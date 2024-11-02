7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия: дельта Меконг и храм Винь Чанг
Погрузитесь в атмосферу живописной дельты Меконга, насладитесь вкусом местных блюд и посетите величественный храм Винь Чанг
Начало: Встречаемся в отеле туристов в центре города
Расписание: каждый день
Завтра в 14:00
12 ноя в 09:00
от $230 за всё до 2 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Каодаистский храм и другие святыни Хошимина
Открыть многообразие религиозной картины Вьетнама на примере культовых построек города
Начало: В вашем отеле в центре города
«Католический собор Тан Динь, один из самых крупных и красивейших во Вьетнаме»
12 ноя в 08:00
13 ноя в 08:00
от $150 за всё до 3 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия по храмам города Хошимина
Насладитесь видами старинных буддийских и индуистских храмов, китайских пагод. Узнайте больше о религиозных традициях и культуре Хошимина
Начало: Отель Рекс на 141 Нгуен Хуэ
«Что вы увидите:• Храм Небесной богини Chua Ba Thien Hau — покровительницы мореплавателей»
Расписание: В любой день не раньше 7 ч утра и не позже 15ч дня
Завтра в 08:00
12 ноя в 09:00
$125 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина2 ноября 2024Экскурсия оставила очень приятные впечатления о удивительной стране Вьетнам. Нисколько не пожалели, что выбрали эту экскурсию. Посмотрели как живут люди
Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «Соборы и храмы»
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Сколько стоит экскурсия по Хошимину в ноябре 2024
Сейчас в Хошимине в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 125 до 230. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.69 из 5
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