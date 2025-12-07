читать дальше

нас был гид Мистер Чиен (в "русском миру" - Виктор). Гид встретил нас в аэропорту, и мы отправились в самый центр Хошимина. Мы посетили музей жертв Вьетнамской войны, узнали много нового, подчас шокирующего. Мистер Чиен подробно рассказывал о разных этапах истории Вьетнама, провел нас по залам музея и экспозиции на улице. Чтобы немного оправиться от впечатлений, мы решили пообедать: гид посоветовал ресторанчик: было не дешево, но очень атмосферно и невероятно вкусно. Ресторанчик был устроен так, что можно было наблюдать как готовят блюда, из чего блюда состоят: а это уйма красок и продуктов, которые для нас - экзотика. Одним словом, оно того стоило. После обеда мы погуляли по городу: посетили нулевую отметку, главпочтамт, рынок, очень интересный магазин местного шоколада, увидели Нотрдам де Сайгон, памятник Хошимину, здание администрации, а также парки, фонтаны, деловые центры. Настоящей изюминкой нашего путешествия стало посещение мастерской художественной вышивки. Это не возможно описать словами! Это надо просто увидеть! За каждым из этих мест - история. И Мистер Чиен нам эти истории рассказал!

Конечно, один день для Сайгона - это очень мало, но главное - мы для себя поняли: мы хотим побывать тут снова! Спасибо!