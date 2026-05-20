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Индивидуальная
Экспресс-экскурсия по Хошимину на авто
Познакомьтесь с Хошимином в комфортном формате! Исторический центр, современные районы и интересные факты о городе ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: В районе 1
«Живописный парк и главную улицу города»
Завтра в 07:00
14 июн в 07:00
от $150 за человека
Индивидуальная
Парки и смотровые площадки Хошимина
Откройте для себя уникальные зелёные пространства и панорамы Хошимина в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: В отеле в центре города
«В парке растут огромные деревья, цветут орхидеи, поют певчие птицы и иногда можно встретить серых белок и зелёных ящериц»
Завтра в 08:00
14 июн в 08:00
от $220 за человека
Индивидуальная
В национальный заповедник Нам Кат Тиен - из Хошимина
Пройти по джунглям и открыть мир дикой природы Вьетнама
Начало: У вашего отеля в центре города
«На территории парка обитают 105 видов млекопитающих, 360 видов птиц, 120 видов рептилий и амфибий, более 150 видов пресноводных рыб, а также около 440 видов бабочек и других насекомых»
15 июн в 06:00
16 июн в 06:00
от $480 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Очень понравилась экскурсия, гид приятный и хорошо. говорил по-русски, отлично знает историю, чистая опрятная машина минивэн с кондиционером (даже не
+13
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И
Экскурсия на комфортном минивэне. Приветливые гид и водитель, которые старались сделать нашу экскурсию комфортной. Запланированный рассказ гида был хорошо спланирован,
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Идеальный вариант, если мало времени, а хочется увидеть всё и сразу!
Это был наш единственный день в Хошимине и последний день
Это был наш единственный день в Хошимине и последний день
+6
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О
Экскурсия прошла отлично. Ирина профессионал своего дела. Легко пообщались, очень довольны!
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Ирина, спасибо большое за прекрасную организацию и интересно проведенную экскурсию!
К сожалению, у нас было очень мало времени между рейсами самолёта, но Ирина постаралась «впихнуть невпихуемое» в этот двухчасовой промежуток.
Однозначно рекомендуем!
Гид с большим опытом
К сожалению, у нас было очень мало времени между рейсами самолёта, но Ирина постаралась «впихнуть невпихуемое» в этот двухчасовой промежуток.
Однозначно рекомендуем!
Гид с большим опытом
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М
Спасибо Ирине, что отговорила от пешей экскурсии, дети бы умаялись. А на авто все прошло отлично. Виктор отлично нам все рассказал. Получили общее представление о городе. Понравился храм в китайском квартале, очень атмосферно
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Отличная экскурсия! Организатор встретил нас в аэропорту и мы сразу поехали на экскурсию (иначе бы после заселения в отель мы
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Н
Прекрасный гид - вьетнамец Виктор! Очень содержательная экскурсия, за 3 часа посмотрели весь город от центра до фешенебельных новых кварталов!
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О
Очень понравился вид экскурсии. Смогли за короткое время понять общие черты города, определить куда сходим посмотреть более детально.
Гид Ирина очень
Гид Ирина очень
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Очень понравилась Ирина! Интеллигентная, образованная, знающая тему. Было приятно слушать и проводить время.
Если соберёмся во Вьетнам, помолимся богам туризма, чтобы снова встретиться с этим гидом.
Спасибо большое!
Если соберёмся во Вьетнам, помолимся богам туризма, чтобы снова встретиться с этим гидом.
Спасибо большое!
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Всего 19 отзывов в Хошимине в категории "Парки"
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Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «Парки»
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Сейчас в Хошимине в категории "Парки" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 480. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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