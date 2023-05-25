Экскурсия по храмам города Хошимина

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Приглашаем на обзорную экскурсию по храмам города Хошимина. Вы насладитесь видом старинных буддийских и индуистских храмов, китайских пагод.

Экскурсия по храмам Хошимина (Сайгона) — это прекрасная возможность в рамках одной поездки посетить сразу несколько достопримечательностей.

Вас ждет увлекательная прогулка, в рамках которой вы познакомитесь с буддийскими, индуистскими и христианскими святынями города, культурой этих религиозных общин.
Экскурсия по храмам города Хошимина
Экскурсия по храмам города Хошимина
Экскурсия по храмам города Хошимина
Экскурсия по храмам города Хошимина
Экскурсия по храмам города Хошимина
Экскурсия по храмам города Хошимина
Экскурсия по храмам города Хошимина
Ближайшие даты:
25
мая
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Что вас ожидает:

  • Буддийский храм Vinh Nghiem
  • Храм Небесной богини Chua Ba Thien Hau- покровительницы мореплавателей
  • Индуистский храм богини дождя, счастья и плодородия — храм Мариамман
  • Таоистский храм Chua Ngoc Hoang (Храм Нефритового Императора)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Различные конфессии и веротерпимостьОсновными составляющими религиозной системы во Вьетнаме являются культ предков, буддизм, конфуцианство и проникший в 17 веке католицизм. В южном Вьетнаме широкое распространение получили созданные в 20-х годах прошлого века религиозные секты Хоа Хао и Каодай. Среди горных племен распространен анимизм. Все эти религии, смешавшись с местными верованиями, религиозными обычаями и традициями, оказывают влияние на повседневную жизнь вьетнамцев. Стоит отметить, что разные религии на протяжении многих веков мирно существовали друг с другом, не вызывая межрелигиозных столкновений, благодаря соответствию их учений направлению политики древних вьетнамских государств. Веротерпимость, уважительное отношение к представителям других конфессий, неглубокое проникновение в духовную жизнь вьетнамцев какого-либо одного вероучения способствуют сохранению культа предков.
Что вы увидите:• Храм Небесной богини Chua Ba Thien Hau — покровительницы мореплавателей. Вход в храм украшают фонари, выполненные в китайском стиле, а на фасаде храма распложены многочисленные сцены из китайских мифов и легенд, связанных с богиней Тхиен Хау.
  • Индуистский храм богини дождя, счастья и плодородия — храм Мариамман. Этот комплекс является единственным индуистским храмом в Сайгоне Он был построен в конце XIX столетия — во времена стремительного развития города. Сооружение посвящено индуистской богине по имени Мариамман (в индуизме — богиня-мать). Традиционно Мариамман изображают в виде сидящей многорукой женщины, у которой лицо красного цвета. В ее руках — нож, барабан, колокольчик и трезубец. Внешняя стена храма имеет коллекцию интересных статуй различных богов и богинь, как Мариамман, Вишну, Брахма и Ганеша.
  • Таоистский Храм Нефритового Императора. Пагода также известна как «черепашья», была построена в 1909 году Кантонской китайской общиной, мигрировавшей из провинции Гуанчжоу (Юго-Западный Китай). Это одна из самых красивых и известных пагод в Хошимине. Этот храм посвящен верховному богу даосизма Нгок Хоангу (Ngoc Hoang). Во вьетнамской религии он предстает как верховное божество, которое отвечает за судьбу каждого бога и человека на земле. Считается, что Нгок Хоанг создал всех людей на планете, а также хотел даровать им бессмертие.

В любой день не раньше 7 ч утра и не позже 15ч дня

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отель Рекс на 141 Нгуен Хуэ
Завершение: В том же месте где и начало экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день не раньше 7 ч утра и не позже 15ч дня
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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