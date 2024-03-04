1 чел.
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Билет на борт
2.5 часа
Ночной круиз по Сайгону: ужин и народные танцы
Прогулка на кораблике - это возможность увидеть Хошимин с воды, насладиться ужином и шоу. Отличный способ провести вечер
Начало: В отеле, где живут туристы
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
€100 за всё до 2 чел.
Билеты
3 часа
Популярное предложение
Ужин на корабле Bonsai Cruise в Хошимине: впечатления и развлечения
Проведите волшебный вечер на корабле Bonsai Cruise, наслаждаясь вкуснейшим ужином и культурной программой на реке Сайгон
Начало: Ваш отель
Расписание: в любой день по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$69 за билет
Билеты
1 час
A O Шоу в Хошимине: цирковое искусство и традиционная музыка
Вечер в Хошимине может быть волшебным с билетом на A O Шоу. Погрузитесь в мир вьетнамской культуры и акробатики
Начало: По договоренности с клиентом
Расписание: начало шоу в 18–00, в выходные в 12–00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$45 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ССтепан4 марта 2024Отличное времяпровождение! Только положительные эмоции! Рекомендую.
- ЕЕвгений30 января 2024Мне понравилось, но я был один, скучновато. В целом приятная прогулка было, но быстро кончилась.
- ННаталья31 декабря 2023Великолепное владение русским языком. Позновательно.
Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «Билеты»
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Сколько стоит экскурсия по Хошимину в июне 2024
Сейчас в Хошимине в категории "Билеты" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 100. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
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