за всё до 10 чел.

от € 100 за всё до 10 чел.

Начало: В отеле в центре города

за всё до 10 чел.

от € 200 за всё до 10 чел.

Начало: В вашем отеле в центре города, в районе №1

Погрузитесь в живописный мир дельты Меконга, где водная стихия и культура сливаются в единое целое

за всё до 10 чел.

от € 100 за всё до 10 чел.

Начало: По вашему адресу в центре Хошимина

История, религия и жизнеустройство самого большого города Вьетнама на прогулке с местным жителем

за всё до 4 чел.

от € 90 за всё до 4 чел.

Почувствуйте дух Хошимина, пройдясь по его историческим улицам, от колониальных зданий до величественных небоскребов

🚗 На машине

Индивидуальная

4 часа 1 отзыв

Увлекательная обзорная экскурсия по городу Хошимину на автомобиле Погрузитесь в атмосферу Хошимина с комфортом автомобиля, посещая его знаковые места и памятники в течение 4 часов Начало: Отель Рекс на 141 Нгуен Хуэ

Расписание: В любой день недели и в любое время начиная с 8 утра и не позже 18ч