Обзорные и познавательные экскурсии Хошимина

Найдено 10 экскурсий в категории «Обзорные» в Хошимине на русском языке, цены от €60. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Многоликий Сайгон
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
60 отзывов
Многоликий Сайгон
Насыщенная автомобильная экскурсия по самым колоритным местам мегаполиса
Начало: В отеле в центре города
«Вы увидите не только главные символы города, но и достопримечательности, которые не включает стандартная обзорная экскурсия»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 100 за всё до 10 чел.
Здравствуй, река Меконг! Маленькое путешествие по югу Вьетнама
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Путешествие по дельте Меконга: плавучие рынки и традиции Хошимина
Погрузитесь в живописный мир дельты Меконга, где водная стихия и культура сливаются в единое целое
Начало: В вашем отеле в центре города, в районе №1
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
от 200 за всё до 10 чел.
4-часовая обзорная экскурсия по Хошимину
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
32 отзыва
4-часовая обзорная экскурсия по Хошимину
История, религия и жизнеустройство самого большого города Вьетнама на прогулке с местным жителем
Начало: По вашему адресу в центре Хошимина
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 100 за всё до 10 чел.
Прогулка по исторической части Хошимина
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Прогулка по исторической части Хошимина: колониальное наследие и современные чудеса
Почувствуйте дух Хошимина, пройдясь по его историческим улицам, от колониальных зданий до величественных небоскребов
Начало: В центре города
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 90 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по городу Хошимину на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Увлекательная обзорная экскурсия по городу Хошимину на автомобиле
Погрузитесь в атмосферу Хошимина с комфортом автомобиля, посещая его знаковые места и памятники в течение 4 часов
Начало: Отель Рекс на 141 Нгуен Хуэ
Расписание: В любой день недели и в любое время начиная с 8 утра и не позже 18ч
Завтра в 19:00
10 июня в 09:00
$100 за всё до 2 чел.
Обзорная экскурсия по Хошимину
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Обзорная экскурсия по Хошимину: от собора до китайского квартала
Погрузитесь в уникальную атмосферу Хошимина, открывая его культурные и исторические сокровища в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: Ваш отель
«Знакомство с Хошимином обязательно для каждого любознательного туриста»
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$150 за всё до 2 чел.
Знакомство с Хошимином
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия по Хошимину: исторические памятники и культура
Погрузитесь в атмосферу Хошимина, где вас ждут впечатляющие памятники и увлекательные истории
«На этой обзорной экскурсии вы посетите самые интересные из них и познакомитесь с богатой историей города»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 111 за всё до 10 чел.
Обзорная прогулка по Сайгону: его прошлое, настоящее и будущее
Индивидуальная
4 часа
Обзорная прогулка по Сайгону: его прошлое, настоящее и будущее
Узнайте о богатой истории и культуре Сайгона, посетив ключевые достопримечательности города, включая Исторический музей и Храм Нефритового Будды
Начало: Отель туристов в центре города
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$150 за всё до 2 чел.
Экскурсия по храмам города Хошимина
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия по храмам города Хошимина
Насладитесь видами старинных буддийских и индуистских храмов, китайских пагод. Узнайте больше о религиозных традициях и культуре Хошимина
Начало: Отель Рекс на 141 Нгуен Хуэ
«Приглашаем на обзорную экскурсию по храмам города Хошимина»
Расписание: В любой день не раньше 7 ч утра и не позже 15ч дня
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$125 за всё до 3 чел.
Экскурсия по городу на мотобайке: «другой Сайгон»
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия по Хошимину на мотобайке: «другой Сайгон»
Почувствуйте себя настоящим жителем Хошимина, объединившись с потоком мотобайков и исследуя скрытые уголки города
Начало: Отель туристов в центре города
«Во время 2-х часовой экскурсии вы увидите не только самые знаковые достопримечательности нашего города в центральной части города, но и те районы и улицы которые обычно не попадают в программу стандартной обзорной экскурсии»
Расписание: в любой день и в любое время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$60 за человека

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Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «Обзорные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хошимине
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Многоликий Сайгон
  2. Здравствуй, река Меконг! Маленькое путешествие по югу Вьетнама
  3. 4-часовая обзорная экскурсия по Хошимину
  4. Прогулка по исторической части Хошимина
  5. Обзорная экскурсия по городу Хошимину на автомобиле
Сколько стоит экскурсия по Хошимину в июне 2024
Сейчас в Хошимине в категории "Обзорные" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 60 до 200. Туристы уже оставили гидам 102 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
Изучение достопримечательностей города Хошимина нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Хошимине много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама на русском языке
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