Экскурсии по рекам в Хошимине 2024

Найдено 5 экскурсий в категории «По рекам и каналам» в Хошимине на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия по дельте реки Меконг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
21 отзыв
Неповторимое путешествие по дельте реки Меконг: культура и природа
Погрузитесь в атмосферу древней Азии, исследуя дельту реки Меконг. Эта экскурсия станет одним из самых ярких впечатлений вашего визита в Вьетнам
Начало: По договорённости
«Поездка на деревянной лодке по узким каналам»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 200 за всё до 10 чел.
Вечерний круиз по реке Сайгон с ужином и шоу на корабле
Билет на борт
2.5 часа
4 отзыва
Ночной круиз по Сайгону: ужин и народные танцы
Прогулка на кораблике - это возможность увидеть Хошимин с воды, насладиться ужином и шоу. Отличный способ провести вечер
Начало: В отеле, где живут туристы
«Мы заедем за вами в отель и отвезем к месту начала речной прогулки, которая продлится 2,5 часа»
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
100 за всё до 2 чел.
Здравствуй, река Меконг! Маленькое путешествие по югу Вьетнама
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Путешествие по дельте Меконга: плавучие рынки и традиции Хошимина
Погрузитесь в живописный мир дельты Меконга, где водная стихия и культура сливаются в единое целое
Начало: В вашем отеле в центре города, в районе №1
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
от 200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по дельте реки Меконг
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальное путешествие по дельте Меконга: культура, природа и кулинария
Погрузитесь в атмосферу Вьетнама с экскурсией по дельте Меконга. Живописные каналы, экзотическая кухня и неповторимая культура ждут вас
Начало: Отель
«Посещение живописного юга Вьетнама будет не полным без прогулки по каналам его реки, укрытым джунглями»
Расписание: по договоренности с клиентом
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$230 за всё до 2 чел.
Романтический ужин на корабле с прогулкой по реке Сайгон
Индивидуальная
3 часа
Романтический ужин на корабле с прогулкой по реке Сайгон: волшебный вечер
Проведите незабываемый вечер, наслаждаясь ужином на борту корабля, плывущего по живописной реке Сайгон в Хошимине
Начало: Встречаемся в отеле туристов в центре города
«Свободные вечерние часы в городе Хошимине мы сможем заполнить развлекательной программой и вкусным ужином на корабле курсирующем по реке Сайгон»
Расписание: каждый день с 19ч
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$140 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • K
    KESTUTIS
    28 мая 2024
    Экскурсия по дельте реки Меконг
    Всё было отлично. Гид Thanh Lan Nguyen супер
  • Л
    Людмила
    13 мая 2024
    Экскурсия по дельте реки Меконг
    Отличная экскурсия на половину дня. То, что нам было нужно с детьми: никто не устал, а впечатлений получили множество. Прекрасная гид
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    Лан рассказала нам очень много о Вьетнаме, выбрала маршрут так, чтобы не попасть в большие скопления туристов, очень приятная в общении. Спасибо!

    Отличная экскурсия на половину дня. То, что нам было нужно с детьми: никто не устал, а впечатлений получили множествоОтличная экскурсия на половину дня. То, что нам было нужно с детьми: никто не устал, а впечатлений получили множествоОтличная экскурсия на половину дня. То, что нам было нужно с детьми: никто не устал, а впечатлений получили множествоОтличная экскурсия на половину дня. То, что нам было нужно с детьми: никто не устал, а впечатлений получили множествоОтличная экскурсия на половину дня. То, что нам было нужно с детьми: никто не устал, а впечатлений получили множествоОтличная экскурсия на половину дня. То, что нам было нужно с детьми: никто не устал, а впечатлений получили множество
  • K
    Kristina
    12 апреля 2024
    Экскурсия по дельте реки Меконг
    Экскурсия организована хорошо. Нас забрали из отеля в центре Сайгона. Дорога до дельты заняла около двух часов в комфортном автомобиле.
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    Гид прекрасно говорил на русском. Мог ответить на любые вопросы. В целом нам понравилось. Из минусов- мы плотно позавтракали, потом нас поили чаем с дегустацией меда, потом дегустировали фрукты и кокосовые конфеты. К тому моменту как нужно было ехать в ресторан на обед мы были совершено не голодны, поэтому отменили обед и раньше вернулись в город. Ну и что нужно понимать, что место очень туристическое и сильно коммерциализированно.

  • С
    Степан
    4 марта 2024
    Вечерний круиз по реке Сайгон с ужином и шоу на корабле
    Отличное времяпровождение! Только положительные эмоции! Рекомендую.
  • Е
    Евгений
    30 января 2024
    Вечерний круиз по реке Сайгон с ужином и шоу на корабле
    Мне понравилось, но я был один, скучновато. В целом приятная прогулка было, но быстро кончилась.
  • Н
    Наталья
    31 декабря 2023
    Вечерний круиз по реке Сайгон с ужином и шоу на корабле
    Великолепное владение русским языком. Позновательно.
    Великолепное владение русским языком. ПозновательноВеликолепное владение русским языком. ПозновательноВеликолепное владение русским языком. ПозновательноВеликолепное владение русским языком. Позновательно
  • А
    Алексей
    3 апреля 2023
    Здравствуй, река Меконг! Маленькое путешествие по югу Вьетнама
    Отличная экскурсия.
  • А
    Анна
    24 января 2023
    Здравствуй, река Меконг! Маленькое путешествие по югу Вьетнама
    Экскурсия понравилась, Виктори- русскоговорящий вьетнамец очень много и интересно рассказал про страну, культуру. Организовано все тоже хорошо.
  • И
    Илья
    13 августа 2022
    Здравствуй, река Меконг! Маленькое путешествие по югу Вьетнама
    Выше всяких похвал!

Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «По рекам и каналам»

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Сколько стоит экскурсия по Хошимину в июне 2024
Сейчас в Хошимине в категории "По рекам и каналам" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 100 до 230. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
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