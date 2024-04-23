за всё до 10 чел.

от € 100 за всё до 10 чел.

Начало: По вашему адресу в центре Хошимина

История, религия и жизнеустройство самого большого города Вьетнама на прогулке с местным жителем

за всё до 2 чел.

$ 200 за всё до 2 чел.

Расписание: каждый день

Начало: Встречаемся в отеле туристов в центре города

Погрузитесь в атмосферу живописной дельты Меконга, насладитесь вкусом местных блюд и посетите величественный храм Винь Чанг

Индивидуальная

3 часа

Экскурсия по храмам города Хошимина Насладитесь видами старинных буддийских и индуистских храмов, китайских пагод. Узнайте больше о религиозных традициях и культуре Хошимина Начало: Отель Рекс на 141 Нгуен Хуэ «Основными составляющими религиозной системы во Вьетнаме являются культ предков, буддизм, конфуцианство и проникший в 17 веке католицизм»

Расписание: В любой день не раньше 7 ч утра и не позже 15ч дня