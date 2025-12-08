Индивидуальная
до 13 чел.
4-часовая обзорная экскурсия по Хошимину
Посетите крупнейший храм Вьетнама, музей военной истории и знаменитый рынок Ben Thanh. Погрузитесь в традиции и обычаи местных жителей
Начало: В центре Хошимина
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
от $130 за всё до 13 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Хошимину
Откройте для себя Хошимин: музеи, храмы, рынки и небоскрёбы. Погрузитесь в историю и современность вьетнамского мегаполиса
Начало: В отеле в центре города
11 дек в 07:00
12 дек в 07:00
от $150 за всё до 10 чел.
Билет на борт
Ночной круиз по Сайгону: ужин и народные танцы
Прогулка на кораблике - это возможность увидеть Хошимин с воды, насладиться ужином и шоу. Отличный способ провести вечер
Начало: В отеле, где живут туристы
11 дек в 19:00
12 дек в 19:00
$129 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Комфортная экспресс-экскурсия по Хошимину
Познакомьтесь с Хошимином в комфортном формате! Исторический центр, современные районы и интересные факты о городе ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: В районе 1
Завтра в 07:00
11 дек в 07:30
от $129 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Исторический Хошимин
Почувствуйте дух Хошимина, пройдясь по его историческим улицам, от колониальных зданий до величественных небоскребов
Начало: В центре города
Сегодня в 17:30
Завтра в 07:00
от $100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Экспедиция в мангровые джунгли Хошимина: встреча с дикой природой
Погрузитесь в неизведанный мир мангровых лесов Хошимина. Уникальная флора и фауна ждут вас в заповеднике Вам Сат
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от $300 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешком по центру Хошимина
Погрузитесь в атмосферу Хошимина с индивидуальной экскурсией по его главным достопримечательностям. Вы увидите Дворец Воссоединения и Площадь Парижской коммуны
Начало: В центре города
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
от $100 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Настоящий Вьетнам: Путешествие по дельте реки Меконг из Хошимина
Погрузитесь в уникальный мир Южного Вьетнама, где древние традиции и природа сливаются в единое целое
Начало: Отеля туристов в центре города
11 дек в 07:00
13 дек в 07:00
от $240 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Музеи и выставки Хошимина
Интересуетесь историей и культурой Вьетнама? Посетите музеи и выставки Хошимина, чтобы узнать о традициях и наследии страны. Билеты включены
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
11 дек в 07:00
от $150 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- NNadezda8 декабря 2025У нас был молодой человек Коля. Информация была подана хорошо про все объекты, которые были по маршруту, но из-за нехватки словарного запаса иногда не мог в полном объёме дать развёрнутый ответ на вопросы про город. Чуть практики и будет отлично!
- ЕЕлена7 декабря 2025Очень позитивная и знающая свою работу экскурсовод Бик. Нам очень понравилось.
- ИИрина3 декабря 2025Замечательная экскурсия, которую великолепно провела миссис БИК! Очень советую всем
Узнали много интересных фактов, о которых даже не подозревали!
- ООльга1 декабря 2025Очень понравился вид экскурсии. Смогли за короткое время понять общие черты города, определить куда сходим посмотреть более детально.
Гид Ирина очень
- ТТатьяна29 ноября 2025Благодарим за отличную экскурсию! Замучали экскурсовода вопросами - девушка на все очень подробно ответила и рассказала много интересных историй, которые
- ЕЕкатерина28 ноября 2025Нам всё понравилось. Нашим гидом была миссис Зунг. Хорошо говорит по-русски. Мы были в Сайгоне 2 дня и самим за
- ППетр24 ноября 2025Все прошло отлично, Ник местный хорошо знает историю своей страны и историю советского союза, было интересно слушать пересечение двух культур (СССР и Вьетнама), музей войны отдельная тяжелая тема раскрывающая всю учесть вьетнамского народа! Интересная экскурсия, рекомендую!
- ЕЕвгений17 ноября 2025Очень понравилась экскурсия. Узнали очень много нового и интересного. Рекомендую.
- ААлексей15 ноября 2025Прошли с гидом Виктором по историческому центру Сайгона. Организатор предусмотрительно написала, что лучше брать начало экскурсии в 8-9 утра, поскольку
- ЕЕлена8 ноября 2025Отличная поездка на природу!
Нам с погодой повезло! Увидели леса, прокатились на катере и лодке, покормили крокодилов и познакомились с обезьянами!
Отличный день с Ириной!
- ЮЮлия7 ноября 2025Гид был очень хороший, его русский вполне понятный. Экскурсия была очень приятная.
- ЕЕлена7 ноября 2025Очень интересная экскурсия со знающим экскурсоводом!
- DDmitry7 ноября 2025Отличная, очень насыщенная экскурсия по мангровым лесам, восстановленным человеческими руками. Видели мангры и с воды и пешком и сверху - с наблюдательных вышек. Большое спасибо Ирине и другим организаторам.
- ЕЕвгений6 ноября 2025Забавный русскоязычный гид со своей историей, идут навстречу. Забавно использует русские ругательства) в общем достаточно колоритно и информативно)
- ТТатьяна4 ноября 2025Экскурсия была очень насыщенной и интересной! Практически всю дорогу мы с Виктором о чем-то разговаривали, он отвечал на все наши
- ВВладимир26 октября 2025Мы специально остались в Хо Ши Мин на сутки, чтобы посмотреть, как живет и развивается огромный мегаполис Вьетнама. И очень
- ССергей23 октября 2025Отличная экскурсия, которая оставила массу впечатлений! Виктор прекрасный гид и собеседник, терпеливо отвечал на все вопросы, рассказывал про быт, культуру
- ССветлана21 октября 2025Первый раз были во Вьетнаме. Отдых был на побережье и без экскурсий. В Хошимин попали благодаря сложной логистике, а также
- ААндрей21 октября 2025Экскурсию проводил гид Виктор. Прекрасный экскурсовод,эрудированный,тактичный, учтивый,хорошо осведомлённый о всех нюансах современного Хошимина, практически энциклопедические знания о истории города и
- ТТатьяна18 октября 2025Брали 2 экскурсии. Гидом была Лан (Лена) если по русски😊. Нам очень понравилась Лена и ее подача материала. Она любит
