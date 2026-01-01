Описание тура
Организационные детали
Рекомендуется прилететь за день до начала тура.
Программа тура по дням
Экскурсия по Ханою: «Железнодорожная улица», храм Литературы, католический собор и озеро Хоанкьем
Тур начнётся в столице Вьетнама, Ханое. Первый день посвятим обзорной экскурсии по знаковым местам и знакомству с повседневной жизнью города. После завтрака мы отправимся на «Железнодорожную улицу», где несколько раз в день проходит поезд. Там выпьем кофе и сделаем фотографии.
Затем посетим храм Литературы с садами и древними стелами. Осмотрим пагоду Чанкуок на берегу Западного озера, а на обед попробуем традиционный суп фо бо в местном кафе.
Увидим католический собор Святого Иосифа 19 века, а ещё озеро Хоанкьем с храмом Нефритовой горы. Прогуляемся по Старому кварталу и на улице Та Хиен, известной как «барная».
Переезд в городок Сапа
Ранним утром после завтрака мы выселимся из отеля и отправимся в северную часть страны. Переезд займёт 6 часов. Путешествие пройдёт на популярном во Вьетнаме sleeper bus (спальный автобус), что обеспечит комфорт во время пути.
Конечным пунктом станет высокогорный городок Сапа в провинции Лаокай, расположенный примерно на 1600 метров над уровнем моря.
По прибытии заселимся в отель, где будет время отдохнуть после переезда и насладиться панорамой гор. Ближе к вечеру пройдёмся по уютным улочкам Сапы, заглянем в местные сувенирные лавки и поужинаем в одном из ресторанов.
Рисовые террасы, традиционные деревни и прогулка на мотобайках
Сегодня предстоит увидеть самые известные достопримечательности региона: рисовые террасы (рост риса виден с июня по сентябрь), горные вершины и традиционные деревни племён Чёрные Хмонги и Красные Зао.
Прокатимся по живописному горному маршруту на мотобайках в качестве пассажиров. За рулём будут опытные местные жители, что позволит насладиться захватывающими видами.
Обед запланирован в одной из горных деревушек. В конце поездки будет возможность расслабиться в традиционных травяных ваннах племени Красных Зао.
Подъём на гору Фансипан по канатной дороге
Сегодня предстоит подняться на самую высокую точку Вьетнама и всего Индокитая — гору Фансипан высотой 3145 метров. Подъём займёт около 20 минут по канатной дороге. На вершине находится смотровая площадка с впечатляющими видами на горы и Сапу, а также храмовый комплекс.
Возвращение в отель состоится во второй половине дня, после чего будет возможность прогуляться по городу.
Возвращение в Ханой
Поедем обратно в Ханой. Путь займёт около 6 часов. По прибытии в столицу заселимся в отель, после чего у вас будет свободное время для покупок сувениров, прогулки по Старому кварталу или расслабляющего массажа. Рекомендуем лечь спать пораньше, завтра нас ждёт активный день.
Круиз по бухте Ланха Бэй, катание на каяках и кулинарный мастер-класс
Сегодня начинается круиз по бухте Ланха Бэй, менее известной части Халонг Бэй, включённой в список ЮНЕСКО.
После размещения в каютах запланированы прогулки на каяках по скрытым лагунам и арочным скалам с купанием на одном из пляжей. Ближе к вечеру соберёмся на верхней палубе для коктейля во время заката. Затем пройдёт мастер-класс по приготовлению традиционных вьетнамских спринг-роллов.
После ужина будем наблюдать удивительное природное явление — свечение планктона.
Катание на велосипедах по острову Катба и перелёт в Дананг
Рано утром после завтрака запланирована поездка на остров Катба, крупнейший в бухтах Халонг и Ланха. Исследовать его будем на велосипедах. Затем можно будет искупаться.
После обеда вернёмся в порт и поедем в аэропорт. Прибудем в центральный Вьетнам, на побережье Южно-Китайского моря, в курортный город Дананг. Разместимся в отеле и отдохнём.
Пляжный отдых, гора Бана и «Золотой мост»
Утром будет время для отдыха на пляже. После обеда отправимся на гору Бана, расположенную примерно в часе езды от отеля. На вершине около 1500 метров находится французская деревня с замками, мощёными площадями и узкими улочками, включая знаменитый «Золотой мост». Остаток дня проведём на горе, возвращение в отель запланировано вечером.
Переезд в Хойан
Утром снова будет время для релакса на пляже. Затем поедем в Хойан. Известный как «вьетнамская Венеция», городок встретит своей очаровательной атмосферой. По прибытии и заселении — отдых. После заката погуляем по старому городу, когда улицы освещаются тысячами фонарей, создавая волшебную атмосферу.
Остров Кам Ким: знакомсво с бытом и ремёслами
Сегодня переправимся через реку Тху Бон на небольшой остров Кам Ким. Мы познакомимся с бытом местного населения, традиционными ремёслами и увидим приготовление одного из национальных блюд. Передвигаться будем на велосипедах. Вечером желающие смогут заглянуть в один из многочисленных баров старого города.
Отъезд
После завтрака отвезём вас в аэропорт. Желающие могут задержаться в Дананге для самостоятельного отдыха. До новых встреч!
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$1700
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 3 обеда 2 обеда, ужин и завтрак во время круиза
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Внутренний перелёт Ханой - Дананг
- Входные билеты на достопримечательности
- Услуги местных гидов
- Сопровождение турлидером
- Круиз по бухте
- Все активности по программе
- Мастер-класс по приготовлению блюда
Что не входит в цену
- Билеты до Ханоя и обратно из Дананга
- Питание вне программы - около $10
- Доплата за 1-местное размещение - $400
- Медицинская страховка