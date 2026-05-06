Хошимин сквозь эпохи: прогулка по сердцу города

С посещением Дворца независимости (билеты включены)
Предлагаю вам исследовать центр Хошимина и его архитектуру, поговорить о культуре и религиозных традициях. Вы узнаете историю Сайгона — от колониального города до современного мегаполиса.

Увидите главные улицы и храмы, а также посетите Дворец независимости — символ объединения страны в 20 веке.
Описание билета

Рынок Бен Тхань

Вы узнаете, почему рынок считается одной из визитных карточек Хошимина, и попробуете здесь напитки из местных фруктов.

Индуистский храм богини Мариамман

Он и сегодня остаётся местом притяжения тысяч индуистов, которые живут в Хошимине или специально приезжают из других уголков Вьетнама.

Оперный театр и пешеходная улица Нгуен Хюэ

Мы погрузимся в колониальную историю города: выясним, кто и как перестраивал Сайгон в 19 веке, почему Хошимин называли «Парижем Востока» и как здесь сегодня сохраняют историческое наследие.

Кофе-брейк

Вы заглянете в одну из кофеен в центре города и попробуете напитки, которые особенно популярны среди местных жителей.

Книжная улица Нгуен Ван Бинь

Является одним из символов города, которая отражает современные тенденции его развития

Собор Сайгонской Богоматери и здание Центрального почтамта

Памятники французского колониального наследия.

Дворец независимости (с посещением)

Вы посетите территорию дворца, где узнаете, почему именно это место стало символом объединения страны в 1975 году. Рассмотрите внутренние интерьеры и познакомитесь с тем, как жила элита Южного Вьетнама в годы Вьетнамской войны.

Обед

Зайдём в аутентичное заведение, где вы попробуете традиционный вьетнамский суп — гордость местной гастрономической культуры.

Храм Тан Динь

Один из самых необычных во Вьетнаме. Рассмотрим его знаменитый розовый фасад.

Вы узнаете

  • Почему город часто называют Сайгоном, хотя официальное название — Хошимин
  • Как во Вьетнаме уживаются сразу несколько религий — буддизм, конфуцианство, даосизм и культ предков
  • Почему вьетнамские храмы посвящают не только религиозным, но и историческим персонажам
  • Чем Хошимин отличается от других городов Вьетнама

И многое другое!

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входят билеты в Дворец независимости. Обед и напитки оплачиваются дополнительно (по желанию)
  • Все здания, кроме собора Сайгонской Богоматери (он сейчас на реконструкции), мы посещаем. Собор осматриваем только снаружи

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Стандартный$38
Пенсионеры$32
Студенты$32
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У рынка Бен Тхань
Когда и как рано покупать?
Когда: в будние дни в 10:00, в субботу и воскресенье в 10:00 и 14:15
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав
Владислав — ваш гид в Хошимине
Я живу во Вьетнаме и провожу экскурсии по Хошимину, которые помогают не просто увидеть город, а понять его. По образованию я вьетнамист, изучением страны занимаюсь уже много лет. Прежде всего, я
интересуюсь историей, культурой и повседневной жизнью страны, поэтому на прогулках мы говорим не только о зданиях и датах, но и о людях, традициях, религии и событиях, которые сформировали современный Вьетнам. Я стараюсь объяснять сложные вещи простым языком и делать экскурсии живыми и увлекательными. Мои экскурсии подойдут тем, кто хочет познакомиться с городом глубже, любит задавать вопросы и получать цельное представление о новых местах.

