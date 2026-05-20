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Экскурсии по паркам Хошимина

Найдено 3 экскурсии в категории «Парки» в Хошимине на русском языке, цены от $150. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Экспресс-экскурсия по Хошимину на авто
На машине
На микроавтобусе
2.5 часа
19 отзывов
Индивидуальная
Экспресс-экскурсия по Хошимину на авто
Познакомьтесь с Хошимином в комфортном формате! Исторический центр, современные районы и интересные факты о городе ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: В районе 1
«Живописный парк и главную улицу города»
Завтра в 07:00
14 июн в 07:00
от $150 за человека
Парки и смотровые площадки Хошимина
На машине
4 часа
Индивидуальная
Парки и смотровые площадки Хошимина
Откройте для себя уникальные зелёные пространства и панорамы Хошимина в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: В отеле в центре города
«В парке растут огромные деревья, цветут орхидеи, поют певчие птицы и иногда можно встретить серых белок и зелёных ящериц»
Завтра в 08:00
14 июн в 08:00
от $220 за человека
В национальный заповедник Нам Кат Тиен - из Хошимина
На машине
13 часов
Индивидуальная
В национальный заповедник Нам Кат Тиен - из Хошимина
Пройти по джунглям и открыть мир дикой природы Вьетнама
Начало: У вашего отеля в центре города
«На территории парка обитают 105 видов млекопитающих, 360 видов птиц, 120 видов рептилий и амфибий, более 150 видов пресноводных рыб, а также около 440 видов бабочек и других насекомых»
15 июн в 06:00
16 июн в 06:00
от $480 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Екатерина
Экспресс-экскурсия по Хошимину на авто
Очень понравилась экскурсия, гид приятный и хорошо. говорил по-русски, отлично знает историю, чистая опрятная машина минивэн с кондиционером (даже не
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представляю как в такую жару брать пешую экскурсию или открытую авто без крыши), вода в бутылочках, нормальная цена, посмотрели много мест и даже не 2,5 часа, а все 3,5-4 часа! Рекомендую однозначно ☝️😉

Очень понравилась экскурсия, гид приятный и хорошо. говорил по-русски, отлично знает историю, чистая опрятная машина минивэн
Очень понравилась экскурсия, гид приятный и хорошо. говорил по-русски, отлично знает историю, чистая опрятная машина минивэн
Очень понравилась экскурсия, гид приятный и хорошо. говорил по-русски, отлично знает историю, чистая опрятная машина минивэн
Очень понравилась экскурсия, гид приятный и хорошо. говорил по-русски, отлично знает историю, чистая опрятная машина минивэн+13
Очень понравилась экскурсия, гид приятный и хорошо. говорил по-русски, отлично знает историю, чистая опрятная машина минивэн
Очень понравилась экскурсия, гид приятный и хорошо. говорил по-русски, отлично знает историю, чистая опрятная машина минивэн
Очень понравилась экскурсия, гид приятный и хорошо. говорил по-русски, отлично знает историю, чистая опрятная машина минивэн
Очень понравилась экскурсия, гид приятный и хорошо. говорил по-русски, отлично знает историю, чистая опрятная машина минивэн
Очень понравилась экскурсия, гид приятный и хорошо. говорил по-русски, отлично знает историю, чистая опрятная машина минивэн
Очень понравилась экскурсия, гид приятный и хорошо. говорил по-русски, отлично знает историю, чистая опрятная машина минивэн
Очень понравилась экскурсия, гид приятный и хорошо. говорил по-русски, отлично знает историю, чистая опрятная машина минивэн
Очень понравилась экскурсия, гид приятный и хорошо. говорил по-русски, отлично знает историю, чистая опрятная машина минивэн
Очень понравилась экскурсия, гид приятный и хорошо. говорил по-русски, отлично знает историю, чистая опрятная машина минивэн
Очень понравилась экскурсия, гид приятный и хорошо. говорил по-русски, отлично знает историю, чистая опрятная машина минивэн
Очень понравилась экскурсия, гид приятный и хорошо. говорил по-русски, отлично знает историю, чистая опрятная машина минивэн
Очень понравилась экскурсия, гид приятный и хорошо. говорил по-русски, отлично знает историю, чистая опрятная машина минивэн
Очень понравилась экскурсия, гид приятный и хорошо. говорил по-русски, отлично знает историю, чистая опрятная машина минивэн
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И
Экспресс-экскурсия по Хошимину на авто
Экскурсия на комфортном минивэне. Приветливые гид и водитель, которые старались сделать нашу экскурсию комфортной. Запланированный рассказ гида был хорошо спланирован,
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вполне интересен. Однако складывалось впечатление, что гид не всегда понимал суть заданных вопросов. То есть русский язык - не самое сильное его знание. И ещё непонятно, зачем гид несколько раз водил нас в вестибюли статусных отелей, чтобы восхититься богатыми интерьерами… Хотя в целом, конечно, впечатление о городе,получили. А это - главное!

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Сабина
Экспресс-экскурсия по Хошимину на авто
Идеальный вариант, если мало времени, а хочется увидеть всё и сразу!

Это был наш единственный день в Хошимине и последний день
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во Вьетнаме. Хотелось успеть увидеть главное, но оставить время погулять самим. Формат на 2,5 часа на авто подошёл идеально.

Главное спасение — машина с кондиционером. На улице стояла дикая духота, и возвращаться в прохладный салон после каждой остановки было настоящим кайфом. Без машины в такую погоду мы бы просто выдохлись.

Отдельная благодарность гиду Кхангу (Коля). Очень приятный вьетнамец, прекрасно говорит по-русски. Отвечал чётко на все вопросы, которые интересовали нас, и дал совет по торговому центру для самостоятельной прогулки и шоппинга.

Увидели храм Тхиен Хау, исторический центр, почтамт, рынок, Нотр-Дам де Сайгон, мэрию, пешеходную улицу и многое другое. Экспресс-знакомству с Сайгоном — твёрдая пятёрка.

За фоточки, которые он помог сделать, отдельное спасибо.

Идеальный вариант, если мало времени, а хочется увидеть всё и сразу!
Идеальный вариант, если мало времени, а хочется увидеть всё и сразу!
Идеальный вариант, если мало времени, а хочется увидеть всё и сразу!
Идеальный вариант, если мало времени, а хочется увидеть всё и сразу!+6
Идеальный вариант, если мало времени, а хочется увидеть всё и сразу!
Идеальный вариант, если мало времени, а хочется увидеть всё и сразу!
Идеальный вариант, если мало времени, а хочется увидеть всё и сразу!
Идеальный вариант, если мало времени, а хочется увидеть всё и сразу!
Идеальный вариант, если мало времени, а хочется увидеть всё и сразу!
Идеальный вариант, если мало времени, а хочется увидеть всё и сразу!
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О
Экспресс-экскурсия по Хошимину на авто
Экскурсия прошла отлично. Ирина профессионал своего дела. Легко пообщались, очень довольны!
Экскурсия прошла отлично. Ирина профессионал своего дела. Легко пообщались, очень довольны!
Экскурсия прошла отлично. Ирина профессионал своего дела. Легко пообщались, очень довольны!
Экскурсия прошла отлично. Ирина профессионал своего дела. Легко пообщались, очень довольны!
Экскурсия прошла отлично. Ирина профессионал своего дела. Легко пообщались, очень довольны!
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Ирина
Экспресс-экскурсия по Хошимину на авто
Ирина, спасибо большое за прекрасную организацию и интересно проведенную экскурсию!
К сожалению, у нас было очень мало времени между рейсами самолёта, но Ирина постаралась «впихнуть невпихуемое» в этот двухчасовой промежуток.
Однозначно рекомендуем!
Гид с большим опытом
Ирина, спасибо большое за прекрасную организацию и интересно проведенную экскурсию!
Ирина, спасибо большое за прекрасную организацию и интересно проведенную экскурсию!
Ирина, спасибо большое за прекрасную организацию и интересно проведенную экскурсию!
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М
Экспресс-экскурсия по Хошимину на авто
Спасибо Ирине, что отговорила от пешей экскурсии, дети бы умаялись. А на авто все прошло отлично. Виктор отлично нам все рассказал. Получили общее представление о городе. Понравился храм в китайском квартале, очень атмосферно
Спасибо Ирине, что отговорила от пешей экскурсии, дети бы умаялись. А на авто все прошло отлично.
Спасибо Ирине, что отговорила от пешей экскурсии, дети бы умаялись. А на авто все прошло отлично.
Спасибо Ирине, что отговорила от пешей экскурсии, дети бы умаялись. А на авто все прошло отлично.
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Андрей
Экспресс-экскурсия по Хошимину на авто
Отличная экскурсия! Организатор встретил нас в аэропорту и мы сразу поехали на экскурсию (иначе бы после заселения в отель мы
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бы заснули), гид Виктор рассказыл много интересного про Сайгон. И по окончанию экскурсии нас подвезли до отеля. Большое спасибо году и организатору!

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Н
Экспресс-экскурсия по Хошимину на авто
Прекрасный гид - вьетнамец Виктор! Очень содержательная экскурсия, за 3 часа посмотрели весь город от центра до фешенебельных новых кварталов!
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Виктор ответил на все вопросы про жизнь и быт вьетнамцев! Прекрасный автобус, чистый, с кондиционером. Даже останавливались на легкий перекус. Тому, кто останавливается на один день в городе - очень рекомендую этот формат!

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О
Экспресс-экскурсия по Хошимину на авто
Очень понравился вид экскурсии. Смогли за короткое время понять общие черты города, определить куда сходим посмотреть более детально.
Гид Ирина очень
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знающая, все объясняла, на все вопросы знала ответ. Очень интересно даёт материал.
Так как у нас потом был запланирован музей, нас довезли прямо до него и дали советы, было полезно.

Очень понравился вид экскурсии. Смогли за короткое время понять общие черты города, определить куда сходим посмотреть более детально.
Очень понравился вид экскурсии. Смогли за короткое время понять общие черты города, определить куда сходим посмотреть более детально.
Очень понравился вид экскурсии. Смогли за короткое время понять общие черты города, определить куда сходим посмотреть более детально.
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Маша
Экспресс-экскурсия по Хошимину на авто
Очень понравилась Ирина! Интеллигентная, образованная, знающая тему. Было приятно слушать и проводить время.
Если соберёмся во Вьетнам, помолимся богам туризма, чтобы снова встретиться с этим гидом.
Спасибо большое!
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Всего 19 отзывов в Хошимине в категории "Парки"

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Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «Парки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хошимине
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Экспресс-экскурсия по Хошимину на авто;
  2. Парки и смотровые площадки Хошимина;
  3. В национальный заповедник Нам Кат Тиен - из Хошимина.
Какие места ещё посмотреть в Хошимине
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рынок Бен Тхань;
  2. Собор Нотр-Дам де Сайгон;
  3. Финансовая башня Битекско;
  4. Рынок Бинь Тай;
  5. Оперный театр;
  6. Тоннели Ку Чи;
  7. Туннели Кучи;
  8. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Хошимину в июне 2026
Сейчас в Хошимине в категории "Парки" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 480. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Хошимине (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Парки», 19 ⭐ отзывов, цены от $150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август