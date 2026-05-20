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во Вьетнаме. Хотелось успеть увидеть главное, но оставить время погулять самим. Формат на 2,5 часа на авто подошёл идеально.



Главное спасение — машина с кондиционером. На улице стояла дикая духота, и возвращаться в прохладный салон после каждой остановки было настоящим кайфом. Без машины в такую погоду мы бы просто выдохлись.



Отдельная благодарность гиду Кхангу (Коля). Очень приятный вьетнамец, прекрасно говорит по-русски. Отвечал чётко на все вопросы, которые интересовали нас, и дал совет по торговому центру для самостоятельной прогулки и шоппинга.



Увидели храм Тхиен Хау, исторический центр, почтамт, рынок, Нотр-Дам де Сайгон, мэрию, пешеходную улицу и многое другое. Экспресс-знакомству с Сайгоном — твёрдая пятёрка.



За фоточки, которые он помог сделать, отдельное спасибо.