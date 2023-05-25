Приглашаем на обзорную экскурсию по храмам города Хошимина. Вы насладитесь видом старинных буддийских и индуистских храмов, китайских пагод.
Экскурсия по храмам Хошимина (Сайгона) — это прекрасная возможность в рамках одной поездки посетить сразу несколько достопримечательностей.
Вас ждет увлекательная прогулка, в рамках которой вы познакомитесь с буддийскими, индуистскими и христианскими святынями города, культурой этих религиозных общин.
Экскурсия по храмам Хошимина (Сайгона) — это прекрасная возможность в рамках одной поездки посетить сразу несколько достопримечательностей.
Вас ждет увлекательная прогулка, в рамках которой вы познакомитесь с буддийскими, индуистскими и христианскими святынями города, культурой этих религиозных общин.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Буддийский храм Vinh Nghiem
- Храм Небесной богини Chua Ba Thien Hau- покровительницы мореплавателей
- Индуистский храм богини дождя, счастья и плодородия — храм Мариамман
- Таоистский храм Chua Ngoc Hoang (Храм Нефритового Императора)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Различные конфессии и веротерпимостьОсновными составляющими религиозной системы во Вьетнаме являются культ предков, буддизм, конфуцианство и проникший в 17 веке католицизм. В южном Вьетнаме широкое распространение получили созданные в 20-х годах прошлого века религиозные секты Хоа Хао и Каодай. Среди горных племен распространен анимизм. Все эти религии, смешавшись с местными верованиями, религиозными обычаями и традициями, оказывают влияние на повседневную жизнь вьетнамцев. Стоит отметить, что разные религии на протяжении многих веков мирно существовали друг с другом, не вызывая межрелигиозных столкновений, благодаря соответствию их учений направлению политики древних вьетнамских государств. Веротерпимость, уважительное отношение к представителям других конфессий, неглубокое проникновение в духовную жизнь вьетнамцев какого-либо одного вероучения способствуют сохранению культа предков.
Что вы увидите:• Храм Небесной богини Chua Ba Thien Hau — покровительницы мореплавателей. Вход в храм украшают фонари, выполненные в китайском стиле, а на фасаде храма распложены многочисленные сцены из китайских мифов и легенд, связанных с богиней Тхиен Хау.
- Индуистский храм богини дождя, счастья и плодородия — храм Мариамман. Этот комплекс является единственным индуистским храмом в Сайгоне Он был построен в конце XIX столетия — во времена стремительного развития города. Сооружение посвящено индуистской богине по имени Мариамман (в индуизме — богиня-мать). Традиционно Мариамман изображают в виде сидящей многорукой женщины, у которой лицо красного цвета. В ее руках — нож, барабан, колокольчик и трезубец. Внешняя стена храма имеет коллекцию интересных статуй различных богов и богинь, как Мариамман, Вишну, Брахма и Ганеша.
- Таоистский Храм Нефритового Императора. Пагода также известна как «черепашья», была построена в 1909 году Кантонской китайской общиной, мигрировавшей из провинции Гуанчжоу (Юго-Западный Китай). Это одна из самых красивых и известных пагод в Хошимине. Этот храм посвящен верховному богу даосизма Нгок Хоангу (Ngoc Hoang). Во вьетнамской религии он предстает как верховное божество, которое отвечает за судьбу каждого бога и человека на земле. Считается, что Нгок Хоанг создал всех людей на планете, а также хотел даровать им бессмертие.
В любой день не раньше 7 ч утра и не позже 15ч дня
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Отель Рекс на 141 Нгуен ХуэЗавершение: В том же месте где и начало экскурсии
- Когда и сколько длится?
- Когда: В любой день не раньше 7 ч утра и не позже 15ч дняЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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