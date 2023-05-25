Различные конфессии и веротерпимостьОсновными составляющими религиозной системы во Вьетнаме являются культ предков, буддизм, конфуцианство и проникший в 17 веке католицизм. В южном Вьетнаме широкое распространение получили созданные в 20-х годах прошлого века религиозные секты Хоа Хао и Каодай. Среди горных племен распространен анимизм. Все эти религии, смешавшись с местными верованиями, религиозными обычаями и традициями, оказывают влияние на повседневную жизнь вьетнамцев. Стоит отметить, что разные религии на протяжении многих веков мирно существовали друг с другом, не вызывая межрелигиозных столкновений, благодаря соответствию их учений направлению политики древних вьетнамских государств. Веротерпимость, уважительное отношение к представителям других конфессий, неглубокое проникновение в духовную жизнь вьетнамцев какого-либо одного вероучения способствуют сохранению культа предков.

Что вы увидите:• Храм Небесной богини Chua Ba Thien Hau — покровительницы мореплавателей. Вход в храм украшают фонари, выполненные в китайском стиле, а на фасаде храма распложены многочисленные сцены из китайских мифов и легенд, связанных с богиней Тхиен Хау.