Индивидуальная экскурсия на гору Баден и святая земля Каодай - это возможность прикоснуться к истории и культуре Вьетнама.
Путешественники увидят самую высокую гору региона, узнают легенду о Чёрной Леди и посетят храмовый комплекс Каодай. В программе также подъём на фуникулёре, знакомство с бронзовой статуей Будды и обед в ресторане. Это уникальный шанс понять вьетнамскую культуру и религию в одном путешествии
Путешественники увидят самую высокую гору региона, узнают легенду о Чёрной Леди и посетят храмовый комплекс Каодай. В программе также подъём на фуникулёре, знакомство с бронзовой статуей Будды и обед в ресторане. Это уникальный шанс понять вьетнамскую культуру и религию в одном путешествии
6 причин купить эту экскурсию
- 🗻 Увидеть самую высокую гору Южного Вьетнама
- 🕌 Посетить храмовый комплекс Каодай
- 📜 Узнать легенду о Чёрной Леди
- 🍽️ Обед в ресторане включён
- 🚡 Подъём на фуникулёре
- 🕉️ Познакомиться с религией Каодай
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00
Что можно увидеть
- Гора Баден
- Храмовый комплекс Каодай
- Статуя Будды Тай Бо Да Сон
- Статуя Будды Майтрейя
Описание экскурсии
Легенды Южного Вьетнама
Вы услышите историю девушки по имени Баден (Чёрная Леди), которая умерла несправедливо, но вернулась, чтобы спасти людей и принести счастье разумным существам. А также познакомитесь с религией Каодай, которая характеризуется отбором и интеграцией с другими учениями, направленными на совершенствование себя.
В нашей программе:
- Трансфер в провинцию Тэйнинь
- Подъём на современном фуникулёре на вершину горы Баден
- Посещение нескольких храмов, пропитанных легендами горы
- Знакомство с самой большой в Азии бронзовой статуей Будды Тай Бо Да Сон и статуей Будды Майтрейя из песчаника
- Наслаждение «цветочным раем» на вершине
- Обед — шведский стол в ресторане (входит в стоимость экскурсии)
- Посещение храмового комплекса Каодай
- Возвращение в Хошимин
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобилях Ford Transit, Toyota Fortuner, Isuzu MU-X или Toyota Innova
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$120
|Дети до 7 лет
|$90
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 13 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваша команда гидов в Хошимине
Провели экскурсии для 1195 туристов
Русскоговорящий гид во Вьетнаме, ваш надёжный проводник по самым удивительным местам этой таинственной страны. Я больше 10 лет жил и учился в России, филолог по специальности. Сейчас живу в Хошимине.Задать вопрос
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