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Обзорная экскурсия по Хошимину

4
1 отзыв
Катя Ч.
Катя Ч. – Гид из Хошимина
Знакомство с Хошимином обязательно для каждого любознательного туриста.

Город 🏙️ дважды был столицей ⭐️ и сохранил черты крупного мегаполиса: обилие достопримечательностей 🏛️, стеклянные башни, прореживающие ряды исторических зданий, суетливость жителей.

За четыре часа индивидуальной экскурсии 🧭 вы увидите собор Сайгонской Богоматери, здание старого почтамта, местный рынок, военный музей 🖼, китайский квартал и знаменитую пагоду.

Посмотрите на жизнь местных и отметьте наиболее интересные туристические точки.
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Обзорная экскурсия по Хошимину

Что вы увидите

  • Собор Сайгонской Богоматери
  • Старая почта
  • Музей военной истории
  • Рынок Бантхань
  • Китайский квартал Тьолон
  • Пагода Тхиен Тау
  • Фабрика лаковых изделий
  • Центр Хошимина
  • Памятник Хошимину
Во время обзорной экскурсии 🧭 вы познакомитесь с основными культурными, архитектурными и историческими достопримечательностями 🏛️ первого по величине города Вьетнама-Хошимина, такими как собор Сайгонской Богоматери, Старая почта, Музей 🖼 военной истории 📖, рынок Бантхань, китайский квартал Тьолон, пагода Тхиен Тау, фабрика лаковых изделий, центр Хошимина, памятник Хошимину.
Город Хошимин имеет свой неповторимый колорит, отличающий его от столицы ⭐️ Ханой. Здесь очарование и загадочность Востока гармонично сочетается с комфотром лоском Запада.
Что входит
  • В стоимости включено: транспорт
  • услуги русского гида
  • входные билеты.
Начало и место завершения
🚩 ваш отель

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Катя Ч.
Катя Ч.
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