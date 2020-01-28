Знакомство с Хошимином обязательно для каждого любознательного туриста.
Город дважды был столицей и сохранил черты крупного мегаполиса: обилие достопримечательностей, стеклянные башни, прореживающие ряды исторических зданий, суетливость жителей.
За четыре часа индивидуальной экскурсии вы увидите собор Сайгонской Богоматери, здание старого почтамта, местный рынок, военный музей, китайский квартал и знаменитую пагоду. Посмотрите на жизнь местных и отметьте наиболее интересные туристические точки.
Город дважды был столицей и сохранил черты крупного мегаполиса: обилие достопримечательностей, стеклянные башни, прореживающие ряды исторических зданий, суетливость жителей.
За четыре часа индивидуальной экскурсии вы увидите собор Сайгонской Богоматери, здание старого почтамта, местный рынок, военный музей, китайский квартал и знаменитую пагоду. Посмотрите на жизнь местных и отметьте наиболее интересные туристические точки.
Описание экскурсииВо время обзорной экскурсии вы познакомитесь с основными культурными, архитектурными и историческими достопримечательностями первого по величине города Вьетнама-Хошимина, такими как собор Сайгонской Богоматери, Старая почта, Музей военной истории, рынок Бантхань, китайский квартал Тьолон, пагода Тхиен Тау, фабрика лаковых изделий, центр Хошимина, памятник Хошимину. Город Хошимин имеет свой неповторимый колорит, отличающий его от столицы Ханой. Здесь очарование и загадочность Востока гармонично сочетается с комфотром лоском Запада.
по договоренности
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Собор Сайгонской Богоматери
- Старая почта
- Музей военной истории
- Рынок Бантхань
- Китайский квартал Тьолон
- Пагода Тхиен Тау
- Фабрика лаковых изделий
- Центр Хошимина
- Памятник Хошимину
- Смотровая
Что включено
- В стоимости включено: транспорт, услуги русского гида, входные билеты.
Что не входит в цену
- Входные билеты на смотровую площадку.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: Отель
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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