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Во Вьетнаме живут 54 народности и исповедуются разные религии. На экскурсии вы ближе познакомитесь с духовной жизнью страны. Узнаете, как здесь распространялся буддизм и каким буддам чаще ставят алтари. Выясните, кому поклоняются в районе Чайнатауна. В индуистском храме мы расскажем о сайгонском культе. Поговорим о философии Каодай. И осмотрим красивый католический собор.