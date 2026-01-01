Вьетнамские приключения: Ханой и Дананг, круиз и пляжи, погружение в культуру и активности

Осмотреть «Золотой мост», научиться готовить местное блюдо и покататься на велосипеде и скутерах
Приглашаем вас испытать всё, везде и сразу во Вьетнаме — это не просто тур по главным достопримечательностям, а настоящее путешествие, наполненное открытиями, эмоциями и приключениями. В Ханое вы сделаете фото
на улице, по которой проносятся поезда, и посетите храм Литературы.

В горной Сапе увидите рисовые террасы и традиционные деревни племён Чёрные Хмонги и Красные Зао, прокатитесь по горам на мотобайке с опытным водителем.

Насладитесь круизом на корабле по бухте Ланха Бэй: вас ждут прогулки на каяках и велосипедах, кулинарный мастер-класс и невероятные виды с палубы.

В Дананге осмотрите легендарный «Золотой мост», посетите вьетнамскую Венецию — Хойан, а ещё познакомитесь с бытом местных и старинными ремёслами. Тур пройдёт в камерной обстановке не более 6 участников.

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуется прилететь за день до начала тура.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Ханою: «Железнодорожная улица», храм Литературы, католический собор и озеро Хоанкьем

Тур начнётся в столице Вьетнама, Ханое. Первый день посвятим обзорной экскурсии по знаковым местам и знакомству с повседневной жизнью города. После завтрака мы отправимся на «Железнодорожную улицу», где несколько раз в день проходит поезд. Там выпьем кофе и сделаем фотографии.

Затем посетим храм Литературы с садами и древними стелами. Осмотрим пагоду Чанкуок на берегу Западного озера, а на обед попробуем традиционный суп фо бо в местном кафе.

Увидим католический собор Святого Иосифа 19 века, а ещё озеро Хоанкьем с храмом Нефритовой горы. Прогуляемся по Старому кварталу и на улице Та Хиен, известной как «барная».

2 день

Переезд в городок Сапа

Ранним утром после завтрака мы выселимся из отеля и отправимся в северную часть страны. Переезд займёт 6 часов. Путешествие пройдёт на популярном во Вьетнаме sleeper bus (спальный автобус), что обеспечит комфорт во время пути.

Конечным пунктом станет высокогорный городок Сапа в провинции Лаокай, расположенный примерно на 1600 метров над уровнем моря.

По прибытии заселимся в отель, где будет время отдохнуть после переезда и насладиться панорамой гор. Ближе к вечеру пройдёмся по уютным улочкам Сапы, заглянем в местные сувенирные лавки и поужинаем в одном из ресторанов.

3 день

Рисовые террасы, традиционные деревни и прогулка на мотобайках

Сегодня предстоит увидеть самые известные достопримечательности региона: рисовые террасы (рост риса виден с июня по сентябрь), горные вершины и традиционные деревни племён Чёрные Хмонги и Красные Зао.

Прокатимся по живописному горному маршруту на мотобайках в качестве пассажиров. За рулём будут опытные местные жители, что позволит насладиться захватывающими видами.

Обед запланирован в одной из горных деревушек. В конце поездки будет возможность расслабиться в традиционных травяных ваннах племени Красных Зао.

4 день

Подъём на гору Фансипан по канатной дороге

Сегодня предстоит подняться на самую высокую точку Вьетнама и всего Индокитая — гору Фансипан высотой 3145 метров. Подъём займёт около 20 минут по канатной дороге. На вершине находится смотровая площадка с впечатляющими видами на горы и Сапу, а также храмовый комплекс.

Возвращение в отель состоится во второй половине дня, после чего будет возможность прогуляться по городу.

5 день

Возвращение в Ханой

Поедем обратно в Ханой. Путь займёт около 6 часов. По прибытии в столицу заселимся в отель, после чего у вас будет свободное время для покупок сувениров, прогулки по Старому кварталу или расслабляющего массажа. Рекомендуем лечь спать пораньше, завтра нас ждёт активный день.

6 день

Круиз по бухте Ланха Бэй, катание на каяках и кулинарный мастер-класс

Сегодня начинается круиз по бухте Ланха Бэй, менее известной части Халонг Бэй, включённой в список ЮНЕСКО.

После размещения в каютах запланированы прогулки на каяках по скрытым лагунам и арочным скалам с купанием на одном из пляжей. Ближе к вечеру соберёмся на верхней палубе для коктейля во время заката. Затем пройдёт мастер-класс по приготовлению традиционных вьетнамских спринг-роллов.

После ужина будем наблюдать удивительное природное явление — свечение планктона.

7 день

Катание на велосипедах по острову Катба и перелёт в Дананг

Рано утром после завтрака запланирована поездка на остров Катба, крупнейший в бухтах Халонг и Ланха. Исследовать его будем на велосипедах. Затем можно будет искупаться.

После обеда вернёмся в порт и поедем в аэропорт. Прибудем в центральный Вьетнам, на побережье Южно-Китайского моря, в курортный город Дананг. Разместимся в отеле и отдохнём.

8 день

Пляжный отдых, гора Бана и «Золотой мост»

Утром будет время для отдыха на пляже. После обеда отправимся на гору Бана, расположенную примерно в часе езды от отеля. На вершине около 1500 метров находится французская деревня с замками, мощёными площадями и узкими улочками, включая знаменитый «Золотой мост». Остаток дня проведём на горе, возвращение в отель запланировано вечером.

9 день

Переезд в Хойан

Утром снова будет время для релакса на пляже. Затем поедем в Хойан. Известный как «вьетнамская Венеция», городок встретит своей очаровательной атмосферой. По прибытии и заселении — отдых. После заката погуляем по старому городу, когда улицы освещаются тысячами фонарей, создавая волшебную атмосферу.

10 день

Остров Кам Ким: знакомсво с бытом и ремёслами

Сегодня переправимся через реку Тху Бон на небольшой остров Кам Ким. Мы познакомимся с бытом местного населения, традиционными ремёслами и увидим приготовление одного из национальных блюд. Передвигаться будем на велосипедах. Вечером желающие смогут заглянуть в один из многочисленных баров старого города.

11 день

Отъезд

После завтрака отвезём вас в аэропорт. Желающие могут задержаться в Дананге для самостоятельного отдыха. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник$1700
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 3 обеда 2 обеда, ужин и завтрак во время круиза
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Внутренний перелёт Ханой - Дананг
  • Входные билеты на достопримечательности
  • Услуги местных гидов
  • Сопровождение турлидером
  • Круиз по бухте
  • Все активности по программе
  • Мастер-класс по приготовлению блюда
Что не входит в цену
  • Билеты до Ханоя и обратно из Дананга
  • Питание вне программы - около $10
  • Доплата за 1-местное размещение - $400
  • Медицинская страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Ханоя, время по согласованию
Завершение: Аэропорт Дананга, время по согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бам
Бам — ваша команда гидов в Ханое
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 36 туристов
Привет, друзья! Меня зовут Бам, я живу в той самой деревне Кинтамани и сделаю вашу поездку неповторимой и запоминающейся. Мне будет о чём вам рассказать, ведь родился я тоже здесь,
знаю остров, культуру и местные обычаи. Уже много лет я сопровождаю путешественников в треккинге на вершину вулкана Батур. Работаю вместе с русскоязычным сопровождающим. Мы сделаем всё, чтобы вы остались довольны! Чего только стоят песни под гитару во время восхода солнца — вы действительно должны проникнуться этой атмосферой!

