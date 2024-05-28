1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Многоликий Сайгон
Насыщенная автомобильная экскурсия по самым колоритным местам мегаполиса
Начало: В отеле в центре города
«Вы увидите не только главные символы города, но и достопримечательности, которые не включает стандартная обзорная экскурсия»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от €100 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по дельте Меконга: плавучие рынки и традиции Хошимина
Погрузитесь в живописный мир дельты Меконга, где водная стихия и культура сливаются в единое целое
Начало: В вашем отеле в центре города, в районе №1
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
от €200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
4-часовая обзорная экскурсия по Хошимину
История, религия и жизнеустройство самого большого города Вьетнама на прогулке с местным жителем
Начало: По вашему адресу в центре Хошимина
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от €100 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка по исторической части Хошимина: колониальное наследие и современные чудеса
Почувствуйте дух Хошимина, пройдясь по его историческим улицам, от колониальных зданий до величественных небоскребов
Начало: В центре города
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от €90 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Увлекательная обзорная экскурсия по городу Хошимину на автомобиле
Погрузитесь в атмосферу Хошимина с комфортом автомобиля, посещая его знаковые места и памятники в течение 4 часов
Начало: Отель Рекс на 141 Нгуен Хуэ
Расписание: В любой день недели и в любое время начиная с 8 утра и не позже 18ч
Завтра в 19:00
10 июня в 09:00
$100 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4 часа
Обзорная экскурсия по Хошимину: от собора до китайского квартала
Погрузитесь в уникальную атмосферу Хошимина, открывая его культурные и исторические сокровища в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: Ваш отель
«Знакомство с Хошимином обязательно для каждого любознательного туриста»
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$150 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия по Хошимину: исторические памятники и культура
Погрузитесь в атмосферу Хошимина, где вас ждут впечатляющие памятники и увлекательные истории
«На этой обзорной экскурсии вы посетите самые интересные из них и познакомитесь с богатой историей города»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от €111 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Обзорная прогулка по Сайгону: его прошлое, настоящее и будущее
Узнайте о богатой истории и культуре Сайгона, посетив ключевые достопримечательности города, включая Исторический музей и Храм Нефритового Будды
Начало: Отель туристов в центре города
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$150 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия по храмам города Хошимина
Насладитесь видами старинных буддийских и индуистских храмов, китайских пагод. Узнайте больше о религиозных традициях и культуре Хошимина
Начало: Отель Рекс на 141 Нгуен Хуэ
«Приглашаем на обзорную экскурсию по храмам города Хошимина»
Расписание: В любой день не раньше 7 ч утра и не позже 15ч дня
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$125 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия по Хошимину на мотобайке: «другой Сайгон»
Почувствуйте себя настоящим жителем Хошимина, объединившись с потоком мотобайков и исследуя скрытые уголки города
Начало: Отель туристов в центре города
«Во время 2-х часовой экскурсии вы увидите не только самые знаковые достопримечательности нашего города в центральной части города, но и те районы и улицы которые обычно не попадают в программу стандартной обзорной экскурсии»
Расписание: в любой день и в любое время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$60 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- KKESTUTIS28 мая 2024Всё было отлично. Гид Quang Nguen супер
- ЮЮрий21 мая 2024Было интересно, но очень много информации. особенно по буддизму, поэтому многое выветрилось.
- ВВадим23 апреля 2024Великолепная организация, содержательно и очень интересно!
- ООксана1 апреля 2024Брали обзорную экскурсию 2 взрослых+2 детей(8 и 4 года). Всё достопримечательности находятся в центре. Гид интересно рассказывала, очень культурная, деликатная женщина. Экскурсию советую, тк даже если быть без гида в этих местах, то не так интересно
- IIvan31 марта 2024Ирина давно живет в Сайгоне, прекрасно знает историю города и страны в целом, экскурсия была пешей,лучше начинать в 7:30-8,будет не так жарко.
- BBoris19 марта 2024Заказывали у Тимура 2 экскурсии, одна городская по Сайгону, другая прогулка по каналам. Гиды оказались с очень богатым русским языком, а так же знаниями истории. В целом остались очень довольны, рекомендую!
- ААлександр7 декабря 2023Отличная экскурсия с легкой подачей материала. Ирина много лет живет во Вьетнаме и отвечает на все возможные вопросы. Спасибо!)
- ВВалерий12 сентября 2023Квалифицированно. Профессионально. Доброжелательно.
- ААлексей3 апреля 2023Отличная экскурсия.
- ААнна24 января 2023Экскурсия понравилась, Виктори- русскоговорящий вьетнамец очень много и интересно рассказал про страну, культуру. Организовано все тоже хорошо.
Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «Обзорные»
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Сколько стоит экскурсия по Хошимину в июне 2024
Сейчас в Хошимине в категории "Обзорные" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 60 до 200. Туристы уже оставили гидам 102 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
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