Предлагаю вам исследовать центр Хошимина и его архитектуру, поговорить о культуре и религиозных традициях. Вы узнаете историю Сайгона — от колониального города до современного мегаполиса. Увидите главные улицы и храмы, а также посетите Дворец независимости — символ объединения страны в 20 веке.

Описание билета

Рынок Бен Тхань

Вы узнаете, почему рынок считается одной из визитных карточек Хошимина, и попробуете здесь напитки из местных фруктов.

Индуистский храм богини Мариамман

Он и сегодня остаётся местом притяжения тысяч индуистов, которые живут в Хошимине или специально приезжают из других уголков Вьетнама.

Оперный театр и пешеходная улица Нгуен Хюэ

Мы погрузимся в колониальную историю города: выясним, кто и как перестраивал Сайгон в 19 веке, почему Хошимин называли «Парижем Востока» и как здесь сегодня сохраняют историческое наследие.

Кофе-брейк

Вы заглянете в одну из кофеен в центре города и попробуете напитки, которые особенно популярны среди местных жителей.

Книжная улица Нгуен Ван Бинь

Является одним из символов города, которая отражает современные тенденции его развития

Собор Сайгонской Богоматери и здание Центрального почтамта

Памятники французского колониального наследия.

Дворец независимости (с посещением)

Вы посетите территорию дворца, где узнаете, почему именно это место стало символом объединения страны в 1975 году. Рассмотрите внутренние интерьеры и познакомитесь с тем, как жила элита Южного Вьетнама в годы Вьетнамской войны.

Обед

Зайдём в аутентичное заведение, где вы попробуете традиционный вьетнамский суп — гордость местной гастрономической культуры.

Храм Тан Динь

Один из самых необычных во Вьетнаме. Рассмотрим его знаменитый розовый фасад.

Вы узнаете

Почему город часто называют Сайгоном, хотя официальное название — Хошимин

Как во Вьетнаме уживаются сразу несколько религий — буддизм, конфуцианство, даосизм и культ предков

Почему вьетнамские храмы посвящают не только религиозным, но и историческим персонажам

Чем Хошимин отличается от других городов Вьетнама

И многое другое!

