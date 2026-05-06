С посещением Дворца независимости (билеты включены)
Предлагаю вам исследовать центр Хошимина и его архитектуру, поговорить о культуре и религиозных традициях. Вы узнаете историю Сайгона — от колониального города до современного мегаполиса.
Увидите главные улицы и храмы, а также посетите Дворец независимости — символ объединения страны в 20 веке.
Описание билета
Рынок Бен Тхань
Вы узнаете, почему рынок считается одной из визитных карточек Хошимина, и попробуете здесь напитки из местных фруктов.
Индуистский храм богини Мариамман
Он и сегодня остаётся местом притяжения тысяч индуистов, которые живут в Хошимине или специально приезжают из других уголков Вьетнама.
Оперный театр и пешеходная улица Нгуен Хюэ
Мы погрузимся в колониальную историю города: выясним, кто и как перестраивал Сайгон в 19 веке, почему Хошимин называли «Парижем Востока» и как здесь сегодня сохраняют историческое наследие.
Кофе-брейк
Вы заглянете в одну из кофеен в центре города и попробуете напитки, которые особенно популярны среди местных жителей.
Книжная улица Нгуен Ван Бинь
Является одним из символов города, которая отражает современные тенденции его развития
Собор Сайгонской Богоматери и здание Центрального почтамта
Памятники французского колониального наследия.
Дворец независимости (с посещением)
Вы посетите территорию дворца, где узнаете, почему именно это место стало символом объединения страны в 1975 году. Рассмотрите внутренние интерьеры и познакомитесь с тем, как жила элита Южного Вьетнама в годы Вьетнамской войны.
Обед
Зайдём в аутентичное заведение, где вы попробуете традиционный вьетнамский суп — гордость местной гастрономической культуры.
Храм Тан Динь
Один из самых необычных во Вьетнаме. Рассмотрим его знаменитый розовый фасад.
Вы узнаете
Почему город часто называют Сайгоном, хотя официальное название — Хошимин
Как во Вьетнаме уживаются сразу несколько религий — буддизм, конфуцианство, даосизм и культ предков
Почему вьетнамские храмы посвящают не только религиозным, но и историческим персонажам
Чем Хошимин отличается от других городов Вьетнама
И многое другое!
Организационные детали
В стоимость экскурсии входят билеты в Дворец независимости. Обед и напитки оплачиваются дополнительно (по желанию)
Все здания, кроме собора Сайгонской Богоматери (он сейчас на реконструкции), мы посещаем. Собор осматриваем только снаружи
в будние дни в 10:00, в субботу и воскресенье в 10:00 и 14:15
Стоимость билета
Тип билета
Стоимость
Стандартный
$38
Пенсионеры
$32
Студенты
$32
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У рынка Бен Тхань
Когда и как рано покупать?
Когда: в будние дни в 10:00, в субботу и воскресенье в 10:00 и 14:15
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав — ваш гид в Хошимине
Я живу во Вьетнаме и провожу экскурсии по Хошимину, которые помогают не просто увидеть город, а понять его.
По образованию я вьетнамист, изучением страны занимаюсь уже много лет. Прежде всего, я
интересуюсь историей, культурой и повседневной жизнью страны, поэтому на прогулках мы говорим не только о зданиях и датах, но и о людях, традициях, религии и событиях, которые сформировали современный Вьетнам. Я стараюсь объяснять сложные вещи простым языком и делать экскурсии живыми и увлекательными.
Мои экскурсии подойдут тем, кто хочет познакомиться с городом глубже, любит задавать вопросы и получать цельное представление о новых местах.
