Там выпьем кофе и сделаем фотографии.

Затем посетим храм Литературы с садами и древними стелами. Осмотрим пагоду Чанкуок на берегу Западного озера, а на обед попробуем традиционный суп фо бо в местном кафе.

Увидим католический собор Святого Иосифа 19 века, а ещё озеро Хоанкьем с храмом Нефритовой горы. Прогуляемся по Старому кварталу и на улице Та Хиен, известной как «барная».