Индивидуальная экскурсия по Хошимину
Откройте для себя Хошимин: музеи, храмы, рынки и небоскрёбы. Погрузитесь в историю и современность вьетнамского мегаполиса
Начало: В отеле в центре города
11 дек в 07:00
12 дек в 07:00
от $150 за всё до 10 чел.
Исторический Хошимин
Почувствуйте дух Хошимина, пройдясь по его историческим улицам, от колониальных зданий до величественных небоскребов
Начало: В центре города
Сегодня в 15:00
Завтра в 07:00
от $100 за всё до 4 чел.
Пешком по центру Хошимина
Погрузитесь в атмосферу Хошимина с индивидуальной экскурсией по его главным достопримечательностям. Вы увидите Дворец Воссоединения и Площадь Парижской коммуны
Начало: В центре города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $100 за всё до 10 чел.
Музеи и выставки Хошимина
Интересуетесь историей и культурой Вьетнама? Посетите музеи и выставки Хошимина, чтобы узнать о традициях и наследии страны. Билеты включены
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
11 дек в 07:00
от $150 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена7 декабря 2025Очень позитивная и знающая свою работу экскурсовод Бик. Нам очень понравилось.
- ИИрина3 декабря 2025Замечательная экскурсия, которую великолепно провела миссис БИК! Очень советую всем
Узнали много интересных фактов, о которых даже не подозревали!
- ЕЕкатерина28 ноября 2025Нам всё понравилось. Нашим гидом была миссис Зунг. Хорошо говорит по-русски. Мы были в Сайгоне 2 дня и самим за
- ЕЕвгений17 ноября 2025Очень понравилась экскурсия. Узнали очень много нового и интересного. Рекомендую.
- ЕЕлена7 ноября 2025Очень интересная экскурсия со знающим экскурсоводом!
- ЛЛилия9 октября 2025Легкая обзорная экскурсия по основным местам центра
- ЭЭльвира28 сентября 2025Очень интересно, колоритно, много истории. С нами был гид Ник - рекомендую 👌
- ЯЯрослав27 сентября 2025Хочется поделиться восторгом от экскурсии, которая состоялась 26 сентября 2025 года и стала настоящим украшением нашей поездки в Хошимин! Нашим
- ААрина18 сентября 2025Очень интересная экскурсия! Не просто посмотрели основные достопримечательности, но и узнали много о повседневной жизни жителей Вьетнама.
- ЮЮлия14 сентября 2025Оооочень понравилось! Рекомендую 😍 узнали очень много нового о стране и городе.
- ООльга5 сентября 2025Отличная экскурсия: продуманный маршрут, комфортный автобус с грамотным местным водителем (вьетнамский трафик - отдельная достопримечательность). Дополнительный плюс: билингвальный гид, это
- ССергей25 августа 2025У нас был гид Виктор. Он вьетнамец, изучал язык в Витебске. Такого хорошего русского языка от иностранца, мы давно не
- ЮЮлия5 августа 2025Добрый день! Ирина замечательный, опытный экскурсовод, грамотная речь, прекрасное знание истории Вьетнама. Мы выбрали для посещения исторический музей, это очень
- ММария31 июля 2025Все очень, понравилось!
Спасибо, Виктор!
- TTatiana18 июля 2025Были в Сайгоне все один день, хотелось провести его с пользой. Благодаря Ирине и ее команде нам это удалось. У
- ККсения3 июля 2025Это было прекрасное знакомство с Сайгоном! Мы прилетели на один день, и эта поездка стала вишенкой на торте нашего отпуска.
Ирина
- ЕЕлена20 июня 2025Все прошло замечательно! У нас было несколько часов, перед отъездом, и за это небольшое время мы посетили самые важные места Сайгона. Жаль что Собор Нотр-Дам-де-Сайгон на реставрации….
- ЖЖанна19 июня 2025Хорошая экскурсия для тех, кто впервые в Хошимине. Ирина очень приятная женщина, грамотный экскурсовод. Кроме того помогла с пунктом обмена и дала рекомендации по вкусным ресторанам и кофе города. Спасибо!
- ККирилл16 июня 2025«Многоликий Сайгон»-прекрасная экскурсия, организованная и проведенная Ириной. За несколько часов Ирина показала город с разных сторон, интересно рассказала как об
- РРоман11 июня 2025Были на экскурсии с Ириной. Очень приятный человек и интересный рассказчик. Экскурсия понравилась: без суеты, все комфортно и интересно, были с ребёнком. Спасибо!
