Во время обзорной экскурсии 🧭 вы познакомитесь с основными культурными, архитектурными и историческими достопримечательностями 🏛️ первого по величине города Вьетнама-Хошимина, такими как собор Сайгонской Богоматери, Старая почта, Музей 🖼 военной истории 📖, рынок Бантхань, китайский квартал Тьолон, пагода Тхиен Тау, фабрика лаковых изделий, центр Хошимина, памятник Хошимину.

Город Хошимин имеет свой неповторимый колорит, отличающий его от столицы ⭐️ Ханой. Здесь очарование и загадочность Востока гармонично сочетается с комфотром лоском Запада.