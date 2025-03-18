Во Вьетнаме живут 54 народности и исповедуются разные религии. На экскурсии вы ближе познакомитесь с духовной жизнью страны. Узнаете, как здесь распространялся буддизм и каким буддам чаще ставят алтари. Выясните, кому поклоняются в районе Чайнатауна. В индуистском храме мы расскажем о сайгонском культе. Поговорим о философии Каодай. И осмотрим красивый католический собор.
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Уникальные религиозные объекты
- 🙏 Погружение в духовную культуру
- 🚗 Комфортное передвижение
- 🌏 Узнать о разных религиях
- 🏛 Посетить знаменитые храмы
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Что можно увидеть
- Каодаистский храм
- Индуистский храм Мариамман
- Языческий храм Тьен Хау
- Буддийский храмовый комплекс
- Католический собор Тан Динь
Описание экскурсии
- Каодаистский храм. Каодай — религия достаточно молодая, ей всего около 100 лет, но у неё уже несколько миллионов последователей. В необычном храмовом комплексе вы узнаете о синкретической религии, которая сочетает элементы разных духовных течений Востока и Запада.
- Индуистский храм Мариамман, посвящённый богине дождя и урожая, защитнице от оспы. Мы расскажем о культе поклонения Мариамман, возникшем в Сайгоне в конце 19 века выходцами из Индии.
- Языческий храм Тьен Хау. Также вы посетите святыню местной китайской диаспоры и сможете загадать заветное желание в храме, посвящённом богине моря Мазу.
- Буддийский храмовый комплекс. Вы услышите о разных буддах и буддийской символике, а также о том, какие подношения принято ставить на алтари.
- Католический собор Тан Динь, один из самых крупных и красивейших во Вьетнаме. Вы осмотрите церковь и узнаете, как католичество пришло и распространялось по стране.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобилях Toyota, Honda, Ford и других — легковых или минивэнах в зависимости от количества путешественников.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваша команда гидов в Хошимине
Провели экскурсии для 366 туристов
Добрый день, друзья! Мое вьетнамское имя — Нгуен Хонг Чиен, по-русски меня зовут Виктор. Я работаю русскоговорящим гидом уже 20 лет. В молодости учился и работал в Советском Союзе, аЗадать вопрос
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