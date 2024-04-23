1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
4-часовая обзорная экскурсия по Хошимину
История, религия и жизнеустройство самого большого города Вьетнама на прогулке с местным жителем
Начало: По вашему адресу в центре Хошимина
«Мы посетим самый большой и красивый храм Вьетнама»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от €100 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие по дельте Меконга с гастрономическим ужином и культурной программой
Погрузитесь в атмосферу живописной дельты Меконга, насладитесь вкусом местных блюд и посетите величественный храм Винь Чанг
Начало: Встречаемся в отеле туристов в центре города
Расписание: каждый день
Завтра в 19:00
10 июня в 09:00
$200 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия по храмам города Хошимина
Насладитесь видами старинных буддийских и индуистских храмов, китайских пагод. Узнайте больше о религиозных традициях и культуре Хошимина
Начало: Отель Рекс на 141 Нгуен Хуэ
«Основными составляющими религиозной системы во Вьетнаме являются культ предков, буддизм, конфуцианство и проникший в 17 веке католицизм»
Расписание: В любой день не раньше 7 ч утра и не позже 15ч дня
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$125 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВадим23 апреля 2024Великолепная организация, содержательно и очень интересно!
- ООксана1 апреля 2024Брали обзорную экскурсию 2 взрослых+2 детей(8 и 4 года). Всё достопримечательности находятся в центре. Гид интересно рассказывала, очень культурная, деликатная женщина. Экскурсию советую, тк даже если быть без гида в этих местах, то не так интересно
- BBoris19 марта 2024Заказывали у Тимура 2 экскурсии, одна городская по Сайгону, другая прогулка по каналам. Гиды оказались с очень богатым русским языком, а так же знаниями истории. В целом остались очень довольны, рекомендую!
- РРоман10 января 2023Всё было отлично, могу категорически рекомендовать экскурсию для каждого! Нам с женой очень понравилось, как сами локации которые необходимо посетить, так и организация всего мероприятия, Ирине большое спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «Святые места»
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Сколько стоит экскурсия по Хошимину в июне 2024
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