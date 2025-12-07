Мои заказы

Музей истории Вьетнама – экскурсии в Хошимине

Найдено 4 экскурсии в категории «Музей истории Вьетнама» в Хошимине на русском языке, цены от $100. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Многоликий Сайгон
На машине
4 часа
122 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Хошимину
Откройте для себя Хошимин: музеи, храмы, рынки и небоскрёбы. Погрузитесь в историю и современность вьетнамского мегаполиса
Начало: В отеле в центре города
11 дек в 07:00
12 дек в 07:00
от $150 за всё до 10 чел.
Прогулка по исторической части Хошимина
Пешая
2 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Исторический Хошимин
Почувствуйте дух Хошимина, пройдясь по его историческим улицам, от колониальных зданий до величественных небоскребов
Начало: В центре города
Сегодня в 15:00
Завтра в 07:00
от $100 за всё до 4 чел.
Пешком по центру Хошимина
Пешая
3 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешком по центру Хошимина
Погрузитесь в атмосферу Хошимина с индивидуальной экскурсией по его главным достопримечательностям. Вы увидите Дворец Воссоединения и Площадь Парижской коммуны
Начало: В центре города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $100 за всё до 10 чел.
Музеи и выставки Хошимина
На машине
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Музеи и выставки Хошимина
Интересуетесь историей и культурой Вьетнама? Посетите музеи и выставки Хошимина, чтобы узнать о традициях и наследии страны. Билеты включены
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
11 дек в 07:00
от $150 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    7 декабря 2025
    Многоликий Сайгон
    Очень позитивная и знающая свою работу экскурсовод Бик. Нам очень понравилось.
  • И
    Ирина
    3 декабря 2025
    Многоликий Сайгон
    Замечательная экскурсия, которую великолепно провела миссис БИК! Очень советую всем
    Узнали много интересных фактов, о которых даже не подозревали!
  • Е
    Екатерина
    28 ноября 2025
    Многоликий Сайгон
    Нам всё понравилось. Нашим гидом была миссис Зунг. Хорошо говорит по-русски. Мы были в Сайгоне 2 дня и самим за
    читать дальше

    такое короткое время не посетить по жаре столько мест. Нас возил комфортный автобус с кондиционером. Понятно, что время у тебя ограниченно на осмотр, но для первого знакомства вполне достаточно. Спасибо. Я рекомендую.

  • Е
    Евгений
    17 ноября 2025
    Многоликий Сайгон
    Очень понравилась экскурсия. Узнали очень много нового и интересного. Рекомендую.
  • Е
    Елена
    7 ноября 2025
    Многоликий Сайгон
    Очень интересная экскурсия со знающим экскурсоводом!
  • Л
    Лилия
    9 октября 2025
    Многоликий Сайгон
    Легкая обзорная экскурсия по основным местам центра
  • Э
    Эльвира
    28 сентября 2025
    Многоликий Сайгон
    Очень интересно, колоритно, много истории. С нами был гид Ник - рекомендую 👌
  • Я
    Ярослав
    27 сентября 2025
    Многоликий Сайгон
    Хочется поделиться восторгом от экскурсии, которая состоялась 26 сентября 2025 года и стала настоящим украшением нашей поездки в Хошимин! Нашим
    читать дальше

    гидом была миссис Бик, и это был невероятный успех!
    С первых же минут миссис Бик расположила к себе не только глубокими знаниями, но и своей удивительной энергетикой, а также прекрасным знанием русского языка. Она не просто рассказывала сухие факты о Дворце Воссоединения, соборе Нотр-Дам и центральном почтамте. Она оживляла историю, наполняя ее личными историями, легендами и теплым юмором, ответила на все наши вопросы о буддизме. Чувствовалось, что она не просто работает гидом, а искренне любит этот город и хочет разделить эту любовь с нами.

    Отдельно хочу отметить идеальную организацию. Маршрут был выстроен очень логично, без лишней спешки, но мы успели увидеть все самое главное. Миссис Бик мастерски ориентировалась в городской суете, показала нам не только парадные достопримечательности, но и уютные уголки, скрытые от глаз большинства туристов. Ее совет аыпить вьетнамский кофе с яйцом после экскурсии был просто блестящим!
    Эта экскурсия подарила нам не просто набор впечатлений, а целостное понимание Хошимина — города с сложной историей, невероятной энергией и гостеприимными жителями. И огромная заслуга в этом — миссис Бик!!!

  • А
    Арина
    18 сентября 2025
    Многоликий Сайгон
    Очень интересная экскурсия! Не просто посмотрели основные достопримечательности, но и узнали много о повседневной жизни жителей Вьетнама.
  • Ю
    Юлия
    14 сентября 2025
    Многоликий Сайгон
    Оооочень понравилось! Рекомендую 😍 узнали очень много нового о стране и городе.
  • О
    Ольга
    5 сентября 2025
    Многоликий Сайгон
    Отличная экскурсия: продуманный маршрут, комфортный автобус с грамотным местным водителем (вьетнамский трафик - отдельная достопримечательность). Дополнительный плюс: билингвальный гид, это
    читать дальше

    позволяет помимо экскурсионного контента задать кучу вопросов о жизни глазами вьетнамцев. Нам очень понравился Сайгон и в целом Вьетнам, и в 1ю очередь это заслуга нашего гида миссис Бик.

  • С
    Сергей
    25 августа 2025
    Многоликий Сайгон
    У нас был гид Виктор. Он вьетнамец, изучал язык в Витебске. Такого хорошего русского языка от иностранца, мы давно не
    читать дальше

    слышали. Абсолютно точно и структурировано преподал весь материал. Великолепный, чистейший миниавтобус (нас было двое). По ходу поездки захотели выпить кофе. Привез в шикарную несетевую кофейню. По времени никакого напряга. Минут сорок даже перегуляли. Спасибо огромное, и конечно всем советуем)

  • Ю
    Юлия
    5 августа 2025
    Многоликий Сайгон
    Добрый день! Ирина замечательный, опытный экскурсовод, грамотная речь, прекрасное знание истории Вьетнама. Мы выбрали для посещения исторический музей, это очень
    читать дальше

    круто, многострадальный вьетнамский народ сохранил свою самобытность и культуру. Очень комфортно было путешествовать на автомобиле, с кондиционером. Рекомендуем именно автомобильную экскурсию, так как погода очень жаркая и повышенная влажность. Ирина показала местечко, где совершенно изумительный кофе с яйцом. Ирина помогла нам приобрести билеты на театральное представление кукольного театра и много дала рекомендаций по Сайгону. Открыла новую страничку в нашей семейной истории путешествий! Наш выбор экскурсовода был самым правильным!

  • М
    Мария
    31 июля 2025
    Многоликий Сайгон
    Все очень, понравилось!
    Спасибо, Виктор!
  • T
    Tatiana
    18 июля 2025
    Многоликий Сайгон
    Были в Сайгоне все один день, хотелось провести его с пользой. Благодаря Ирине и ее команде нам это удалось. У
    читать дальше

    нас был гид Мистер Чиен (в "русском миру" - Виктор). Гид встретил нас в аэропорту, и мы отправились в самый центр Хошимина. Мы посетили музей жертв Вьетнамской войны, узнали много нового, подчас шокирующего. Мистер Чиен подробно рассказывал о разных этапах истории Вьетнама, провел нас по залам музея и экспозиции на улице. Чтобы немного оправиться от впечатлений, мы решили пообедать: гид посоветовал ресторанчик: было не дешево, но очень атмосферно и невероятно вкусно. Ресторанчик был устроен так, что можно было наблюдать как готовят блюда, из чего блюда состоят: а это уйма красок и продуктов, которые для нас - экзотика. Одним словом, оно того стоило. После обеда мы погуляли по городу: посетили нулевую отметку, главпочтамт, рынок, очень интересный магазин местного шоколада, увидели Нотрдам де Сайгон, памятник Хошимину, здание администрации, а также парки, фонтаны, деловые центры. Настоящей изюминкой нашего путешествия стало посещение мастерской художественной вышивки. Это не возможно описать словами! Это надо просто увидеть! За каждым из этих мест - история. И Мистер Чиен нам эти истории рассказал!
    Конечно, один день для Сайгона - это очень мало, но главное - мы для себя поняли: мы хотим побывать тут снова! Спасибо!

  • К
    Ксения
    3 июля 2025
    Многоликий Сайгон
    Это было прекрасное знакомство с Сайгоном! Мы прилетели на один день, и эта поездка стала вишенкой на торте нашего отпуска.

    Ирина
    читать дальше

    — прекрасный экскурсовод с идеальной русской речью (слушать — одно удовольствие!) и свободным владением вьетнамским языком, что, например, сделало поход на рынок приятным аттракционом с кучей эмоций!

    Мы передвигались на комфортабельном автомобиле с кондиционером. Ирина иллюстрировала свой рассказ фотографиями (что называется, объясняя на карточках))), отвечала на абсолютно все наши вопросы, демонстрируя совершенное владение историей города и страны (даты, имена, причинно-следственные связи, параллели с нашей действительностью).
    В музее военной истории шли мурашки, а в лобби отеля времени колонизации можно было легко почувствовать себя героями кино эпохи Золотого Голливуда.

    Очень продуманный и насыщенный маршрут. Но мы нигде не торопились, точнее, нас не торопили (при этом мы прекрасно уложились в 4 часа экскурсии): Ирина спокойно подождала, пока мы скупим весь шоколад в уютном магазинчике))), все максимально комфортно, что называется, friendly.

    В конце экскурсии нас довезли до торгового центра, где мы прекрасно поужинали в ресторане по совету гида.

    Большое спасибо Ирине за этот идеальный день нашего отпуска! ❤

  • Е
    Елена
    20 июня 2025
    Многоликий Сайгон
    Все прошло замечательно! У нас было несколько часов, перед отъездом, и за это небольшое время мы посетили самые важные места Сайгона. Жаль что Собор Нотр-Дам-де-Сайгон на реставрации….
  • Ж
    Жанна
    19 июня 2025
    Многоликий Сайгон
    Хорошая экскурсия для тех, кто впервые в Хошимине. Ирина очень приятная женщина, грамотный экскурсовод. Кроме того помогла с пунктом обмена и дала рекомендации по вкусным ресторанам и кофе города. Спасибо!
    Хорошая экскурсия для тех, кто впервые в Хошимине. Ирина очень приятная женщина, грамотный экскурсовод. Кроме того
  • К
    Кирилл
    16 июня 2025
    Многоликий Сайгон
    «Многоликий Сайгон»-прекрасная экскурсия, организованная и проведенная Ириной. За несколько часов Ирина показала город с разных сторон, интересно рассказала как об
    читать дальше

    истории города, так и о современной жизни, оперативно скорректировала маршрут исходя из наших запросов. По итогу, после экскурсии сформировалось желание еще раз посетить этот город и уделить ему больше внимания (у нас на Сайгон был отведен лишь один день). Путешествовали с двумя детьми 8 и 12 лет, которые весьма легко перенесли четырехчасовую экскурсию.

  • Р
    Роман
    11 июня 2025
    Многоликий Сайгон
    Были на экскурсии с Ириной. Очень приятный человек и интересный рассказчик. Экскурсия понравилась: без суеты, все комфортно и интересно, были с ребёнком. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «Музей истории Вьетнама»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хошимине
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Многоликий Сайгон
  2. Прогулка по исторической части Хошимина
  3. Пешком по центру Хошимина
  4. Музеи и выставки Хошимина
Какие места ещё посмотреть в Хошимине
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Оперный театр
  3. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Хошимину в декабре 2025
Сейчас в Хошимине в категории "Музей истории Вьетнама" можно забронировать 4 экскурсии от 100 до 150. Туристы уже оставили гидам 142 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Хошимине (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Музей истории Вьетнама», 142 ⭐ отзыва, цены от $100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль