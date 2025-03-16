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Индивидуальная экскурсия на гору Баден и святая земля Каодай - это возможность прикоснуться к истории и культуре Вьетнама.



Путешественники увидят самую высокую гору региона, узнают легенду о Чёрной Леди и посетят храмовый комплекс Каодай. В программе также подъём на фуникулёре, знакомство с бронзовой статуей Будды и обед в ресторане. Это уникальный шанс понять вьетнамскую культуру и религию в одном путешествии