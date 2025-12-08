читать дальше

рады тому, что экскурсию для нас проводил опытный гид. Он назвался Германом. ему много лет, и вся его жизнь связана с Россией и Вьетнамом. Он хорошо говорит по-русски, немного мягко произносит слова, но это даже помогает концентрироваться на происходящем. Вместе с Германом мы открыли для себя Хо Ши Мин. Это огромный, очень чистый и зеленый город. Этим он напомнил Сингапур, хотя архитектура в Сайгоне совершенно иная. Про каждую точку программы Герман подробно рассказывал. Очень забавно получилось около президентского дворца. Мы не захотели пойти на территорию, а Герман сказал: «Я сейчас вам расскажу все про дворец так, словно вы там побываете.». И, действительно рассказал именно так. Машина, на которой мы ездили, была удобной, чистой и с водителем. Никто нас не торопил, все наши желания удовлетворялись. Остались самые приятные впечатления. Наша семья благодарит организатора Тимура, Германа и водителя за то время, которое мы провели вместе. И еще мы хотим сказать соотечественникам следующее: в Хо Ши Мине не скучно. Уголок Франции в центре города, сады и парки, пагоды, мастерская лакового промысла-все интересно. В целом, есть, что посмотреть. Один музей военной истории чего стоит. В него обязательно нужно вести детей и идти самим. Не пугать, а показать, к чему приводит война, как военные действия и химическое оружие сказываются на облике нации, какие последствия будут возможны после завершения военных операций. Почему - то дома военная тема стала привычной, а здесь, со стороны, получаешь сильное впечатление.